दिल्ली लाल किला ब्लास्ट: NIA और स्पेशल स्टाफ की टीम ने वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया में की जांच

दिल्ली में लाल किले के पास कार धमाका में जांच शुरू कर दी गई है.

दिल्ली लाल किला ब्लास्ट: NIA और स्पेशल स्टाफ की टीम
दिल्ली लाल किला ब्लास्ट: NIA और स्पेशल स्टाफ की टीम (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : November 15, 2025 at 5:44 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली में लाल किले के बाहर एक कार के अंदर विस्फोट से जुड़ी आतंकी साजिश मामले में दिल्ली पुलिस ने शनिवार को आपराधिक साजिश की धाराओं में एक नई एफआईआर दर्ज की है. वहीं जांच से जुड़े पुलिस अधिकारी ने बताया कि उमर विस्फोटक से भरी कार लेकर घूमते हुए वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया पहुंचा था. वह अपनी कार को फैक्ट्री के पास खड़ा कर खुद बाहर निकल गया. जब जांच एजेंसी फुटेज खंगालते हुए यहां पहुंचीं तो उन्हें उमर के हाथ में स्मार्टफोन दिखाई दिया. अभी तक जांच एजेंसी के पास यह जानकारी नहीं थी.

नॉर्थ वेस्ट दिल्ली के वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया में NIA और दिल्ली पुलिस की स्पेशल स्टाफ की टीम पहुंची. लाल किला ब्लास्ट में शामिल आतंकी प्रोफेसर उमर ब्लास्ट से पहले वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया में भी आया था. यहां पर वह आरोपी किससे से मिलने के लिए आया था? क्या उसका मकसद था? यह अभी तक साफ नहीं हो पाया है. पूरे इंडस्ट्रियल एरिया के सीसीटीवी कैमरे पुलिस द्वारा खंगाले जा रहे हैं. जिस चाय की दुकान पर आतंकी बैठा था उस चाय की दुकान चलाने वाले से भी पुलिस ने पूछताछ की है. अभी तक यह साफ नहीं हो पाया है कि वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया में किस मकसद से वह आतंकी आया था.

प्रदीप कुमार, स्थानीय (ETV Bharat)

चाय की दुकान चलाने वाला शख्स जिसके दुकान पर वह आतंकी आया था. पुलिस अधिकारी ने बताया कि एक टीम यह देख रही है कि ऐसा कौन सा मोबाइल नंबर है जो उमर के रूट पर सक्रिय था. एक बार उमर का मोबाइल नंबर मिल जाने पर पुलिस इस पर सक्रिय अन्य ऐप के बारे में भी जानकारी निकालेगी, जिसके आधार पर विस्फोट से जुड़े अन्य तक पहुंचा जा सकेगा.

उमर करीब 12 बजे के आसपास वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया पहुंचा. उसके कार चलाने के तरीके से लग रहा था कि वह इस इलाके से पहले से परिचित है. वह करीब 45 मिनट इंडस्ट्रियल एरिया में रहा, लेकिन किसी से मुलाकात नहीं की. पुलिस अधिकारी ने बताया कि ऐसी आशंका जताई जा रही है कि उसे किसी शख्स के मिलने की जगह वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया बताई गई थी. संभावना है कि वह उसी शख्स की तलाश करने के लिए आया था.

