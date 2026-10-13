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दिल्ली में रामलीलाओं की धूम, श्रीराम जन्मोत्सव से ताड़का वध तक का मंचन; सुरक्षा में पुलिस मुस्तैद

रामलीला का भव्य मंचन ( ETV Bharat )

नई दिल्‍ली: राजधानी दिल्ली में शारदीय नवरात्र के बीच रामलीलाओं की धूम देखने को मिल रही है. रामलीला के दूसरे दिन सोमवार को विभिन्न मंचों पर पुत्रेष्टि यज्ञ, भगवान श्रीराम के जन्मोत्सव, ताड़का वध और सुबाहु वध के प्रसंगों का भव्य मंचन किया गया. कहीं श्रीराम जन्मोत्सव पर मिठाइयां बांटी गईं, तो कहीं ताड़का के विशाल पुतले का दहन कर आतिशबाजी की गई. वहीं, रामलीलाओं और दुर्गा पूजा पंडालों में उमड़ रही भीड़ को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है. खासकर शाहदरा जिले में आयोजित 29 रामलीलाओं की निगरानी के लिए सीसीटीवी, ड्रोन और पुलिस गश्त के जरिए सुरक्षा सुनिश्चित की जा रही है.

लाल किला मैदान स्थित माधव दास बगीची में श्री धार्मिक लीला कमेटी के अध्यक्ष अर्जुन कुमार ने बताया कि आज की लीला में पुत्रेष्टि यज्ञ, प्रभु श्रीराम का जन्मोत्सव, नामकरण संस्कार, विश्वामित्र के यज्ञ में राक्षसों द्वारा विघ्न, ताड़का वध और सुबाहु वध के प्रसंगों का मंचन किया गया. अंत में प्रभु श्रीराम की आरती के साथ लीला संपन्न हुई. इससे पूर्व लव कुश रामलीला के मंच पर दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता, पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉ. हर्षवर्धन, पूर्व केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते, पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय सांपला, पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे तथा एनडीएमसी के वाइस चेयरमैन कुलजीत सिंह चहल सहित अनेक गणमान्य विभिन्न किरदारों में अभिनय कर चुके हैं.