दिल्ली में रामलीलाओं की धूम, श्रीराम जन्मोत्सव से ताड़का वध तक का मंचन; सुरक्षा में पुलिस मुस्तैद
रामलीला के दूसरे दिन सोमवार को पुत्रेष्टि यज्ञ, भगवान श्रीराम के जन्मोत्सव, ताड़का वध और सुबाहु वध के प्रसंगों का भव्य मंचन किया गया.
Published : October 13, 2026 at 11:35 AM IST
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में शारदीय नवरात्र के बीच रामलीलाओं की धूम देखने को मिल रही है. रामलीला के दूसरे दिन सोमवार को विभिन्न मंचों पर पुत्रेष्टि यज्ञ, भगवान श्रीराम के जन्मोत्सव, ताड़का वध और सुबाहु वध के प्रसंगों का भव्य मंचन किया गया. कहीं श्रीराम जन्मोत्सव पर मिठाइयां बांटी गईं, तो कहीं ताड़का के विशाल पुतले का दहन कर आतिशबाजी की गई. वहीं, रामलीलाओं और दुर्गा पूजा पंडालों में उमड़ रही भीड़ को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है. खासकर शाहदरा जिले में आयोजित 29 रामलीलाओं की निगरानी के लिए सीसीटीवी, ड्रोन और पुलिस गश्त के जरिए सुरक्षा सुनिश्चित की जा रही है.
लाल किला मैदान स्थित माधव दास बगीची में श्री धार्मिक लीला कमेटी के अध्यक्ष अर्जुन कुमार ने बताया कि आज की लीला में पुत्रेष्टि यज्ञ, प्रभु श्रीराम का जन्मोत्सव, नामकरण संस्कार, विश्वामित्र के यज्ञ में राक्षसों द्वारा विघ्न, ताड़का वध और सुबाहु वध के प्रसंगों का मंचन किया गया. अंत में प्रभु श्रीराम की आरती के साथ लीला संपन्न हुई. इससे पूर्व लव कुश रामलीला के मंच पर दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता, पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉ. हर्षवर्धन, पूर्व केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते, पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय सांपला, पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे तथा एनडीएमसी के वाइस चेयरमैन कुलजीत सिंह चहल सहित अनेक गणमान्य विभिन्न किरदारों में अभिनय कर चुके हैं.
जलाया गया ताड़का का विशाल पुतला
भव्य रामलीला सोसायटी के मंच पर 12 अक्टूबर को रामलीला के दूसरे दिन धार्मिक उल्लास और भव्यता के साथ मंचन प्रस्तुत किया गया. शाम 8 बजे से प्रारंभ हुए इस कार्यक्रम में कलाकारों ने रावण अत्याचार, श्री राम जन्म लीला तथा ताड़का व सुबाहु वध के दृश्यों का जीवंत मंचन किया. समिति के आतिशबाजी मंत्री विजय गर्ग ने जानकारी दी कि ताड़का वध के पश्चात बुराई के प्रतीक स्वरूप ताड़का का विशाल पुतला दहन किया गया, जिसमें भव्य और मनमोहक आतिशबाजी का प्रदर्शन हुआ. कल की लीला में जनक दूत आगमन, अहिल्या उद्धार, अष्ट सखी संवाद, गिरिजा पूजन, सीता स्वयंवर, रावण बाणासुर संवाद और लक्ष्मण परशुराम संवाद जैसे महत्वपूर्ण प्रसंगों का मंचन किया जाएगा.
सुरक्षा की कमान दिल्ली पुलिस के हाथ
राजधानी दिल्ली में शारदीय नवरात्रों की धूम के बीच जहां एक तरफ कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए धारा 163 बीएनएस लागू है, वहीं दूसरी तरफ शहर के विभिन्न हिस्सों में भव्य रामलीलाओं और दुर्गा पूजा पंडालों का आयोजन जोरों पर है. त्योहारी सीजन के इस उल्लास के बीच आम जनता की सुरक्षा और शांति व्यवस्था सुनिश्चित करने की पूरी कमान दिल्ली पुलिस के हाथों में है. इसी कड़ी में यमुनापार के शाहदरा जिले में पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद नजर आ रहा है. सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के लिए पुलिस लगातार गश्त कर रही है और हर गतिविधि पर पैनी नजर रखी जा रही है.
शाहदरा जिले के डीसीपी आर.पी मीणा ने सुरक्षा तैयारियों की विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि जिले में 11 अक्टूबर से शुरू हुई रामलीलाएं 21 तारीख तक चलेंगी. इस दौरान रामलीला मंचन से लेकर रावण दहन तक के सभी मुख्य कार्यक्रम आयोजित होंगे. इसके साथ ही, इसी समयावधि में दुर्गा पूजा के भी कई बड़े कार्यक्रम चल रहे हैं, जिसके कारण सुरक्षा के कड़े इंतजाम करना बेहद जरूरी हो जाता है.
शाहदरा में 29 रामलीलाओं का आयोजन
डीसीपी आर.पी मीणा ने आगे बताया कि पूरे शाहदरा जिले में कुल 29 रामलीलाओं का आयोजन हो रहा है. इनमें से 11 रामलीलाएं ऐसी हैं जो बेहद भव्य हैं और जहां एक हजार से अधिक लोगों की भारी भीड़ उमड़ती है, जबकि अन्य छोटी रामलीलाएं हैं. आयोजनों में जुटने वाली भीड़ के अनुपात में ही पुलिस बल और स्टाफ की तैनाती की गई है. त्योहारों के दौरान किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए पुलिस ने आयोजन समितियों के साथ पहले ही बैठकें कर ली थीं और उन्हें स्पष्ट निर्देश दिए गए थे. पुलिस यह सुनिश्चित कर रही है कि उन दिशा निर्देशों का पूरी तरह पालन हो रहा है या नहीं. यदि कहीं कोई कमी पाई जाती है, तो तुरंत मार्गदर्शन देकर नियमों का पालन कराया जाता है.
सीसीटीवी कैमरों से हो रही निगरानी
दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ साथ संबंधित थानों के एसएचओ (SHO) और एसीपी (ACP) लगातार इन आयोजनों का निरीक्षण कर रहे हैं. ड्रोन और पुलिस गश्त के जरिए यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि शहर में शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल बना रहे, ताकि लोग बिना किसी डर के अपने परिवार के साथ त्योहारों का आनंद ले सकें.
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