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राम वनगमन और निषाद राज से भेंट के प्रसंगों ने किया दर्शकों को भावुक, केंद्रीय मंत्री ने निभाई निषाद राज की भूमिका

नई दिल्ली: दिल्ली के लाल किला मैदान और आसपास के क्षेत्रों में आयोजित रामलीलाओं में रामकथा के भावुक प्रसंगों के साथ भव्य शोभायात्राओं ने श्रद्धालुओं का उत्साह बढ़ा दिया है. लव कुश रामलीला में श्रीराम के वनगमन और निषाद राज से भेंट के मंचन ने दर्शकों को भावविभोर कर दिया. वहीं, केंद्रीय मंत्री जुएल ओराम ने निषाद राज की भूमिका निभाकर खूब सराहना बटोरी. दूसरी ओर, नव श्री धार्मिक लीला कमेटी की रामलीला में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, राज्यसभा सांसद सुधा मूर्ति और भारत में नाइजीरिया के उच्चायुक्त की मौजूदगी ने आयोजन को खास बना दिया. रामलीलाओं में राम बारात की भव्यता, भक्तिमय जयकारों और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच आगामी केवट प्रसंग को लेकर भी श्रद्धालुओं में उत्सुकता बनी हुई है.

लालकिला मैदान में आयोजित देश-विदेश में विख्यात लव कुश रामलीला के अध्यक्ष अर्जुन कुमार ने बताया कि आज लीला स्थल पर श्री राम बारात भव्य शोभा निकाली गई, यात्रा में प्रभु श्री राम की धुने बजाते हुए बैंड, ढोल, नगाड़ों, शहनाई, नफेरी, शंख,घड़ियाल, डमरू की मधुर आवाज, राम भक्त नृत्य करते साथ चल रहे थे, इस शोभायात्रा के वातावरण को राममय कर दिया.

लव कुश रामलीला कमेटी के अध्यक्ष अर्जुन कुमार ने बताया कि रामलीला के प्रति श्रद्धालुओं का उत्साह लगातार बढ़ रहा है और प्रतिदिन बड़ी संख्या में रामभक्त लीला देखने पहुंच रहे हैं. दर्शकों की बढ़ती संख्या को देखते हुए कमेटी ने सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया है. दिल्ली पुलिस, सिविल डिफेंस और कमेटी के स्वयंसेवकों के साथ-साथ अब मैदान के चारों ओर बाउंसर भी तैनात किए गए हैं, ताकि श्रद्धालुओं की सुरक्षा और व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके. कमेटी के महामंत्री सुभाष गोयल ने बताया कि 15 अक्टूबर को नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी लीला के अवलोकन के लिए पधारेंगे, प्रभु श्रीराम, माता सीता और लक्ष्मण को गंगा पार कराने वाले केवट प्रसंग का विशेष आकर्षण देखने को मिलेगा. इस प्रसंग में प्रसिद्ध गायक, अभिनेता एवं सांसद मनोज तिवारी केवट की भूमिका निभाएंगे.

रामलीला के तीसरे दिन बुधवार को प्रभु श्रीराम के राज्याभिषेक की घोषणा, मंथरा-कैकेयी संवाद, कैकेयी-दशरथ संवाद, श्रीराम वनगमन तथा निषाद राज से भेंट के भावपूर्ण प्रसंगों का मंचन किया गया. इन प्रसंगों ने दर्शकों को रामकथा के महत्वपूर्ण पड़ावों से रूबरू कराया. लीला में केंद्रीय मंत्री जुएल ओराम ने निषाद राज की भूमिका निभाई. उनके अभिनय को दर्शकों ने खूब सराहा और रामभक्तों ने उनकी प्रस्तुति की भूरी-भूरी प्रशंसा की. लीला अवलोकन के लिए प्रशासनिक अधिकारी, आईएएस, आईपीएस, सेक्रेटरी, अंडर सेक्रेटरी, भारत सरकार के अधिकारी भी पधारे.

