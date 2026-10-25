दिल्ली: त्योहारों से पहले रसगुल्ला बनाने वाली इकाइयों पर छापे, 922 किलो खाद्य सामग्री नष्ट
त्योहारों के दौरान खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए विभाग ने हाल ही में मोरी गेट खोया मंडी में विशेष अभियान चलाया.
Published : October 25, 2026 at 6:54 PM IST
नई दिल्ली: त्योहारों के सीजन में मिलावटी मिठाइयों पर लगाम कसने के लिए दिल्ली सरकार का खाद्य सुरक्षा विभाग ने निहाल विहार और मोरी गेट खोया मंडी जैसी जगहों पर औचक छापेमारी की. इस कड़ी कार्रवाई के दौरान बिना लाइसेंस चल रही रसगुल्ला फैक्ट्रियों और दुकानों से कुल 922 किलोग्राम सड़ा हुआ खोया, छेना और अन्य असुरक्षित खाद्य सामग्री जब्त कर मौके पर ही नष्ट कर दी गई. साथ ही, मिलावट की जांच के लिए कई नमूने भी लिए गए हैं.
निहाल विहार में 13 परिसरों का निरीक्षण
खाद्य सुरक्षा विभाग की टीमों ने निहाल विहार में बिना लाइसेंस संचालित रसगुल्ला निर्माण इकाइयों, अन्य मिठाई निर्माताओं और मिठाई की दुकानों सहित 13 परिसरों का निरीक्षण किया. कार्रवाई के दौरान अस्वच्छ निर्माण और खाद्य पदार्थों के रखरखाव से जुड़ी स्थितियों की जांच की गई. इस दौरान लगभग 402 किलोग्राम खाद्य सामग्री नष्ट की गई, जिसमें 265 किलोग्राम रसगुल्ला, 45 किलोग्राम छेना, 80 किलोग्राम मिल्क केक और 12 किलोग्राम कसा हुआ नारियल शामिल है. विभागीय टीमों ने जांच के लिए 14 नमूने भी लिए. इनमें छेना के छह, मिल्क केक और रसगुल्ले के दो-दो तथा मोतीचूर के लड्डू, आटे के लड्डू, रसभरी और पनीर के एक-एक नमूने शामिल हैं.
विभाग ने यह भी जानकारी दी कि इससे पहले 26 अगस्त को उसकी कार्रवाई के दौरान क्षेत्र की विभिन्न गलियों में मिठाई निर्माण से जुड़ी इकाइयों का पता लगाने में कठिनाई हुई थी. मिठाई बनाने वालों ने अलग-अलग गलियों में अपनी दुकानें बंद कर ली थीं. तब केवल तीन परिसर ही चिह्नित किए जा सके थे. इस बार कार्रवाई को प्रभावी बनाने के लिए छुट्टी के दिन औचक निरीक्षण किया गया और सभी टीमों को अलग-अलग गलियों में एक साथ भेजा गया, ताकि निरीक्षण की भनक पहले से न लगे.
मोरी गेट खोया मंडी में 520 किलो खराब खोया-छेना नष्ट
त्योहारों के दौरान खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए विभाग ने हाल ही में मोरी गेट खोया मंडी में विशेष अभियान चलाया. यहां लगभग 370 किलोग्राम खोया और 150 किलोग्राम छेना नष्ट किया गया. विभाग के अनुसार यह सामग्री लावारिस पाई गई और खराब होने के साथ उसमें दुर्गंध आ रही थी. वहां से प्रयोगशाला जांच के लिए खोया के तीन नमूने लिए गए. विभाग ने बताया कि इससे पहले 4 सितंबर 2026 को जन्माष्टमी के अवसर पर इसी खोया मंडी में कार्रवाई करते हुए लगभग 3,050 किलोग्राम खोया और पनीर नष्ट किया गया था.
खाद्य सुरक्षा कानून के तहत होगी आगे की कार्रवाई
खाद्य सुरक्षा विभाग के अनुसार संबंधित खाद्य कारोबार संचालकों के विरुद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 तथा लागू नियमों और विनियमों के तहत निरीक्षण निष्कर्षों और जहां लागू हो, प्रयोगशाला जांच रिपोर्ट के आधार पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी. विभाग ने स्पष्ट किया है कि त्योहारों के दौरान निरीक्षण, नमूने लेने और प्रवर्तन की कार्रवाई जारी रहेगी, ताकि निर्धारित खाद्य सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करने वाले खाद्य पदार्थों के निर्माण, आपूर्ति और बिक्री पर रोक लगाई जा सके.
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