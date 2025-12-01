ETV Bharat / state

दिल्ली में बढ़ रही ठंड, हवा और साफ आसमान की वजह से तापमान में लगातार गिरावट दर्ज

नई दिल्ली : राजधानी दिल्ली/NCR में बीते दो दिनों से तापमान में लगातार गिरावट महसूस की जा रही है. वहीं सुबह का न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे दर्ज किया जा रहा है. सोमवार सुबह इस सीजन की का सबसे ठंडा दिन रहा.सोमवार को शहर का तापमान 5.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.

इस बारे में मौसम एक्सपर्ट का कहना है कि तापमान में यह तेज़ गिरावट शांत हवाओं और साफ़ आसमान की वजह से हुई. मेटियोरोलॉजी और क्लाइमेट चेंज के वाइस प्रेसिडेंट महेश पलावत ने कहा कि अगले दो या तीन दिनों में तापमान थोड़ा बढ़ेगा क्योंकि दो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहे हैं, जिससे कुछ समय के लिए मिनिमम टेम्परेचर बढ़ जाएगा.

दिसंबर के दूसरे हफ़्ते से गिरेगा तापमान: मौसम एक्सपर्ट का कहना है, "अगले एक या दो दिनों तक तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी होने की उम्मीद है, जिसके बाद दिसंबर के बीच में फिर से गिरावट आएगी," उन्होंने आगे कहा, "दिसंबर के दूसरे हफ़्ते से राजधानी में तापमान फिर से गिरने की संभावना है, जिससे ठंड का दौर शुरू होगा." उन्होंने कहा कि दो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहे हैं, जिनसे 5 दिसंबर के बाद तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी होगी.

शहर में बारिश होने की फिलहाल संभावना नहीं : इस बीच, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के ऊपरी हिमालयी क्षेत्र पर हल्की बर्फबारी के साथ असर डालने की उम्मीद है. पलावत ने कहा, "ज़्यादा बर्फ़बारी नहीं होगी, और शहर में बारिश होने की भी संभावना नहीं है." उन्होंने आगे कहा कि यह गड़बड़ी अभी भी दिल्ली के तापमान पर असर डाल सकती है.