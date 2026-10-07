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दिल्ली: अक्टूबर के पहले सप्ताह में डेंगू के 98 नए मामले दर्ज हुए, कुल संख्या 695 तक पहुंची

डेंगू ( concept image )

नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली में डेंगू का खतरा एक बार फिर से बढ़ता जा रहा है. अक्टूबर महीने के पहले सप्ताह में डेंगू के 98 नए मामले सामने आए हैं, जिससे इस साल तक कुल मामलों की संख्या बढ़कर 695 हो गई है. दिल्ली नगर निगम की एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है.