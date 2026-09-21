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रामलीला 2026: 11 अक्टूबर से सजेगा रामलीला का मंच, Gen Z को जोड़ने की खास तैयारी

लव कुश रामलीला कमेटी और 103 वर्ष पुरानी श्री धार्मिक लीला समिति की ओर से विधि-विधान के साथ भूमि पूजन किया गया.

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लव कुश रामलीला कमेटी में भूमि पूजन (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 21, 2026 at 11:00 AM IST

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नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में रामलीला 2026 की तैयारियां तेज हो गई हैं. लाल किला मैदान से लेकर पुरानी दिल्ली तक रामलीला कमेटियों ने आयोजन की तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है. इसी कड़ी में लव कुश रामलीला कमेटी और 103 वर्ष पुरानी श्री धार्मिक लीला समिति की ओर से विधि-विधान के साथ भूमि पूजन किया गया. इस दौरान जनप्रतिनिधियों, आयोजन समितियों के पदाधिकारियों और धार्मिक क्षेत्र से जुड़े लोगों ने हिस्सा लिया.

इस बार रामलीला आयोजनों में परंपरा और आधुनिक तकनीक का मेल देखने को मिलेगा. आयोजकों का कहना है कि सनातन संस्कृति और रामलीला की मूल भावना को बरकरार रखते हुए मंचन को आज की युवा पीढ़ी, खासकर Gen Z के लिए आकर्षक बनाने की कोशिश की जा रही है.

अभिनेता बिंदु दारा सिंह, शहबाज खान और सांसद सांसद वीरेंद्र सचदेवा से बातचीत (ETV Bharat)

11 से 21 अक्टूबर तक का मंचन

लाल किला मैदान में होने वाली लव कुश रामलीला का मंचन 11 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक किया जाएगा. 20 अक्टूबर को विजयादशमी के अवसर पर रावण, कुंभकरण और मेघनाद के विशाल पुतलों का दहन किया जाएगा. भूमि पूजन समारोह के दौरान कमेटी के पदाधिकारियों ने कहा कि सनातन परंपरा में किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत से पहले भूमि पूजन का विशेष महत्व है. इसी परंपरा के तहत वैदिक मंत्रोच्चार के बीच पूजा-अर्चना की गई.

आयोजकों के मुताबिक इस बार मंचन में अत्याधुनिक तकनीक, बेहतर साउंड इफेक्ट्स और भव्य मंच सज्जा का इस्तेमाल किया जाएगा. कोशिश है कि तकनीक से परिचित युवा दर्शकों को रामलीला से जोड़ा जाए और उन्हें भारतीय संस्कृति एवं धार्मिक परंपराओं से परिचित कराया जा सके. कमेटी के अध्यक्ष अर्जुन कुमार ने कहा कि दिल्ली एक बार फिर राममय होने जा रही है. उन्होंने कहा कि रामलीला के माध्यम से नई पीढ़ी को भारतीय संस्कृति और उसके मूल्यों से जोड़ना आयोजन की प्राथमिकताओं में शामिल है.

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भूमि पूजन के साथ भव्य आयोजन का आगाज (ETV Bharat)

हनुमान के किरदार में नजर आएंगे बिंदु दारा सिंह

श्री धार्मिक लीला समिति की रामलीला में इस बार भी अभिनेता बिंदु दारा सिंह हनुमान जी की भूमिका में नजर आएंगे. ईटीवी भारत से बातचीत में उन्होंने रामलीला, युवा पीढ़ी और अपने पिता एवं दिग्गज अभिनेता स्व. दारा सिंह से मिली सीख के बारे में बात की. बिंदु दारा सिंह ने कहा कि रामलीला हमारी संस्कृति और इतिहास का अभिन्न हिस्सा है. इसके मूल स्वरूप और भाव को बनाए रखना जरूरी है.

