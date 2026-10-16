दिल्ली में बारिश के बाद बदला मौसम का मिजाज, तापमान में गिरावट से लोगों को मिली राहत
दिल्ली एनसीआर में पश्चिमी विक्षोभ से मौसमी बदलाव आया है. मौसम विभाग ने आज भी तेज हवाओं के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया है.
Published : October 16, 2026 at 10:06 AM IST
नई दिल्ली: दिल्ली-NCR में गुरुवार को हुई बारिश के बाद मौसम का मिजाज बदल गया है. बारिश और ठंडी हवाओं के चलते तापमान में गिरावट दर्ज की गई, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली. मौसम सुहावना होने के साथ ही राजधानी की हवा की गुणवत्ता में भी सुधार देखने को मिला है. मौसम विभाग ने शुक्रवार को भी आसमान में बादल छाए रहने और कुछ इलाकों में हल्की बारिश होने की संभावना जताई है.
मौसम विभाग ने इस मौसम में बदलाव की वजह पश्चिमी विक्षोभ को बताया है. मौसम विभाग के अनुसार, दिल्ली में तेज हवाओं और बारिश की वजह से दिल्ली का अधिकतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री गिरकर 28.3 डिग्री दर्ज किया गया. यह इस मौसम का सबसे कम तापमान है.
पश्चिमी विक्षोभ है मौसम में बदलाव की वजह: दरअसल, गुरुवार सुबह से ही दिल्ली के आसमान में घने बादल छाए हुए थे. दोपहर करीब 12 से 1 बजे के बीच दिल्ली-NCR के कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश शुरू हो गई. बारिश के साथ चली हवाओं के कारण मौसम में ठंडक महसूस की गई. घने बादलों की वजह से दिन में कुछ समय के लिए अंधेरा भी छा गया. मौसम संबंधी आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली के सफदरजंग मौसम केंद्र पर अधिकतम तापमान 28.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 4.9 डिग्री कम रहा. यहां तापमान में करीब 5 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई.
दशहरे पर मौसम साफ रहने का अनुमान: मौसम विभाग के मुताबिक, शुक्रवार को दिल्ली में आसमान में बादल छाए रह सकते हैं. इस दौरान कई इलाकों में बहुत हल्की से हल्की बारिश और गरज के साथ बिजली कड़कने की संभावना है. शुक्रवार को अधिकतम तापमान 29 से 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 16 से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है. वहीं, 20 अक्टूबर को दशहरे के दिन मौसम साफ रहने की संभावना जताई गई है. ऐसे में खुले मैदानों में होने वाले दशहरा कार्यक्रमों और रावण दहन के आयोजनों के दौरान बारिश से खलल पड़ने की आशंका कम है.
बारिश के बाद दिल्ली की वायु गुणवत्ता में भी सुधार दर्ज किया गया है. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार, शुक्रवार सुबह 7 बजे दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 67 दर्ज किया गया, जो संतोषजनक श्रेणी में आता है.NCR के शहरों में फरीदाबाद का AQI 78, गुरुग्राम का 93, गाजियाबाद का 85, ग्रेटर नोएडा का 92 और नोएडा का 88 दर्ज किया गया. राजधानी के अधिकांश निगरानी केंद्रों पर AQI 100 से नीचे रहा, हालांकि कुछ इलाकों में यह 200 के पार भी दर्ज किया गया. बारिश से मिली राहत के बीच मौसम में आए बदलाव और हवा की गुणवत्ता पर लोगों की नजर बनी हुई है.
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