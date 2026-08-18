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दिल्ली ने दिखाया एक बार फिर उसकी 'तिजोरी' सबसे मजबूत: कम कर्ज और बढ़ती कमाई, 5 साल के आंकड़े दे रहे गवाही

दिल्ली ने वित्तीय प्रबंधन में एक बार फिर मनवाया लोहा,राजकोषीय घाटा लंबे समय से GSDP के निर्धारित सीमा के भीतर. रिपोर्टर आशुतोष झा की रिपोर्ट

दिल्ली ने एक बार फिर मनवाया लोहा
दिल्ली ने एक बार फिर मनवाया लोहा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 18, 2026 at 9:07 AM IST

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नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली ने वित्तीय प्रबंधन के मामले में एक बार फिर अपनी धाक जमाई है. पिछले दिनों वित्त विभाग द्वारा जारी पांच वर्षों के आंकड़ों पर गौर करें तो साफ है कि दिल्ली न केवल देश के सबसे धनी राज्यों की सूची में शीर्ष पर है, बल्कि उसकी वित्तीय सेहत (Fiscal Health) भी किसी भी बड़े राज्य के मुकाबले कहीं अधिक मजबूत बनी हुई है. कम कर्ज और राजस्व में लगातार हो रही बढ़ोतरी ने दिल्ली को एक सुरक्षित वित्तीय आधार दिया है.

कमाई का 'दम': बढ़ रहा है राजस्व का ग्राफ

पिछले पांच वर्षों में दिल्ली सरकार का राजस्व संग्रह उम्मीद से कहीं अधिक रहा है. वित्त विभाग के आधिकारिक दस्तावेजों के अनुसार, दिल्ली की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधारसर्विस सेक्टर है, जो राज्य के सकल घरेलू उत्पाद (GSDP) में लगभग 90% की हिस्सेदारी रखता है. आंकड़े बताते हैं कि जीएसटी (GST), वैट (VAT), और स्टाम्प ड्यूटी जैसे करों से होने वाली आय में लगातार सुधार हुआ है. 2025-26 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार, दिल्ली का GSDP 8.5 फीसद की दर से बढ़ने का अनुमान है. यही कारण है कि दिल्ली सरकार अपनी अधिकांश विकास परियोजनाओं और सब्सिडी का खर्च अपने ही राजस्व से पूरा करने में सक्षम है.

दिल्ली की मजबूती का असली कारण 'राजस्व सरप्लस'-अभय वर्मा (ETV Bharat)
पांच साल का 'वित्तीय सफर', आंकड़ों की जुबानी
पांच साल का 'वित्तीय सफर', आंकड़ों की जुबानी (ETV Bharat)

कर्ज का बोझ 'बेहद कम'

अन्य राज्यों के मुकाबले दिल्ली की सबसे बड़ी ताकत उसका 'कम ऋण भार' है. जहां देश के कई राज्यों पर भारी कर्ज का बोझ है, वहीं दिल्ली ने वित्तीय अनुशासन बनाए रखा है. दिल्ली सरकार का राजकोषीय घाटा (Fiscal Deficit) लंबे समय से GSDP के निर्धारित 3% की सीमा के भीतर रहा है. सरकार ने बड़ी बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए कर्ज लेने के बजाय अपने राजस्व सरप्लस का उपयोग करने को प्राथमिकता दी है. दिल्ली का कुल कर्ज उसके GSDP का एक बहुत छोटा हिस्सा है (आमतौर पर 1% से 2% के बीच), जबकि कई अन्य राज्यों में यह अनुपात 25% से 35% तक पहुंच जाता है. कम कर्ज होने का मतलब है कि सरकार को अपने बजट का एक बड़ा हिस्सा 'ब्याज चुकाने' (Interest Payment) में खर्च नहीं करना पड़ता जो पैसा ब्याज में जा सकता था, उसे सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे में निवेश कर देती है.

