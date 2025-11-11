ETV Bharat / state

लोकनायक अस्पताल में धमाके से घायल हुए लोगों का चल रहा इलाज, परिजनों ने बयां किया दर्द

दिल्ली ब्लास्ट में 28 लोग घायल हो गए. लोकनायक अस्पताल में इनसे मिलने के लिए इनके परिजनों को धक्के खाने पड़ रहे हैं.

लोकनायक अस्पताल पहुंच रहे घायलों के परिजनों का बुरा हाल
लोकनायक अस्पताल पहुंच रहे घायलों के परिजनों का बुरा हाल (ETV Bharat)
ETV Bharat Delhi Team

November 11, 2025 at 4:58 PM IST

November 11, 2025 at 7:56 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली में लालकिला के पास हुए ब्लास्ट के बाद 28 घायलों को लोकनायक अस्पताल में भर्ती कराया गया था. इनमें नौ घायलों को रात में ही डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया था. बाकी घायलों के परिजनों का लगातार रात से ही लोकनायक अस्पताल आना जारी है.

उत्तर प्रदेश के देवरिया के रहने वाले 32 वर्षीय शिवा जायसवाल चांदनी चौक में शॉपिंग करने के लिए आए थे. वह भी इस ब्लास्ट में घायल हो गए. शिवा से मिलने के लिए लोकनायक अस्पताल पहुंचे दिल्ली के रहने वाले उनके मामा शैलेन्द्र जायसवाल ने बताया कि शिवा का आना जाना चांदनी चौक में शॉपिंग के लिए होता रहता है. सोमवार को भी वह चांदनी चौक जाने के लिए लालकिला मेट्रो स्टेशन से जैसे ही बाहर निकले, धमाका हो गया. धमाके में ब्लास्ट हुई गाड़ी का एक हिस्सा उसके मुंह पर आकर गिरा, जिससे चेहरा जल गया है और नाक में फ्रैक्चर हो गया है. कंधे में भी चोट लगी है और कमर के नीचे भी चोट है. इलाज चल रहा है. हालत स्थिर है. अभी ठीक होने में समय लगेगा.

लोकनायक अस्पताल (ETV Bharat)

परिजनों को घायलों से नहीं मिलने दिया जा रहा है: शैलेन्द्र जायसवाल ने बताया कि शिवा मेरी छोटी बहन का इकलौता लड़का है. उन्होंने यह भी बताया कि लोकनायक अस्पताल में परिजनों को घायलों से नहीं मिलने दिया जा रहा है. हम लोग रात से मिलने के लिए परेशान थे. अब दोपहर में जाकर मिलने दिया है. यहां के गार्ड लगातार बदतमीजी कर रहे हैं. घायल रिश्तेदार से मिलने के लिए कहो तो धक्के मारकर भगा रहे हैं.

गौरी शंकर मंदिर में दर्शन करने गए अंकुश शर्मा भी झुलसे: दिल्ली के शाहदरा के रहने वाले 28 वर्षीय अंकुश शर्मा सोमवार को अपने दोस्त के साथ चांदनी चौक के प्राचीन गौरी शंकर मंदिर में दर्शन के लिए गए थे. वह भी ब्लास्ट की चपेट में आ गए. लोकनायक अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती अंकुश से मिलने आए उनके पिता सुधीर शर्मा ने बताया कि सोमवार को गौरी शंकर मंदिर में दर्शन के लिए ज्यादा लोग आते हैं. मेरा बेटा भी दर्शन के लिए मंदिर गया था. उसने जैसे ही लालकिले के पास पहुंचकर अपनी बाइक खड़ी की, वैसे ही ब्लास्ट हो गया. इसमें अंकुश का चेहरा जल गया है. सिर, कंधे और कमर में भी चोट लगी है. चेहरा ज्यादा जलने की वजह से आंखों पर भी असर हुआ है. डॉक्टर प्लास्टिक सर्जरी की तैयारी कर रहे हैं.

दिल्ली धमाके के बाद लापता हुए शख्स का भाई (ETV Bharat)

लोकनायक अस्पताल में परिजनों की आपबीती: सुधीर शर्मा ने बताया कि रात से हम मिलना चाह रहे थे लेकिन, तब नहीं मिलने दिया गया. अंकुश को चोट ज्यादा लगी है. उसके दोस्त के दोनों पैर जल गए हैं. अभी ठीक होने में समय लगेगा. डॉक्टरों का कहना है कि अभी तो अस्पताल में 10 -15 दिन भर्ती रखकर इलाज चलेगा. मेरा बड़ा लड़का अंकित शर्मा बेटे के पास रुका है. बाकी हम लोगों को मिलने के बाद बाहर भेज दिया गया है.

दिल्ली धमाके के चश्दीद (ETV Bharat)

वहीं, उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के रहने वाले 30 वर्षीय भवानी शंकर शर्मा जो दिल्ली में टैक्सी चलाते थे, उनके परिजन भी सुबह से लोकनायक अस्पताल के बाहर मिलने के लिए भटकते रहे. तीन चार घंटे बाद एक परिजन को उनसे मिलने दिया गया है. अभी उनकी हालत स्थिर है. उनके भाई विष्णु शर्मा ने बताया भवानी यहां पर ओला उबर में टैक्सी चलाते थे. ब्लास्ट में उनकी गाड़ी भी डैमेज हो गई है. उनको घायल होने पर रात लोकनायक अस्पताल में भर्ती कराया गया था. लेकिन, हमें अभी तक उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा है.

November 11, 2025 at 7:56 PM IST

LOKNAYAK HOSPITAL DELHI
RED FORT TERROR ATTACK
DELHI RED FORT BLAST
DELHI CAR BLAST
DELHI RED FORT CAR BLAST

