AAP सांसद संजय सिंह बोले- ''देश को पार्ट टाइम नहीं, फुलटाइम प्रधानमंत्री और गृहमंत्री चाहिए''

संजय सिंह ने कहा कि PM मोदी ने कहा था कि देश पर हर आतंकी हमला युद्ध माना जाएगा, लेकिन अब वही सरकार खामोश है.

राज्यसभा सांसद संजय सिंह
राज्यसभा सांसद संजय सिंह (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : November 11, 2025 at 8:47 PM IST

Updated : November 11, 2025 at 8:52 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली के लाल किले के पास हुए धमाके को लेकर आम आदमी पार्टी (आप) ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है. पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह पर देश की सुरक्षा से खिलवाड़ करने का आरोप लगाते हुए कहा कि देश को पार्ट टाइम नहीं, बल्कि फुलटाइम प्रधानमंत्री और गृहमंत्री चाहिए. उन्होंने कहा कि जब देश में आतंकी धमाके हो रहे हैं, तब प्रधानमंत्री विदेश यात्राओं में और गृहमंत्री चुनावी रणनीतियों व सरकारों की जोड़-तोड़ में व्यस्त हैं. ऐसे में देश की सुरक्षा भगवान भरोसे छोड़ दी गई है.

संजय सिंह ने कहा कि लाल किला ब्लास्ट के तार पाकिस्तान के आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े बताए जा रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार की ओर से अब तक कोई सख्त कदम नजर नहीं आया है. उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से सवाल किया कि क्या अब वे पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देंगे या सिर्फ भाषणों तक सीमित रहेंगे. संजय सिंह ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने खुद कहा था कि देश पर हर आतंकी हमला युद्ध माना जाएगा, लेकिन अब वहीं सरकार खामोश है. पाकिस्तान पर भरोसा कर ट्रंप के दबाव में सीजफायर किया गया और अब आतंकवादी दिल्ली के दिल तक पहुंच गए हैं.

आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश संयोजक सौरभ भारद्वाज ने भी केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मोदी सरकार को अपना पुराना वादा याद रखना चाहिए. उन्होंने कहा, “सरकार ने बड़े जोर-शोर से कहा था कि अब भारत पर हर आतंकी हमला युद्ध माना जाएगा. लेकिन हर बार की तरह इस बार भी सरकार बयानबाजी तक सीमित है. देश में धमाके होते जा रहे हैं और सरकार केवल ट्वीट कर अपनी जिम्मेदारी पूरी समझती है.”

आप नेताओं ने यह भी कहा कि देश की जनता अब सरकार की खोखली देशभक्ति के नारों को पहचान चुकी है. जब राजधानी दिल्ली में आतंकी धमाके हो रहे हैं, तब प्रधानमंत्री का विदेश में होना और गृहमंत्री का चुनावी रैलियों में व्यस्त रहना गंभीर चिंता का विषय है. पार्टी ने केंद्र सरकार से मांग की है कि वह लाल किला धमाके की उच्चस्तरीय जांच कराए और दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करे. आम आदमी पार्टी ने कहा कि देश को अब ऐसे नेतृत्व की जरूरत है जो हर परिस्थिति में देश की सुरक्षा को सर्वोपरि रखे, न कि चुनावी हितों और विदेश यात्राओं को.

Last Updated : November 11, 2025 at 8:52 PM IST

