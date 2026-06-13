दिल्ली-एनसीआर में देर रात जमकर बरसे बादल, तूफानी हवाएं भी चली, आज भी आंधी-बारिश का अलर्ट
दिल्ली में शुक्रवार जून का अब तक का सबसे ठंडा दिन दर्ज किया गया, बारिश और आंधी-तूफान से लोगों को गर्मी से राहत मिली.
Published : June 13, 2026 at 7:47 AM IST
नई दिल्ली: दिल्ली-एनसीआर में मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है. भीषण गर्मी और लू से परेशान लोगों को अब राहत मिलने लगी है. पिछले कुछ दिनों से हो रही बारिश, तेज हवाओं और बादलों की आवाजाही के कारण तापमान में गिरावट देखी गई है.
दिल्ली-एनसीआर में शुक्रवार को रुक-रुक कर हुई बारिश और तेज हवाओं ने लोगों को भीषण गर्मी से काफी राहत दी है. दिल्ली के कई इलाकों में देर रात झमाझम बारिश हुई.
VIDEO | Rain lashes parts of Delhi. Visuals from Kartavya Path area.— Press Trust of India (@PTI_News) June 12, 2026
(Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvqRQz) pic.twitter.com/rXamVmEVIV
- कल सफदरजंग में दिन का अधिकतम तापमान 34.4 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया. यह सामान्य से 5.3 डिग्री सेल्सियस कम है.
- आयानगर में तापमान में सबसे ज्यादा गिरावट आई. यहां पर अधिकतम तापमान 33.2 डिग्री रहा जो सामान्य से 8.3 डिग्री कम है.
- सफदरजंग में शुक्रवार सुबह साढ़े 8 बजे समाप्त हुए 24 घंटों के दौरान 11.2 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई.
मौसम विभाग ने दिल्ली में शनिवार के लिए 'येलो अलर्ट' जारी किया है और गरज-चमक के साथ बारिश का पूर्वानुमान जताया है. इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रतिघंटा की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं, दिल्ली में आज शनिवार को अधिकतम तापमान 36 से 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22-24 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है.
VIDEO | Delhi: Pleasant weather in the national capital city after overnight rain. Morning visuals from Kartavya Path, India Gate areas.#DelhiRain #WeatherUpdate— Press Trust of India (@PTI_News) June 13, 2026
(Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/3KBNFIZeol
मौसम विभाग ने अनुमान लगाया है कि 16-18 जून तक अधिकतम तापमान 39-41 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान बढ़कर 26-28 डिग्री सेल्सियस हो सकता है. आने वाले हफ्ते में आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहने की उम्मीद है, फिर भी 14 और 16 जून को दोपहर और शाम के समय कहीं-कहीं आंधी-तूफान की संभावना बनी हुई है.
बारिश के बाद हवा हुई साफ
केंद्रीय प्रदूषण एवं4 नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार राजधानी दिल्ली में शनिवार सुबह 7 बजे तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 77 अंक बना हुआ है, जबकि दिल्ली एनसीआर के शहर फरीदाबाद में 98, गुरुग्राम में 82, गाजियाबाद में 99, ग्रेटर नोएडा में 92 और नोएडा में 88 अंक पर बना हुआ है. राजधानी दिल्ली के अधिकांश इलाकों में AQI लेवल 100 से नीचे बना हुआ है.
ये भी पढ़ें-