दिल्ली की मजबूती का असली कारण 'राजस्व सरप्लस' है
दिल्ली की मजबूती का असली कारण 'राजस्व सरप्लस' है (ETV Bharat)
5 सालों में दिल्ली का बजट आवंटन
5 सालों में दिल्ली का बजट आवंटन (ETV Bharat)

विकास और जनसेवा का सही संतुलन

दिल्ली सरकार के मुख्य प्रवक्ता व विधायक अभय वर्मा का मानना है कि दिल्ली की मजबूती का असली कारण 'राजस्व सरप्लस' है. दिल्ली सरकार बार-बार रेवेन्यू सरप्लस बजट पेश करती आई है, जिसका अर्थ है कि राज्य की कमाई उसके नियमित खर्चों से अधिक है. इस बचत का उपयोग सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे जैसे क्षेत्रों में कर रही है. हालिया बजट में 145 फीसद की भारी बढ़ोतरी के साथ पूंजीगत व्यय (Capital Expenditure) पर विशेष ध्यान दिया गया है, जो भविष्य में दिल्ली की विकास दर को और तेज करेगा. दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय भी राष्ट्रीय औसत से लगभग ढाई गुना अधिक है, जो राज्य की संपन्नता को प्रमाणित करती है. पिछली सरकार के कार्यकाल में कुछ वित्तीय अनियमितता आई थीं, जिसे सीएजी ने रिपोर्ट में उजागर किया है.

दिल्ली की सबसे बड़ी ताकत उसका 'कम ऋण भार' है
दिल्ली की सबसे बड़ी ताकत उसका 'कम ऋण भार' है (ETV Bharat)
वित्तीय सतर्कता'के तीन प्रमुख स्तंभ
वित्तीय सतर्कता'के तीन प्रमुख स्तंभ (ETV Bharat)

बेहतर टैक्स प्रशासन और फिजूलखर्ची पर लगाम

दिल्ली सरकार के वित्त विभाग के ये आंकड़े इस बात की तस्दीक करते हैं कि बेहतर टैक्स प्रशासन और फिजूलखर्ची पर लगाम लगाकर कोई भी राज्य 'आत्मनिर्भर' बन सकता है. दिल्ली आज केवल एक प्रशासनिक केंद्र ही नहीं, बल्कि वित्तीय प्रबंधन का एक ऐसा मॉडल बन चुका है जिसका अनुसरण अन्य राज्य भी करना चाहेंगे. कम कर्ज, बढ़ता राजस्व और जनता पर सीधा निवेश यही दिल्ली की 'फाइनेंशियल सक्सेस स्टोरी' का मूल मंत्र है. अभय वर्मा ने बताया कि दिल्ली का प्रति व्यक्ति आय का स्तर अन्य प्रमुख महानगरों जैसे मुंबई और बेंगलुरु के मुकाबले भी अधिक लचीला बना हुआ है. जहां अन्य राज्य अक्सर राजस्व घाटे से जूझते हैं, वहीं दिल्ली लगातार 'रेवेन्यू सरप्लस' दर्ज कर रही है. यह इस बात का सबूत है कि सरकार अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के बाद भी विकास कार्यों के लिए पर्याप्त धन बचाने में सफल है.

दिल्ली के वित्तीय स्थिति के लिए चुनौतियां
दिल्ली के वित्तीय स्थिति के लिए चुनौतियां (ETV Bharat)

दिल्ली की वित्तीय दिशा: बजट 2026-27 और विकास की नई इबारत

दिल्ली सरकार के वित्त विभाग द्वारा जारी नवीनतम आंकड़े और हालिया बजट प्राथमिकताएं यह स्पष्ट करती हैं कि दिल्ली अब केवल उपभोग आधारित अर्थव्यवस्था नहीं रही, बल्कि एक 'निवेश और विकास' आधारित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रही है पिछले पांच वर्षों में दिल्ली ने जो वित्तीय अनुशासन दिखाया है, उसे सरकार ने अपने बजट 2026-27 में और अधिक आक्रामक रूप से आगे बढ़ाया है.

बजट में स्वास्थ्य सेवाओं के लिए आवंटन में 15% की वृद्धि की गई
बजट में स्वास्थ्य सेवाओं के लिए आवंटन में 15% की वृद्धि की गई (ETV Bharat)

बजट 2026-27: मुख्य प्राथमिकताएं

चालू वित्तीय (2026-27) वर्ष का बजट न केवल आकार में बड़ा है, बल्कि इसका 'क्वालिटी ऑफ स्पेंडिंग' (खर्च की गुणवत्ता) भी बेहतर हुआ है. सरकार ने बजट का बड़ा हिस्सा कई क्षेत्रों में निवेश करने का निर्णय लिया है.

