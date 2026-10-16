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दिल्ली में बारिश के बाद बदला मौसम का मिजाज, तापमान में गिरावट से लोगों को मिली राहत

दिल्ली NCR में बारिश से गिरा पारा ( File Photo )

नई दिल्ली: दिल्ली-NCR में गुरुवार को हुई बारिश के बाद मौसम का मिजाज बदल गया है. बारिश और ठंडी हवाओं के चलते तापमान में गिरावट दर्ज की गई, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली. मौसम सुहावना होने के साथ ही राजधानी की हवा की गुणवत्ता में भी सुधार देखने को मिला है. मौसम विभाग ने शुक्रवार को भी आसमान में बादल छाए रहने और कुछ इलाकों में हल्की बारिश होने की संभावना जताई है.

मौसम विभाग ने इस मौसम में बदलाव की वजह पश्चिमी विक्षोभ को बताया है. मौसम विभाग के अनुसार, दिल्ली में तेज हवाओं और बारिश की वजह से दिल्ली का अधिकतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री गिरकर 28.3 डिग्री दर्ज किया गया. यह इस मौसम का सबसे कम तापमान है.