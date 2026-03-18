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दिल्ली में बदला मौसम का मिजाज, ठंडी हवाओं के साथ कई इलाकों में तेज बारिश, देखें तस्वीरें

मौसम विभाग ने 19 मार्च को बारिश का अनुमान जताया था, लेकिन 18 मार्च की शाम दिल्ली में बारिश से मौसम ठंडा हो गया है.

दिल्ली में बारिश की दस्तक
दिल्ली में बारिश की दस्तक (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : March 18, 2026 at 7:58 PM IST

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नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में बुधवार शाम मौसम का मिजाज बदला हुआ दिखाई दिया. अचानक से ठंडी तेज हवाएं चलने लगी और बारिश भी शुरू हो गई, जहां अचानक से मौसम के बदलने से ठंड का एहसास लोगों को होने लगा. वहीं आसमान में लगातार बिजली की गर्जना हो रही है जिससे साफ पता चलता है कि रात में बारिश तेज होने की संभावना बढ़ गई है.

राजधानी दिल्ली में बुधवार सुबह से ही मौसम साफ था और तेज धूप निकली हुई थी लेकिन बुधवार आज शाम 7:00 बजे के दौरान अचानक से मौसम बदल गया और ठंडी तेज हवाएं चलने लगी. वही तेज हवाएं और बारिश की वजह से राहगीर परेशान होते दिखाई दिए. राहगीर अजय बताते हैं कि अभी वह ऑफिस से घर के लिए निकले थे लेकिन 7:00 बजे के दौरान अचानक से मौसम बदल गया जबकि दिनभर कड़ी धूप थी. गर्मी भी लग रही थी लेकिन शाम होते ही अब मौसम बदल गया है.

वही ओखला औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाले मानव और रिकी मिश्रा ने बताया कि हम लोग अभी कंपनी से निकले थे लेकिन अचानक से मौसम बदल गया है. ठंडी तेज हवाएं जोर-जोर से चल रही है. बारिश भी हो रही है जिसके वजह से मौसम पूरा ठंडा हो गया है जबकि दिन में बारिश नहीं थी. दिन में मौसम भी साफ था.

बता दें मौसम विभाग के द्वारा ये अनुमान लगाया गया था कि 19 मार्च को सुबह से ही आसमान में काले बादल छाए रहेंगे और बारिश होने का अनुमान है लेकिन उससे पहले ही आज 18 मार्च को शाम 7:00 बजे से मौसम बदल गया है ठंडी तेज हवाएं चल रही है और हल्की बारिश भी हो रही है जिससे मौसम पूरा ठंडा हो गया है.

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