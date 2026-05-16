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लॉजिस्टिक्स सुगमता में दिल्ली देश में अव्वल, 'अचीवर' से छलांग लगा 'अनुकरणीय' श्रेणी में बनाई जगह

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली ने देश के लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में एक नया इतिहास रच दिया है. विभिन्न राज्यों में लॉजिस्टिक्स की सुगमता (LEADS 2025) इंडेक्स में दिल्ली को देश की 'अनुकरणीय' श्रेणी में स्थान मिला है. दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए इसे पूरी राजधानी के लिए गर्व का क्षण बताया है. उन्होंने कहा कि यह सफलता दिल्ली सरकार द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने, मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी बढ़ाने, व्यापार सुगमता को बेहतर बनाने और तकनीक आधारित शासन को बढ़ावा देने का परिणाम है.

प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के तहत प्लान तैयार

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि दिल्ली ने लगातार सुधार करते हुए लीड्स 2023 और 2024 की 'अचीवर' श्रेणी से छलांग लगाकर इस वर्ष देश में सर्वोच्च स्थान हासिल किया है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के तहत दिल्ली का सिटी लॉजिस्टिक्स प्लान तैयार कर लिया गया है. इसे मंजूरी मिल चुकी है और जल्द ही इसे नोटिफाई किया जाएगा. पीएम गतिशक्ति पोर्टल पर 46 अनिवार्य लेयर्स में से 38 का सफल एकीकरण किया जा चुका है. इसके साथ ही 317 अतिरिक्त लेयर्स भी जोड़ी गई हैं, जिससे विभागों के बीच समन्वय बेहतर हुआ है.

दिल्ली की मुख्य व आंतरिक सड़कों को सुधारा गया

लोक निर्माण विभाग के गड्ढा मुक्त सड़क अभियान से दिल्ली की मुख्य व आंतरिक सड़कों को सुधारा गया है. देश के पहले रिजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम नमो भारत कॉरिडोर और दिल्ली मेट्रो के फेज-IV विस्तार (द्वारका एक्सप्रेसवे लिंक सहित) ने माल और यात्री परिवहन को नई रफ्तार दी है. इसके अलावा अर्बन एक्सटेंशन रोड-II और दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे जैसे आर्थिक कॉरिडोर तेजी से विकसित हो रहे हैं.

मेट्रो से शुरू हुआ पार्सल परिवहन, उद्योगों के लिए सिंगल विंडो

दिल्ली सरकार ने व्यापार को सुगम बनाने के लिए दिल्ली सिंगल विंडो सिस्टम लागू किया है, जिससे लॉजिस्टिक्स और औद्योगिक निवेश से जुड़ी स्वीकृतियां पलक झपकते मिल रही हैं. वहीं, यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म के जरिए रियल टाइम मॉनिटरिंग और डेटा एक्सचेंज हो रहा है. सड़कों पर ट्रैफिक का दबाव कम करने के लिए वर्ष 2025 में DMRC ने ब्लू डार्ट के साथ मिलकर नॉन-पीक घंटों (कम भीड़भाड़ वाले समय) में मेट्रो के जरिए पार्सल परिवहन की अनूठी शुरुआत की है. अब इस नेटवर्क का विस्तार रात के समय हल्के माल की ढुलाई के लिए भी करने की योजना है.

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