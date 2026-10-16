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दिल्ली में रामलीलाओं की धूम, मनोज तिवारी के भजनों से भक्तिमय हुआ लव कुश रामलीला का पंडाल

दिल्‍ली में रामलीला देखने पहुंचे ऋषि सुनक और सुधा मूर्ति ( ETV Bharat )

नई दिल्‍ली: राजधानी दिल्ली में रामलीलाओं के मंच पर इन दिनों भक्ति, संस्कृति और आस्था के रंग देखने को मिल रहे हैं. कहीं प्रभु श्रीराम और केवट की भेंट का भावपूर्ण मंचन हो रहा है, तो कहीं राम वनवास और भरत मिलाप के प्रसंग दर्शकों को भावुक कर रहे हैं. लाल किला मैदान में आयोजित लव कुश रामलीला में सांसद और अभिनेता मनोज तिवारी ने केवट की भूमिका निभाई, वहीं नव श्री धार्मिक लीला कमेटी की रामलीला देखने ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री ऋषि सुनक और सुधा मूर्ति पहुंचे. दक्षिण दिल्ली की रामलीलाओं में भी धार्मिक प्रसंगों के साथ पर्यावरण संरक्षण और विकसित भारत का संदेश दिया जा रहा है.

लाल किला मैदान: मनोज तिवारी के भजनों से गूंजा पंडाल