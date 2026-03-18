दिल्ली में बदला मौसम का मिजाज, ठंडी हवाओं के साथ कई इलाकों में तेज बारिश, देखें तस्वीरें
मौसम विभाग ने 19 मार्च को बारिश का अनुमान जताया था, लेकिन 18 मार्च की शाम दिल्ली में बारिश से मौसम ठंडा हो गया है.
Published : March 18, 2026 at 7:58 PM IST
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में बुधवार शाम मौसम का मिजाज बदला हुआ दिखाई दिया. अचानक से ठंडी तेज हवाएं चलने लगी और बारिश भी शुरू हो गई, जहां अचानक से मौसम के बदलने से ठंड का एहसास लोगों को होने लगा. वहीं आसमान में लगातार बिजली की गर्जना हो रही है जिससे साफ पता चलता है कि रात में बारिश तेज होने की संभावना बढ़ गई है.
#WATCH | Delhi: Rain lashes parts of the national capital.— ANI (@ANI) March 18, 2026
Visuals from the BJP headquarters pic.twitter.com/joIkS0kqPc
राजधानी दिल्ली में बुधवार सुबह से ही मौसम साफ था और तेज धूप निकली हुई थी लेकिन बुधवार आज शाम 7:00 बजे के दौरान अचानक से मौसम बदल गया और ठंडी तेज हवाएं चलने लगी. वही तेज हवाएं और बारिश की वजह से राहगीर परेशान होते दिखाई दिए. राहगीर अजय बताते हैं कि अभी वह ऑफिस से घर के लिए निकले थे लेकिन 7:00 बजे के दौरान अचानक से मौसम बदल गया जबकि दिनभर कड़ी धूप थी. गर्मी भी लग रही थी लेकिन शाम होते ही अब मौसम बदल गया है.
VIDEO | Weather changes in the national capital, as parts of the city witness rainfall; visuals from Palam area. pic.twitter.com/1AA2Tbuac7— Press Trust of India (@PTI_News) March 18, 2026
वही ओखला औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाले मानव और रिकी मिश्रा ने बताया कि हम लोग अभी कंपनी से निकले थे लेकिन अचानक से मौसम बदल गया है. ठंडी तेज हवाएं जोर-जोर से चल रही है. बारिश भी हो रही है जिसके वजह से मौसम पूरा ठंडा हो गया है जबकि दिन में बारिश नहीं थी. दिन में मौसम भी साफ था.
बता दें मौसम विभाग के द्वारा ये अनुमान लगाया गया था कि 19 मार्च को सुबह से ही आसमान में काले बादल छाए रहेंगे और बारिश होने का अनुमान है लेकिन उससे पहले ही आज 18 मार्च को शाम 7:00 बजे से मौसम बदल गया है ठंडी तेज हवाएं चल रही है और हल्की बारिश भी हो रही है जिससे मौसम पूरा ठंडा हो गया है.
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