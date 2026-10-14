ETV Bharat / state

शिव धनुष टूटते ही 'जय श्रीराम' के उद्घोष से गूंजा लाल किला मैदान, धूमधाम से हुआ सीता स्वयंवर

लव कुश रामलीला कमेटी में रामलीला महोत्सव ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में रामलीला महोत्सव की धूम मची हुई है. लाल किला मैदान और आसपास के रामलीला स्थलों पर मंगलवार को सीता स्वयंवर, शिव धनुष भंग, लक्ष्मण परशुराम संवाद और अहिल्या उद्धार जैसे प्रमुख प्रसंगों का भव्य मंचन किया गया. शिव धनुष टूटते ही पूरा परिसर 'जय श्रीराम' और 'सियावर रामचंद्र की जय' के उद्घोष से गूंज उठा. इस दौरान फूलों की वर्षा, ढोल नगाड़ों और आतिशबाजी के बीच श्रीराम सीता विवाह का उत्सव मनाया गया.

लव कुश रामलीला में धनुष भंग का भव्य मंचन