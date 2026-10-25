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दिल्ली: त्योहारों से पहले रसगुल्ला बनाने वाली इकाइयों पर छापे, 922 किलो खाद्य सामग्री नष्ट

922 किलो खाद्य सामग्री नष्ट ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: त्योहारों के सीजन में मिलावटी मिठाइयों पर लगाम कसने के लिए दिल्ली सरकार का खाद्य सुरक्षा विभाग ने निहाल विहार और मोरी गेट खोया मंडी जैसी जगहों पर औचक छापेमारी की. इस कड़ी कार्रवाई के दौरान बिना लाइसेंस चल रही रसगुल्ला फैक्ट्रियों और दुकानों से कुल 922 किलोग्राम सड़ा हुआ खोया, छेना और अन्य असुरक्षित खाद्य सामग्री जब्त कर मौके पर ही नष्ट कर दी गई. साथ ही, मिलावट की जांच के लिए कई नमूने भी लिए गए हैं.

निहाल विहार में 13 परिसरों का निरीक्षण

खाद्य सुरक्षा विभाग की टीमों ने निहाल विहार में बिना लाइसेंस संचालित रसगुल्ला निर्माण इकाइयों, अन्य मिठाई निर्माताओं और मिठाई की दुकानों सहित 13 परिसरों का निरीक्षण किया. कार्रवाई के दौरान अस्वच्छ निर्माण और खाद्य पदार्थों के रखरखाव से जुड़ी स्थितियों की जांच की गई. इस दौरान लगभग 402 किलोग्राम खाद्य सामग्री नष्ट की गई, जिसमें 265 किलोग्राम रसगुल्ला, 45 किलोग्राम छेना, 80 किलोग्राम मिल्क केक और 12 किलोग्राम कसा हुआ नारियल शामिल है. विभागीय टीमों ने जांच के लिए 14 नमूने भी लिए. इनमें छेना के छह, मिल्क केक और रसगुल्ले के दो-दो तथा मोतीचूर के लड्डू, आटे के लड्डू, रसभरी और पनीर के एक-एक नमूने शामिल हैं.