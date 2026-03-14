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दिल्ली की सुरक्षा होगी मुस्तैद: राजधानी में बदलेंगे 50 हजार पुराने 'तीसरी आंख' के पहरेदार

नई दिल्ली: दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था को आधुनिक और तकनीकी रूप से अधिक सक्षम बनाने के लिए सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है. राजधानी में लगे सीसीटीवी कैमरों के नेटवर्क को बड़े स्तर पर अपग्रेड करने की तैयारी पूरी कर ली गई है. लोक निर्माण विभाग के मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने कहा है कि स्टडी के बाद पहले चरण में करीब 50 हजार पुराने कैमरों को बदला जाएगा. इन कैमरों की जगह अब लेटेस्ट तकनीक वाले हाई-रिजॉल्यूशन कैमरे लगाए जाएंगे.

पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा के अनुसार, वर्तमान में जो कैमरे हटाए जा रहे हैं, उनमें से अधिकांश चीनी कंपनियों के हैं और सिम आधारित तकनीक पर चलते हैं. इन कैमरों की लाइफ लगभग 5-7 साल होती है, जिसे यह पूरा कर चुके हैं. सुरक्षा विशेषज्ञों ने इन पुराने कैमरों की गोपनीयता और डेटा सुरक्षा पर भी चिंता जाहिर की थी. अब सरकार इन कैमरों को हटाकर स्वदेशी और अधिक सुरक्षित तकनीकी बुनियादी ढांचे को प्राथमिकता दे रही है.

विशेषज्ञों की निगरानी में होगा नया नेटवर्क

नया नेटवर्क कैसा होगा और कैमरों की सही लोकेशन क्या होनी चाहिए, इसके लिए सरकार ने एक विशेषज्ञ सलाहकार की नियुक्ति करने का निर्णय लिया है. यह सलाहकार पूरी दिल्ली के सीसीटीवी नेटवर्क का विस्तृत अध्ययन करेगा. अध्ययन में मुख्य रूप से इन बिंदुओं पर ध्यान दिया जाएगा. जैसे कैमरे का एंगल, क्या कैमरा सही दिशा में है, ताकि अपराध की स्थिति में साफ फुटेज मिल सके? दिल्ली के कुछ हिस्सों में कैमरों की भरमार है, जबकि कुछ संवेदनशील इलाके अभी भी डार्क स्पॉट बने हुए हैं. इसे संतुलित किया जाएगा. कई एजेंसियां एक ही जगह पर अपने-अपने कैमरे लगा देती हैं, जिससे संसाधनों का सही उपयोग नहीं हो पाता. नए प्लान में इसे ठीक किया जाएगा.

30 दिन तक सुरक्षित रहेगा डेटा