दिल्ली: नरेला में दिनदहाड़े प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या, हमलावर फरार
नरेला इलाके में प्रॉपर्टी डीलर पर हमलावरों ने गोली चला दी. मृतक नाहरी गांव का रहने वाला था.
Published : September 3, 2026 at 10:11 AM IST
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के नरेला इलाके में गुरुवार सुबह दिनदहाड़े एक प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या कर दी गई. वारदात के बाद इलाके में सनसनी फैल गई. शुरुआती जानकारी के मुताबिक, मृतक नाहरी गांव का रहने वाला था और प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता था.
गुरुवार सुबह नरेला इलाके में प्रॉपर्टी डीलर पर हमलावरों ने गोली चला दी. गोली लगने से वह गंभीर रूप से घायल हो गया. वारदात के बाद मौके पर मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया. स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दी. सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. मृतक की पहचान नाहरी गांव निवासी प्रॉपर्टी डीलर के रूप में बताई जा रही है. हालांकि, पुलिस की ओर से अभी मृतक की पहचान और वारदात से जुड़ी विस्तृत जानकारी आधिकारिक तौर पर सामने नहीं आई है.
पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है. इसके अलावा घटनास्थल के आसपास मौजूद लोगों से भी पूछताछ की जा रही है, ताकि हमलावरों की पहचान की जा सके और उनके भागने के रास्ते का पता लगाया जा सके.
VIDEO | Unidentified assailants fatally shot a property dealer outside a gymnasium in north Delhi's Narela on Thursday morning. Outer North District Additional DCP Lokeshwaran, says, "A call was received at the police station at around 7.10 this morning. A man named Pramod, aged… https://t.co/G5BthDpb1Y pic.twitter.com/sGulJ9AG7I— Press Trust of India (@PTI_News) September 3, 2026
पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि हत्या के पीछे पुरानी रंजिश, प्रॉपर्टी विवाद या कोई अन्य वजह तो नहीं थी. फिलहाल हत्या की वजह स्पष्ट नहीं है और आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं. पुलिस उनकी तलाश में जुटी हुई है. जांच आगे बढ़ने के साथ ही हत्या की वजह और वारदात में शामिल आरोपियों के बारे में स्थिति स्पष्ट होने की उम्मीद है.
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