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दिल्ली में इस महीने हुई रिकार्ड बारिश, जाने आज कैसा रहेगा मौसम का हाल

नई दिल्ली: दिल्ली में अगस्त महीने की औसत बारिश का आंकड़ा महीने के पहले आठ दिनों में ही पार हो गया है. सफदरजंग ऑब्जर्वेटरी ने अब तक 230.1 मिमी बारिश दर्ज की है. शहर के मुख्य मौसम केंद्र सफदरजंग में महीने की शुरुआत से लेकर शनिवार सुबह 8.30 बजे तक 225.7 मिमी बारिश दर्ज की गई, जबकि सुबह 8.30 बजे से शाम 5.30 बजे के बीच 4.4 मिमी और बारिश हुई, जिससे कुल बारिश 230.1 मिमी हो गई.

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, 1991-2020 की मौसम संबंधी अवधि के आधार पर दिल्ली में अगस्त महीने की औसत कुल बारिश 226.8 मिमी है. राजधानी में शनिवार को पिछले दो वर्षों में अगस्त के महीने का सबसे अधिक बारिश वाला दिन भी दर्ज किया गया.सफदरजंग में शनिवार सुबह 8.30 बजे तक पिछले 24 घंटों में 98.7 मिमी बारिश हुई. इससे पहले शहर में अगस्त के किसी दिन इससे अधिक बारिश 1 अगस्त, 2024 को दर्ज की गई थी, जब 107.6 मिमी बारिश हुई थी. शहर में लगातार चौथे दिन बारिश हो रही है.

अन्य मौसम केंद्रों की बात करें तो, शनिवार सुबह 8.30 बजे तक पिछले 24 घंटों में पालम में 104.6 मिमी, अयानगर में 115 मिमी, रिज में 89.8 मिमी और लोदी रोड में 86.8 मिमी बारिश दर्ज की गई, जबकि सफदरजंग में 98.7 मिमी बारिश हुई. सुबह 8.30 बजे से शाम 5.30 बजे के बीच, अयानगर में सबसे अधिक 16 मिमी बारिश दर्ज की गई, इसके बाद रिज में 9.4 मिमी और लोदी रोड में 6.5 मिमी बारिश हुई, जबकि सफदरजंग और पालम में 4-4 मिमी बारिश दर्ज की गई. IMD ने कहा कि अगले दो दिनों में दिल्ली के कुछ इलाकों में हल्की से बहुत हल्की बारिश होने की संभावना है

आज रविवार को दिल्ली का कैसा रहेगा मौसम ?

भारत मौसम विज्ञान विभाग ने अगले कुछ दिनों में बहुत हल्की से हल्की बारिश का अनुमान लगाया है. आईएमडी के अनुसार दिल्ली में आज रविवार की सुबह कई जगहों पर बहुत हल्की बारिश होने की संभावना है, और शाम को भी बहुत हल्की से हल्की बारिश हो सकती है.आईएमडी के अनुमान के मुताबिक आज रविवार को अधिकतम तापमान 33-35 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है. न्यूनतम तापमान 23-25 ​​डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है.

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