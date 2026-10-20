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दिल्ली में रामलीलाओं की धूम: कुंभकर्ण-मेघनाद वध से भावुक हुए दर्शक, रावण के पुतले देंगे प्रदूषण और ट्रैफिक से बचने का संदेश

दिल्ली में रामलीला महोत्सव ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में रामलीला महोत्सव की धूम मची हुई है. अलग-अलग इलाकों में आयोजित रामलीलाओं में जहां रामायण के पौराणिक प्रसंगों का जीवंत मंचन दर्शकों को भावविभोर कर रहा है, वहीं सामाजिक सरोकारों और पर्यावरण संरक्षण के संदेश भी दिए जा रहे हैं. कहीं कुंभकर्ण और मेघनाद वध के दृश्यों ने दर्शकों की आंखें नम कर दीं, तो कहीं रावण के पुतलों के जरिए अहंकार त्यागने, सार्वजनिक परिवहन अपनाने और प्रदूषण कम करने की अपील की जाएगी.

कुंभकर्ण वध और सती सुलोचना के प्रसंग ने दर्शकों को किया भावुक