दिल्ली में धमाके के बाद राजस्थान में भी अलर्ट, डीजीपी ने जारी किए निर्देश

राजस्थान के सभी जिलों के एसपी और डीसीपी को खुद मॉनिटरिंग करने की हिदायत. बम निरोधक दस्ते को अलर्ट रखने के निर्देश.

Jaipur Police
जयपुर में गाड़ियों की जांच करती पुलिस टीम... (Source : Police Headquarters)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 10, 2025 at 9:13 PM IST

2 Min Read
जयपुर: दिल्ली में लाल किला के बाहर हुए विस्फोट की सूचना के मद्देनजर राजस्थान पुलिस के मुखिया डीजीपी राजीव कुमार शर्मा ने सभी जिलों के एसपी और डीसीपी को सतर्कता बरतने के निर्देश जारी किए हैं. रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, शॉपिंग मॉल, धार्मिक स्थलों जैसे भीड़भाड़ वाले स्थानों पर अत्यधिक सतर्कता बनाए रखने के भी निर्देश जारी किए गए हैं.

उन्होंने अधीनस्थ सभी पुलिस अधिकारियों को कहा है कि अधिकतम पुलिस बल को सड़कों पर तैनात करें तथा अपने बम निरोधक दस्ते को भी सतर्क रखें. उन्होंने यह भी निर्देश दिए हैं कि सभी जिलों में एसपी और डीसीपी खुद निगरानी रखेंगे और एहतियात के तौर पर सभी जरूरी कदम उठाए जाना सुनिश्चित करेंगे.

पढ़ें : दिल्ली में कार ब्लास्ट के बाद कई राज्यों में हाई अलर्ट, पीएम मोदी ने गृह मंत्री शाह से की बात

अभय कमांड सेंटर के सीसीटीवी से निगरानी : उन्होंने कहा है कि अभय कमांड कंट्रोल सेंटर के सीसीटीवी कैमरों की निगरानी पूरी तरह से की जाए, ताकि किसी भी संदिग्ध गतिविधि का तुरंत पता लगाया जा सके. सोशल मीडिया मॉनिटरिंग टीमों को भी किसी भी तरह की भ्रामक या गलत सूचना का तुरंत खंडन करने के लिए अलर्ट किया जाए. उन्होंने सभी रेंज आईजीपी एवं पुलिस आयुक्त को भी आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए हैं.

जयपुर में भी पुलिस मुस्तैद : इधर, राजधानी जयपुर में भी पुलिस अलर्ट मोड पर है. स्पेशल कमिश्नर ऑपेरशन राहुल प्रकाश ने सभी अधिकारियों को भीड़भाड़ वाले स्थानों पर सुरक्षा के कड़े और पुख्ता इंतजाम सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं. इसके साथ ही होटलों, धर्मशालाओं और गेस्ट हाउस की चेकिंग करने के भी निर्देश जारी किए हैं. अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर कानून व्यवस्था डॉ. राजीव पचार का कहना है कि कमिश्नरेट के सभी अधिकारियों को मुस्तैद रहने के निर्देश जारी किए गए हैं.

DELHI RED FORT CAR BLAST
DELHI EXPLOSION 2025
RAJASTHAN POLICE ON ALERT
अभय कमांड कंट्रोल सेंटर
ALERT IN RAJASTHAN

