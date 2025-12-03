ETV Bharat / state

दिल्ली राज निवास का नाम बदलकर हुआ लोक निवास, उपराज्यपाल सचिवालय ने जारी की अधिसूचना

इस संबंध में गृह मंत्रालय ने 25 नवंबर को अधिसूचना जारी की थी. 'लोक निवास' में तब्दील कर दिया है.

राज निवास का नाम बदलकर हुआ लोक निवास (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : December 3, 2025 at 6:03 PM IST

3 Min Read
नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली में प्रशासन की पुरानी तस्वीर अब बदल रही है. दशकों तक सत्ता और शक्ति का केंद्र रहा उपराज्यपाल का आधिकारिक आवास 'राज निवास' अब अपनी औपनिवेशिक छवि को पीछे छोड़कर 'लोक निवास' के रूप में जाना जाएगा.

दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना की पहल पर, उपराज्यपाल सचिवालय ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है. हाल ही में राज भवनों का नाम बदलकर लोक भवन करने के संबंध में गृह मंत्रालय ने 25 नवंबर को अधिसूचना जारी किया था. इन नामों को बदलने के पीछे सरकार का उद्देश्य शासन में राज की जगह लोक और सेवा की भावना को प्राथमिकता देना है.

ETV BHARAT
दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना (ETV BHARAT)

औपनिवेशिक 'राज' से लोकतांत्रिक 'लोक' की ओर
दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने जब से पदभार संभाला है, उन्होंने लगातार इस बात पर जोर दिया है कि राज निवास केवल एक संवैधानिक पद का आवास नहीं, बल्कि जन-सरोकारों का केंद्र होना चाहिए. इसी उद्देश्य के साथ उन्होंने 'संवाद' जैसी पहलों की शुरुआत की, जिसने राज निवास को व्यावहारिक रूप से 'लोक निवास' में तब्दील कर दिया है.

DELHI RAJ NIWAS NAME CHANGED LOK NIWAS
राज निवास के औपचारिक X अकाउंट पर नाम बदलकर लोक निवास हुआ (ETV BHARAT)

दरअसल इस इस दलाव का मुख्य उद्देश्य प्रशासन और जनता के बीच की दूरी को मिटाना माना जा रहा है है. ऐतिहासिक रूप से, 'राज निवास' नाम में 'राज' शब्द ब्रिटिशकालीन शासन और आम जनता से दूरी का प्रतीक माना जाता था. लेकिन अब इसे 'लोक' यानी जनता से जोड़कर देखा जाएगा. एलजी ने यह संदेश दिया है कि यह स्थान शासकों का नहीं, बल्कि जन-सेवकों का है. इसके साथ ही उपराज्यपाल ने अपने अधिकारिक एक्स एकाउंट का नाम भी लोक निवास दिल्ली @lokniwasdelhi बदल दिया है.

delhi raj niwas now lok niwas
अधिसूचना जारी (ETV BHARAT)
'लोक निवास' की अवधारणा केवल नाम तक सीमित नहीं है, बल्कि यह कार्यशैली में भी दिखाई दे रही है. एलजी वीके सक्सेना अब नियमित रूप से आम लोगों से मिल रहे हैं. दिल्ली के अलग-अलग कोनों से आए लोग अपनी समस्याएं लेकर सीधे उपराज्यपाल तक पहुंच रहे हैं. चाहे वह डीडीए से जुड़े हाउसिंग के मामले हों, पुलिस से जुड़ी शिकायतें हों, एमसीडी की साफ-सफाई की समस्या हो या पेंशन के मुद्दे, अब फाइलों को लाल फीताशाही में उलझने के बजाय सीधे एलजी के सामने रखा जा रहा है. कई मौकों पर एलजी ने अधिकारियों को मौके पर ही समस्याओं का निपटारा करने के आदेश दिए हैं.

