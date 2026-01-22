नर्सरी दाखिला: अभिभावक दस्तावेज रखें तैयार, कल आएगी पहली सूची
Published : January 22, 2026 at 7:36 PM IST
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के 1750 से अधिक निजी स्कूलों में आगामी शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए नर्सरी, केजी और पहली कक्षा में दाखिले की प्रक्रिया जारी है. लंबे समय से दाखिला सूची आने का इंतजार कर रहे अभिभावकों इंतजार खत्म होने वाला है. शुक्रवार को चुने गए छात्रों की पहली सूची जारी की जाएगी. इसके साथ ही स्कूल वेटिंग लिस्ट भी जारी करेंगे. वेटिंग लिस्ट में शामिल छात्र छात्राओं को भी पहली सूची में दाखिला न लेने वाले छात्र छात्राओं की जगह दाखिले का मौका मिलेगा.
पहली सूची को लेकर एसआर कैपिटल स्कूल शाहदरा के प्रिंसिपल लक्ष्य छाबड़िया ने बताया कि पहली सूची शुक्रवार को जारी होगी. उसके साथ वेटिंग लिस्ट भी आएगी. फिर पेरेंट्स लिस्ट में नाम देखकर संबंधित स्कूल में अपने बच्चे का आवश्यक दस्तावेज ले जाकर और दाखिला फॉर्म भरकर आगे की प्रक्रिया पूरी करेंगे. दस्तावेजों का सत्यापन होने और फीस जमा करने के बाद बच्चे का दाखिला हो जाएगा.
नर्सरी दाखिला: कल जारी होगी दाखिले की पहली सूची: उन्होंने बताया कि एड्रेस प्रूफ के लिए शिक्षा निदेशालय ने अभिभावक का राशन कार्ड, बच्चे व अभिभावक का निवास प्रमाण पत्र, अभिभावक का वोटर आईडी कार्ड, बिजली, टेलीफोन, पानी का बिल, बच्चे के नाम का पासपोर्ट, बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र और माता पिता के आधार कार्ड जैसे कुल आठ दस्तावेजों को मान्यता दी गई है. उन्होंने बताया कि पहली सूची आने के बाद शनिवार को भी स्कूल में दाखिला प्रक्रिया जारी रहेगी, जबकि रविवार को पूरी तरह अवकाश रहेगा. उसके बाद अभिभावक सोमवार से फिर दाखिले के लिए आ सकते हैं.
दाखिला सूची में नाम आने के बाद ये दस्तावेज रखने होंगे तैयार
- अभिभावक के नाम का राशन कार्ड
- बच्चे व अभिभावक के नाम का डोमिसाइल प्रमाण-पत्र
- अभिभावक का वोटर आईडी कार्ड
- बिजली, टेलीफोन, पानी का बिल और बच्चे के नाम का पासपोर्ट
- बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र
- माता या पिता के नाम का आधार कार्ड
नर्सरी दाखिले की महत्वपूर्ण तिथियां
- पहली सूची (प्रतीक्षा सूची के साथ) 23 जनवरी
- समस्या का समाधान 24 जनवरी से 3 फरवरी तक
- दूसरी सूची (प्रतीक्षा सूची के साथ) 9 फरवरी
- अभिभावकों की समस्या का समाधान 10-16 फरवरी के बीच किया जाएगा.
- अगर अन्य कोई सूची जारी करनी हो-5 मार्च
- दाखिला प्रक्रिया समाप्त करने की तिथि- 19 मार्च
- स्कूलों ने दाखिले से संबंधित तैयारियां पूरी की
बता दें कि नर्सरी दाखिला दिल्ली के स्कूलों और अभिभावकों के लिए एक बड़ी और लंबी प्रक्रिया होती है. हर साल अपने बच्चों के दाखिले के लिए लाखों अभिभावक आवेदन करते हैं. फिर पहली दाखिला लिस्ट का इंतजार करते हैं. लिस्ट आने के बाद अपनी पसंद के स्कूल की लिस्ट में बच्चे का नाम ढूंढते हैं. नाम आने पर फिर उस स्कूल में जाकर दाखिला कराते हैं. दाखिले के लिए पेरेंट्स को किसी तरह की परेशानी न हो इसके लिए स्कूलों में हेल्प डेस्क बनाई गई है.
आईपी एक्सटेंशन स्थित नेशनल विक्टर पब्लिक स्कूल की निदेशक निधि पांचाल ने बताया कि दाखिले से जुड़ी अभिभावकों की समस्या का समाधान 24 जनवरी से 3 फरवरी तक किया जाएगा. इसमें अभिभावकों की उन शिकायतों को भी सुना जाएगा कि बच्चे का लिस्ट में नाम क्यों नहीं आया. साथ ही अगर उनके किसी डॉक्यूमेंट में कमी है तो उसका भी समाधान बताया जाएगा. दूसरी लिस्ट जारी होने से पहले तक पेरेंट्स अपने बच्चे का दाखिला स्कूल में करा सकते हैं. साथ ही अगर स्कूलों में सीट खाली रहती हैं, तो चयनित छात्रों की दूसरी सूची 9 फरवरी को जारी की जाएगी.
यह दाखिला प्रक्रिया सामान्य श्रेणी की 75 फीसदी (ओपन सीट) के लिए है. जबकि आर्थिक पिछड़े वर्ग व वंचित वर्ग की 25 फीसदी सीट के लिए अलग से निर्देश जारी किए जाएंगे. शिक्षा निदेशालय के अफसरों ने अभिभावकों को सूची जारी होने से पहले ही दस्तावेज तैयार रखने की सलाह दी है.
