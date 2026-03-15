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मौसम ने ली करवट: दिल्ली-NCR में झमाझम बारिश, गर्मी से मिलेगी राहत

राजधानी और दिल्ली के लुटियंस जोन इलाके में सुबह-सुबह झमाझम बारिश हुई, हालांकि यह बारिश कुछ देर तक ही हुई है. अभी भी आसमान में काले घने बादल छाए हुए हैं. दिल्ली के सफदरजंग मौसम केन्द्र में कल शनिवार को अधिकतम तापमान 33.2 डिग्री सेल्सियस रिकाॅर्ड किया गया, जो सामान्य से 4.3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है. वहीं, न्यूनतम तापमान 18.1 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से तीन डिग्री सेल्सियस ज्यादा है.

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली और एनसीआर सहित देश के कई राज्यों में आज मौसम ने फिर करवट ली है. रविवार सुबह से चल रही तेज हवाओं और आसमान में गरज और चमक के साथ ही झमामझम बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है. इससे तापमान में 5 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आ सकती है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिलने की संभावना है.

मौसम विभाग ने आज रविवार के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है. दिल्ली में आज सुबह से ही मौसम खुशनुमा बना हुआ है. दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में सुबह हल्की झमाझम बारिश हुई हालांकि यह बारिश कुछ ही देर तक हुई है. मौसम विभाग की माने तो आज दिल्ली में रविवार को अधिकतम तापमान 27 से 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 16 से 18 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है. मौसम विभाग ने कहा है कि सोमवार तक न्यूनतम तापमान के 14-16 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान के 31-33 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है.

केंद्रीय प्रदूषण एवं नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी के अनुसार राजधान दिल्ली में रविवार सुबह 6:30 बजे तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 198 अंक बना हुआ है, जबकि दिल्ली एनसीआर के शहर फरीदाबाद में 185, गुरुग्राम 175, गाजियाबाद में 171, ग्रेटर नोएडा में 162 और नोएडा में 155 अंक बना हुआ है. राजधानी दिल्ली के अधिकांश इलाकों में AQI लेवल 100 से ऊपर और 200 के बीच में बना हुआ है.

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