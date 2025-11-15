ETV Bharat / state

दिल्ली लाल किला ब्लास्ट: NIA और स्पेशल स्टाफ की टीम ने वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया में की जांच

नई दिल्ली: दिल्ली में लाल किले के बाहर एक कार के अंदर विस्फोट से जुड़ी आतंकी साजिश मामले में दिल्ली पुलिस ने शनिवार को आपराधिक साजिश की धाराओं में एक नई एफआईआर दर्ज की है. वहीं जांच से जुड़े पुलिस अधिकारी ने बताया कि उमर विस्फोटक से भरी कार लेकर घूमते हुए वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया पहुंचा था. वह अपनी कार को फैक्ट्री के पास खड़ा कर खुद बाहर निकल गया. जब जांच एजेंसी फुटेज खंगालते हुए यहां पहुंचीं तो उन्हें उमर के हाथ में स्मार्टफोन दिखाई दिया. अभी तक जांच एजेंसी के पास यह जानकारी नहीं थी.

नॉर्थ वेस्ट दिल्ली के वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया में NIA और दिल्ली पुलिस की स्पेशल स्टाफ की टीम पहुंची. लाल किला ब्लास्ट में शामिल आतंकी प्रोफेसर उमर ब्लास्ट से पहले वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया में भी आया था. यहां पर वह आरोपी किससे से मिलने के लिए आया था? क्या उसका मकसद था? यह अभी तक साफ नहीं हो पाया है. पूरे इंडस्ट्रियल एरिया के सीसीटीवी कैमरे पुलिस द्वारा खंगाले जा रहे हैं. जिस चाय की दुकान पर आतंकी बैठा था उस चाय की दुकान चलाने वाले से भी पुलिस ने पूछताछ की है. अभी तक यह साफ नहीं हो पाया है कि वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया में किस मकसद से वह आतंकी आया था.