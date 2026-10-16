दिल्ली में रामलीलाओं की धूम, मनोज तिवारी के भजनों से भक्तिमय हुआ लव कुश रामलीला का पंडाल
लालकिले पर आयोजित होने वाली नव श्रीधार्मिक लीला कमिटी की रामलीला में ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री ऋषि सुनक और सुधा मूर्ति मंचन देखने पहुंचे.
Published : October 16, 2026 at 12:33 PM IST
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में रामलीलाओं के मंच पर इन दिनों भक्ति, संस्कृति और आस्था के रंग देखने को मिल रहे हैं. कहीं प्रभु श्रीराम और केवट की भेंट का भावपूर्ण मंचन हो रहा है, तो कहीं राम वनवास और भरत मिलाप के प्रसंग दर्शकों को भावुक कर रहे हैं. लाल किला मैदान में आयोजित लव कुश रामलीला में सांसद और अभिनेता मनोज तिवारी ने केवट की भूमिका निभाई, वहीं नव श्री धार्मिक लीला कमेटी की रामलीला देखने ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री ऋषि सुनक और सुधा मूर्ति पहुंचे. दक्षिण दिल्ली की रामलीलाओं में भी धार्मिक प्रसंगों के साथ पर्यावरण संरक्षण और विकसित भारत का संदेश दिया जा रहा है.
लाल किला मैदान: मनोज तिवारी के भजनों से गूंजा पंडाल
लाल किला मैदान में आयोजित देश-विदेश में प्रसिद्ध लव कुश रामलीला में आज का मुख्य आकर्षण प्रभु श्रीराम, माता सीता और लक्ष्मण को गंगा पार कराने वाला केवट प्रसंग रहा. इस लोकप्रिय प्रसंग में प्रसिद्ध गायक, अभिनेता एवं सांसद मनोज तिवारी ने केवट की भूमिका को अत्यंत जीवंतता के साथ निभाया. अपनी मधुर आवाज और भजनों के माध्यम से उन्होंने रामलीला के पूरे वातावरण को पूरी तरह भक्तिमय बना दिया. कमेटी के अध्यक्ष अर्जुन कुमार ने बताया कि इसके अलावा लीला के दौरान सुमंत की वापसी, राजा दशरथ के देहावसान, भरत-कैकेयी संवाद और चित्रकूट में भरत मिलाप जैसे मार्मिक प्रसंगों का मंचन किया गया, जिनमें त्याग, कर्तव्य और पारिवारिक मर्यादाओं का सुंदर चित्रण देखने को मिला.
इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे. उनके साथ केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा, दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष एवं सांसद प्रवीण खंडेलवाल, सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी, मनोज तिवारी और सांसद योगेंद्र चंदोलिया ने भी रामलीला का अवलोकन किया.
भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि रामलीलाएं हमारी प्राचीन संस्कृति और संस्कारों की सशक्त प्रतीक हैं. कार्यक्रम के अंत में कमेटी के महामंत्री सुभाष गोयल ने अतिथियों को स्मृति चिह्न भेंटकर सम्मानित किया.
नव श्री धार्मिक लीला कमेटी: मंथरा-कैकेयी संवाद और वनवास प्रसंग
लाल किला मैदान में ही नव श्री धार्मिक लीला कमेटी द्वारा आयोजित रामलीला ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री ऋषि सुनक और सुधा मूर्ति ने रामलीला का मंचन देखा. लीला के मुख्य आयोजक जगमोहन गोटेवाला, प्रदीप गुप्ता व अन्य सदस्यों ने स्मृति चिन्ह देकर उनका स्वागत किया. रामलीला के पांचवें दिन अयोध्या आगमन, राज्याभिषेक की घोषणा, मंथरा-कैकेयी संवाद, राजा दशरथ और कैकेयी संवाद तथा श्रीराम वनवास के दृश्यों ने दर्शकों को भावुक कर दिया.
कमेटी के मंत्री प्रकाश भारती ने बताया कि अयोध्या में श्रीराम के राज्याभिषेक की घोषणा से जहां चारों ओर उल्लास का माहौल था, वहीं मंथरा के बहकावे में आकर माता कैकेयी द्वारा मांगे गए दो वरदानों ने पूरी कथा को नया मोड़ दे दिया. पिता के वचनों की लाज रखने के लिए प्रभु श्रीराम ने सहर्ष 14 वर्ष का वनवास स्वीकार किया. इसके बाद निषादराज गुह से भेंट और केवट प्रसंग ने श्रद्धालुओं को भक्ति और समर्पण का गहरा संदेश दिया.
दक्षिण दिल्ली: 'विकसित भारत' की थीम और पर्यावरण संरक्षण का संदेश
चिराग दिल्ली स्थित श्री धार्मिक रामलीला में गणेश वंदना के साथ केवट प्रसंग, दशरथ मरण और चित्रकूट-भरत मिलाप का मंचन किया गया. मुख्य संरक्षक राकेश गुलिया ने बताया कि इस वर्ष रामलीला की विशेष थीम 'विकसित भारत' रखी गई है. इस आयोजन की खास बात यह है कि स्वामीनारायण मंदिर, लंदन की तर्ज पर 115 फुट लंबा और तीन मंजिला भव्य मंच तैयार किया गया है. साथ ही, पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए रामलीला परिसर में प्लास्टिक का उपयोग न के बराबर रखा गया है और 'यमुना सुरक्षित, पर्यावरण संरक्षित' का संदेश जन-जन तक पहुंचाया जा रहा है. कार्यक्रम में प्रधान आनंद जैन, मीडिया प्रभारी भूपेश गुप्ता सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे.
भव्य रामलीला सोसाइटी और आगामी प्रसंग
भव्य रामलीला सोसाइटी के तत्वावधान में आयोजित रामलीला के प्रधान सतीश लूथरा ने बताया कि केवट प्रसंग, दशरथ मरण और भरत मिलाप के मार्मिक दृश्यों ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया. आयोजकों के मुताबिक, आगामी 16 अक्टूबर 2026 को रामलीला मंचन के अगले चरण में महर्षि अगस्त्य मिलन, सीता हरण, राम विलाप और जटायु-संपाती प्रसंगों का मंचन किया जाएगा, जो दर्शकों को धर्म, त्याग और कर्तव्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देंगे.
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