क्षेत्रवासियों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र रही. संस्था के प्रधान सतीश लूथरा ने जानकारी देते हुए बताया कि इस बारात का मुख्य आकर्षण पानीपत से आए विशेष हनुमान जी का स्वरूप रहा, जिन्होंने अपने अलौकिक और मनमोहक रूप से सभी उपस्थित श्रद्धालुओं का मन मोह लिया. ढोल, ताशे और बैंड-बाजों की गूंजती भक्तिमय धुनों के बीच सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु भक्ति भाव से झूमते हुए शोभायात्रा में सम्मिलित हुए. इस दौरान पूरा क्षेत्र ‘जय श्री राम’ और ‘जय श्री हनुमान’ के जयकारों से गुंजायमान हो उठा. इस पावन अवसर पर उप प्रधान दीपक पांडे, सदस्य ललित विग सहित संस्था के तमाम पदाधिकारी व गणमान्य लोग मौजूद रहे. सभी पदाधिकारियों ने बारात में शामिल प्रभु श्री राम के स्वरूपों का पुष्पवर्षा कर आदरपूर्वक अभिनंदन किया.

निषाद राज की भूमिका में केंद्रीय मंत्री जुएल ओराम (ETV Bharat)

राम वनगमन और निषाद राज की भेंट ने किया भावुक

लाल किला मैदान में विश्व प्रसिद्ध लव कुश रामलीला का आयोजन हो रहा है. कमेटी के अध्यक्ष अर्जुन कुमार ने जानकारी दी कि लीला स्थल पर भव्य श्री राम बारात निकाली गई.इस शोभायात्रा में बैंड, ढोल-नगाड़ों, शहनाई, शंख और डमरू की गूंज के साथ रामभक्त झूमते हुए नजर आए. मंच पर प्रभु श्रीराम के राज्याभिषेक की घोषणा, मंथरा-कैकेयी संवाद, दशरथ-कैकेयी संवाद, श्रीराम वनगमन और निषाद राज से भेंट जैसे अत्यंत भावुक प्रसंगों का मंचन किया गया. इस दौरान एक विशेष आकर्षण यह रहा कि केंद्रीय मंत्री जुएल ओराम ने निषाद राज की भूमिका निभाई. लीला के अवलोकन के लिए कई वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, आईएएस, आईपीएस और भारत सरकार के सेक्रेटरी स्तर के अधिकारी भी पहुंचे. आगामी कार्यक्रम दर्शकों की लगातार बढ़ती भीड़ को देखते हुए लव कुश कमेटी ने सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद कर दी है. दिल्ली पुलिस और सिविल डिफेंस के साथ-साथ अब मैदान के चारों ओर बाउंसर भी तैनात किए गए हैं.

नव श्री धार्मिक लीला कमेटी में पहुंचे विदेशी मेहमान

नव श्री धार्मिक लीला कमेटी में भी भव्य आयोजन देखने को मिल रहा है. यहां रामलीला स्थल का अवलोकन करने के लिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, राज्यसभा सांसद सुधा मूर्ति और भारत में नाइजीरिया के उच्चायुक्त महामहिम राजदूत सईदु दाहिरू मुहम्मद पहुंचे. अतिथियों ने भारतीय संस्कृति, धार्मिक आस्था और समाज को मर्यादा का संदेश देने वाली इन परंपराओं की सराहना की. साथ ही भव्य रामलीला सोसाइटी की ओर से निकाली गई प्रभु श्री राम की बारात का झिलमिल डीडीए फ्लैट्स रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन और सत्यम एन्क्लेव द्वारा अत्यंत हर्षोल्लास से स्वागत किया गया. शिव मंदिर, झिलमिल से शुरू हुई इस शोभायात्रा में पानीपत से आए विशेष हनुमान जी का स्वरूप मुख्य आकर्षण रहे. संस्था के प्रधान सतीश लूथरा, उप प्रधान दीपक पांडे और ललित विग सहित तमाम पदाधिकारियों ने राम-स्वरूपों पर पुष्पवर्षा की. जगह-जगह हुई आरती और ‘जय श्री राम’ के जयकारों से पूरा क्षेत्र गूंज उठा.

राम वनगमन और निषाद राज से भेंट (ETV Bharat)

लव कुश कमेटी के महामंत्री सुभाष गोयल ने बताया कि 15 अक्टूबर को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन लीला देखने पहुंचेंगे. इसके अलावा, प्रभु श्रीराम, माता सीता और लक्ष्मण को गंगा पार कराने वाले प्रसिद्ध केवट प्रसंग का मंचन आकर्षण का केंद्र रहेगा, जिसमें प्रसिद्ध गायक, अभिनेता एवं सांसद मनोज तिवारी केवट की भूमिका निभाएंगे.

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