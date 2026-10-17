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LUV KUSH RAMLEELA: 200 फीट की ऊंचाई पर जटायु-रावण युद्ध, चिराग दिल्ली में ‘विकसित भारत’ की थीम

रामलीलाओं का छठा दिन ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली की रामलीलाओं में छठे दिन भक्ति, रोमांच और भावनाओं का अनूठा संगम देखने को मिला. लाल किला मैदान में जमीन से करीब 200 फीट की ऊंचाई पर जटायु-रावण युद्ध के रोमांचक मंचन ने दर्शकों को रोमांचित कर दिया, वहीं सीता हरण और जटायु मोक्ष के दृश्यों ने रामभक्तों को भावुक कर दिया. लाल किले से लेकर दक्षिण दिल्ली के चिराग दिल्ली तक आयोजित रामलीलाओं में आधुनिक तकनीक, भव्य मंच सज्जा और पर्यावरण संरक्षण के संदेश ने भी लोगों का ध्यान खींचा.

लाल किले से लेकर दक्षिण दिल्ली तक, विभिन्न रामलीला कमेटियों द्वारा भगवान श्रीराम के जीवन से जुड़े मार्मिक और रोमांचक प्रसंगों का मंचन किया जा रहा है. हाल ही में हुए मंचनों में सूर्पनखा प्रसंग, सीता हरण और रावण-जटायु युद्ध के दृश्यों ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया. लाल किला मैदान की प्रसिद्ध लव कुश रामलीला में उस वक्त एक अद्भुत नजारा देखने को मिला, जब जमीन से करीब 200 फीट की ऊंचाई पर आकाश में जटायु और रावण के बीच भीषण युद्ध का मंचन किया गया.