हालांकि मंचीय प्रस्तुति को दर्शकों के लिए प्रभावी बनाने के लिए संवादों की अदायगी और कुछ दृश्यों की प्रस्तुति में नया अंदाज देखने को मिल सकता है. उन्होंने बताया कि राम और हनुमान के मिलन के दृश्यों में इस बार आत्मीयता और भावनात्मक जुड़ाव को विशेष रूप से उभारा जाएगा. रामलीला के निर्देशक प्रवेश जी के दोहे भी मंचन को खास बनाने में भूमिका निभाएंगे.

हनुमान का किरदार निभाना साधना जैसा

बिंदु दारा सिंह ने कहा कि हनुमान जी का किरदार निभाना उनके लिए सिर्फ अभिनय नहीं, बल्कि श्रद्धा और सेवा का विषय है. उन्होंने अपने पिता दारा सिंह की सीख को याद करते हुए कहा कि हनुमान जी का रूप धारण करने वाले कलाकार के लिए मन, वचन और आचरण की पवित्रता बेहद महत्वपूर्ण है. उन्होंने बताया कि इस दौरान खान-पान में संयम रखने के साथ इस बात का भी ध्यान रखा जाता है कि जुबान से कोई गलत शब्द न निकले और मन में गलत विचार न आए. उनके मुताबिक रामलीला के दस दिनों का मंचन उनके लिए श्रद्धा और संकल्प का समय होता है.

103 साल पुरानी परंपरा को आगे बढ़ाएगी श्री धार्मिक लीला समिति

दिल्ली की प्रतिष्ठित श्री धार्मिक लीला समिति इस वर्ष अपनी 103वीं वर्षगांठ के अवसर पर रामलीला का आयोजन करेगी. भूमि पूजन कार्यक्रम में समिति के अध्यक्ष धीरज धर गुप्ता समेत आयोजन से जुड़े कई पदाधिकारी और गणमान्य लोग मौजूद रहे. भूमि पूजन में मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे सांसद वीरेंद्र सचदेवा ने समिति की सराहना करते हुए बताया कि श्री धार्मिक लीला समिति 103 वर्ष पुरानी समिति है. कई वर्षों से मेरा यहां आना होता रहा है. यह दिल्ली की सबसे भव्य और मर्यादित रामलीला है. इसके संचालन में हर प्रकार की धार्मिक मर्यादाओं का कठोरता से पालन किया जाता है. राम जी की लीला का मंचन अपने आप में अद्भुत है और प्रभु श्री राम जी की कृपा से ही यह सब संभव हो पाता है.

समिति का कहना है कि बदलते दौर के बावजूद रामलीला के मूल स्वरूप और प्रामाणिकता से समझौता नहीं किया जाएगा. समिति से जुड़े लोगों के मुताबिक रामलीला केवल धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति और परंपराओं को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का माध्यम भी है.

नहीं बदलेगा पारंपरिक स्वरूप

बॉलीवुड अभिनेता शाहबाज खान ने भी रामलीला और Gen Z के जुड़ाव को लेकर अपनी बात रखी. उन्होंने कहा कि युवा पीढ़ी की पसंद को ध्यान में रखते हुए इस रामलीला के मूल संवाद या भाषा में बदलाव नहीं किया गया है. मंचन में संवादों की पारंपरिक शैली को ही बनाए रखा जाएगा. उनका कहना है कि समय और तकनीक बदल सकती है, लेकिन रामलीला का मूल स्वरूप और उसकी धार्मिक भावना कायम रहनी चाहिए. उनका मानना है कि रामलीला आज भी ऐसा मंच है, जिसके जरिए युवा पीढ़ी अपनी संस्कृति और परंपराओं से जुड़ सकती है. इस तरह दिल्ली में इस बार रामलीला के मंच पर एक ओर वर्षों पुरानी परंपरा और धार्मिक मर्यादा दिखाई देगी, तो दूसरी ओर आधुनिक मंच तकनीक के जरिए युवा दर्शकों तक पहुंचने की कोशिश भी नजर आएगी.

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