बजट 2026-27 की मुख्य प्राथमिकताएं
बजट 2026-27 की मुख्य प्राथमिकताएं (ETV Bharat)

आधुनिक बुनियादी ढांचा (Infrastructure 2.0): सरकार ने अब फ्लाईओवर और अंडरपास से आगे बढ़कर एकीकृत परिवहन प्रणालियों पर जोर दिया है. इसमें इलेक्ट्रिक बस फ्लीट का विस्तार और 'दिल्ली मेट्रो' के साथ लास्ट माइल तक कनेक्टिविटी प्रमुख है.

स्वास्थ्य और शिक्षा का कायाकल्प: बजट में स्वास्थ्य सेवाओं के लिए आवंटन में 15% की वृद्धि की गई है, जिसमें मोहल्ला क्लीनिकों का आधुनिकरण और बड़े सरकारी अस्पतालों में 'रोबोटिक सर्जरी' जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं शामिल हैं.

ग्रीन इकोनॉमी: दिल्ली को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए 'ग्रीन बजट' का कॉन्सेप्ट लागू किया गया है. इसके तहत इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहन और सौर ऊर्जा संयंत्रों को बढ़ावा देने के लिए विशेष सब्सिडी का प्रावधान है.

दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय भी राष्ट्रीय औसत से लगभग ढाई गुना अधि
दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय भी राष्ट्रीय औसत से लगभग ढाई गुना अधि (ETV Bharat)

वित्तीय प्रबंधन: कैसे बनी दिल्ली 'नंबर-1'

दिल्ली की मजबूती के पीछे सरकार ने 'वित्तीय सतर्कता' के तीन प्रमुख स्तंभ बनाए हैं.

  • डिजिटल टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन: 'फेसलेस असेसमेंट' और ई-पोर्टल्स के जरिए टैक्स चोरी में भारी कमी आई है. व्यापारियों को अनुपालन में आसानी होने से कर संग्रह में अपने आप वृद्धि हुई है.
  • राजस्व का विविधीकरण: सरकार अब केवल पुराने कर स्रोतों पर निर्भर नहीं है. भूमि मुद्रीकरण और अन्य संपत्तियों के बेहतर प्रबंधन से अतिरिक्त राजस्व जुटाया जा रहा है.
  • सब्सिडी का लक्षित उपयोग: डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से सब्सिडी को सीधे लाभार्थियों तक पहुंचाने से लीकेज रुकी है, जिससे सरकारी खजाने की भारी बचत हुई है.
  • सब्सिडी बनाम निवेश: दिल्ली सरकार मुफ्त बिजली, पानी और बस यात्रा जैसी सब्सिडी देती है. लेकिन, यह इन सब्सिडी को 'बजट के भीतर' ही मैनेज करती है. इसके लिए सरकार को अलग से कर्ज नहीं लेना पड़ता.
  • डिजिटल पारदर्शिता: कर चोरी को रोकने के लिए 'ई-जीएसटी पोर्टल' और 'फेसलेस सिस्टम' का उपयोग करके सरकार ने राजस्व के लीकेज को बंद कर दिया है. जहाँ अन्य राज्य टैक्स चोरी से परेशान रहते हैं, दिल्ली का टैक्स आधार लगातार बढ़ रहा है.

चुनौतियां और भविष्य की राह

  • हालांकि दिल्ली की स्थिति मजबूत है, लेकिन भविष्य की चुनौतियों को देखते हुए वित्त विभाग ने 'फ्यूचर रिस्क फंड' का भी प्रावधान किया है. इसमें मुख्य रूप से दो चुनौतियां सामने हैं.
  • बढ़ता शहरीकरण: जनसंख्या के दबाव को झेलने के लिए निरंतर बुनियादी ढांचे में निवेश की आवश्यकता है.
  • प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन: इसके खिलाफ लंबी लड़ाई के लिए सरकार को अपने बजट का एक हिस्सा हमेशा सुरक्षित रखना पड़ता है.
  • शिक्षा क्षेत्र: बजट का 'सबसे बड़ा हिस्सा'. दिल्ली सरकार अपने कुल बजट का लगभग 20% से 25% शिक्षा पर खर्च करती है, जो देश के किसी भी अन्य राज्य के मुकाबले सबसे अधिक है.


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