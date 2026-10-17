LUV KUSH RAMLEELA: 200 फीट की ऊंचाई पर जटायु-रावण युद्ध, चिराग दिल्ली में ‘विकसित भारत’ की थीम
रावण और जटायु के बीच हुए युद्ध तथा जटायु के अंतिम समय के दृश्यों ने दर्शकों को भावुक कर दिया.
Published : October 17, 2026 at 12:53 PM IST
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली की रामलीलाओं में छठे दिन भक्ति, रोमांच और भावनाओं का अनूठा संगम देखने को मिला. लाल किला मैदान में जमीन से करीब 200 फीट की ऊंचाई पर जटायु-रावण युद्ध के रोमांचक मंचन ने दर्शकों को रोमांचित कर दिया, वहीं सीता हरण और जटायु मोक्ष के दृश्यों ने रामभक्तों को भावुक कर दिया. लाल किले से लेकर दक्षिण दिल्ली के चिराग दिल्ली तक आयोजित रामलीलाओं में आधुनिक तकनीक, भव्य मंच सज्जा और पर्यावरण संरक्षण के संदेश ने भी लोगों का ध्यान खींचा.
लाल किले से लेकर दक्षिण दिल्ली तक, विभिन्न रामलीला कमेटियों द्वारा भगवान श्रीराम के जीवन से जुड़े मार्मिक और रोमांचक प्रसंगों का मंचन किया जा रहा है. हाल ही में हुए मंचनों में सूर्पनखा प्रसंग, सीता हरण और रावण-जटायु युद्ध के दृश्यों ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया. लाल किला मैदान की प्रसिद्ध लव कुश रामलीला में उस वक्त एक अद्भुत नजारा देखने को मिला, जब जमीन से करीब 200 फीट की ऊंचाई पर आकाश में जटायु और रावण के बीच भीषण युद्ध का मंचन किया गया.
इस दृश्य को 8-ट्रैक साउंड सिस्टम और बेहतरीन एक्शन स्टंट के साथ पेश किया गया, जिसे मुंबई फिल्म इंडस्ट्री के अनुभवी एक्शन निर्देशकों की देखरेख में तैयार किया गया था. साथ ही हवा में चल रहे इस रोमांचक युद्ध को देखकर हजारों राम भक्तों ने अपने मोबाइल के कैमरे से इस पल को कैद किया, जिससे पूरा मैदान मोबाइलों की चमक से जगमगा उठा.
शूर्पणखा प्रसंग, खर-दूषण वध, सीता हरण और जटायु मोक्ष की लीलाओं का भव्य मंचन किया गया. मुख्य अतिथि के तौर पर कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नाईक ने पहुंचकर रामलीला का अवलोकन किया. कमेटी के प्रेसिडेंट अर्जुन कुमार और महामंत्री सुभाष गोयल ने सभी अतिथियों का स्वागत किया.
लालकिले के माधव दास पार्क श्री धार्मिक लीला कमेटी में छठे दिन की शुरुआत हुई. अगस्त्य मुनि के आश्रम में श्रीराम, लक्ष्मण और सीता की भेंट से हुई. इसके बाद पंचवटी में सूर्पनखा के नाक-कान काटने, खर-दूषण वध, सीता के अग्नि प्रवेश और मारीच के मायावी रूप के बाद सीता हरण का दृश्य दिखाया गया.
रामलीला की थीम ‘विकसित भारत’
रावण और जटायु के बीच हुए युद्ध तथा जटायु के अंतिम समय के दृश्यों ने दर्शकों को भावुक कर दिया. इसके अलावा शबरी की कुटिया से जुड़े प्रसंगों ने भी सबका मन मोह लिया. कमेटी के महासचिव धीरजधर गुप्ता, सचिव प्रदीप शरण और प्रवक्ता रवि जैन ने इन आयोजनों की जानकारी दी.वहीं दक्षिण दिल्ली के चिराग दिल्ली में आयोजित रामलीला इस बार अपनी अनूठी थीम और भव्यता के कारण चर्चा में है. इस वर्ष रामलीला की थीम ‘विकसित भारत’ रखी गई है. लंदन के स्वामीनारायण मंदिर की तर्ज पर 115 फीट लंबा और तीन मंजिला भव्य मंच तैयार किया गया है. साथ ही रामलीला में प्लास्टिक के इस्तेमाल को न के बराबर रखकर ‘यमुना सुरक्षित, पर्यावरण संरक्षित’ का संदेश दिया जा रहा है. इसके अलावा यहां गणेश वंदना के साथ महर्षि अगस्त्य मिलन, सीता हरण, राम विलाप और जटायु सव्रति का भावपूर्ण मंचन किया गया. मुख्य संरक्षक राकेश गुलिया, प्रधान आनंद जैन और मीडिया प्रभारी भूपेश गुप्ता सहित कई गणमान्य लोग कार्यक्रम में मौजूद रहे.
आने वाले मुख्य प्रसंग
राजधानी की विभिन्न रामलीलाओं में आने वाले दिनों में शबरी आश्रम, राम-सुग्रीव मित्रता, बाली वध, सीता की खोज और लंका दहन जैसे रोमांचक प्रसंगों का मंचन किया जाएगा, जिसे देखने के लिए दर्शकों में भारी उत्साह है.
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