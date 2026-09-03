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दिल्ली: नरेला में दिनदहाड़े प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या, हमलावर फरार

नरेला इलाके में प्रॉपर्टी डीलर पर हमलावरों ने गोली चला दी. मृतक नाहरी गांव का रहने वाला था.

Delhi: Property Dealer Shot Dead in Narela, Attackers on the Run
नरेला में प्रॉपर्टी डीलर की हत्या के बाद इलाके में सनसनी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 3, 2026 at 10:11 AM IST

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नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के नरेला इलाके में गुरुवार सुबह दिनदहाड़े एक प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या कर दी गई. वारदात के बाद इलाके में सनसनी फैल गई. शुरुआती जानकारी के मुताबिक, मृतक नाहरी गांव का रहने वाला था और प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता था.

गुरुवार सुबह नरेला इलाके में प्रॉपर्टी डीलर पर हमलावरों ने गोली चला दी. गोली लगने से वह गंभीर रूप से घायल हो गया. वारदात के बाद मौके पर मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया. स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दी. सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. मृतक की पहचान नाहरी गांव निवासी प्रॉपर्टी डीलर के रूप में बताई जा रही है. हालांकि, पुलिस की ओर से अभी मृतक की पहचान और वारदात से जुड़ी विस्तृत जानकारी आधिकारिक तौर पर सामने नहीं आई है.

नरेला इलाके में प्रॉपर्टी डीलर गोली मारकर हत्या (ETV Bharat)

पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है. इसके अलावा घटनास्थल के आसपास मौजूद लोगों से भी पूछताछ की जा रही है, ताकि हमलावरों की पहचान की जा सके और उनके भागने के रास्ते का पता लगाया जा सके.

पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि हत्या के पीछे पुरानी रंजिश, प्रॉपर्टी विवाद या कोई अन्य वजह तो नहीं थी. फिलहाल हत्या की वजह स्पष्ट नहीं है और आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं. पुलिस उनकी तलाश में जुटी हुई है. जांच आगे बढ़ने के साथ ही हत्या की वजह और वारदात में शामिल आरोपियों के बारे में स्थिति स्पष्ट होने की उम्मीद है.

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