दिल्ली की सुरक्षा होगी मुस्तैद: राजधानी में बदलेंगे 50 हजार पुराने 'तीसरी आंख' के पहरेदार
दिल्ली सरकार निगरानी व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए CCTV कैमरा नेटवर्क को बड़े स्तर पर अपग्रेड करने की तैयारी कर रही है.
Published : March 14, 2026 at 3:54 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था को आधुनिक और तकनीकी रूप से अधिक सक्षम बनाने के लिए सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है. राजधानी में लगे सीसीटीवी कैमरों के नेटवर्क को बड़े स्तर पर अपग्रेड करने की तैयारी पूरी कर ली गई है. लोक निर्माण विभाग के मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने कहा है कि स्टडी के बाद पहले चरण में करीब 50 हजार पुराने कैमरों को बदला जाएगा. इन कैमरों की जगह अब लेटेस्ट तकनीक वाले हाई-रिजॉल्यूशन कैमरे लगाए जाएंगे.
पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा के अनुसार, वर्तमान में जो कैमरे हटाए जा रहे हैं, उनमें से अधिकांश चीनी कंपनियों के हैं और सिम आधारित तकनीक पर चलते हैं. इन कैमरों की लाइफ लगभग 5-7 साल होती है, जिसे यह पूरा कर चुके हैं. सुरक्षा विशेषज्ञों ने इन पुराने कैमरों की गोपनीयता और डेटा सुरक्षा पर भी चिंता जाहिर की थी. अब सरकार इन कैमरों को हटाकर स्वदेशी और अधिक सुरक्षित तकनीकी बुनियादी ढांचे को प्राथमिकता दे रही है.
विशेषज्ञों की निगरानी में होगा नया नेटवर्क
नया नेटवर्क कैसा होगा और कैमरों की सही लोकेशन क्या होनी चाहिए, इसके लिए सरकार ने एक विशेषज्ञ सलाहकार की नियुक्ति करने का निर्णय लिया है. यह सलाहकार पूरी दिल्ली के सीसीटीवी नेटवर्क का विस्तृत अध्ययन करेगा. अध्ययन में मुख्य रूप से इन बिंदुओं पर ध्यान दिया जाएगा. जैसे कैमरे का एंगल, क्या कैमरा सही दिशा में है, ताकि अपराध की स्थिति में साफ फुटेज मिल सके? दिल्ली के कुछ हिस्सों में कैमरों की भरमार है, जबकि कुछ संवेदनशील इलाके अभी भी डार्क स्पॉट बने हुए हैं. इसे संतुलित किया जाएगा. कई एजेंसियां एक ही जगह पर अपने-अपने कैमरे लगा देती हैं, जिससे संसाधनों का सही उपयोग नहीं हो पाता. नए प्लान में इसे ठीक किया जाएगा.
30 दिन तक सुरक्षित रहेगा डेटा
सुरक्षा के लिहाज से एक महत्वपूर्ण जानकारी यह है कि दिल्ली के मौजूदा नेटवर्क में करीब 2.70 लाख कैमरे लगे हुए हैं. इनका रखरखाव केंद्र सरकार की सार्वजनिक उपक्रम कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड कर रही है. सभी कैमरों की रिकॉर्डिंग 30 दिनों तक सुरक्षित रखी जाती है. इस डेटा का उपयोग पुलिस, अदालत और पीडब्ल्यूडी किसी भी आपराधिक जांच या विवाद के निपटारे के लिए कर सकते हैं.
अपराध मुक्त दिल्ली की ओर कदम
दिल्ली सरकार का मुख्य उद्देश्य केवल फुटेज रिकॉर्ड करना नहीं, बल्कि अपराध रोकना है. नए कैमरों के साथ डेटा शेयरिंग सिस्टम को भी बेहतर बनाया जा रहा है, ताकि कानून प्रवर्तन एजेंसियों को तत्काल सूचना मिल सके. ये कैमरे बाजार, रिहायशी कॉलोनियों, प्रमुख सड़कों और व्यावसायिक केंद्रों पर विशेष प्राथमिकता के आधार पर लगाए जाएंगे.
बता दें कि आम आदमी पार्टी सरकार के कार्यकाल में वर्ष 2018 में दिल्ली की सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों में दो-दो हज़ार सीसीटीवी कैमरे लगने शुरू हुए थे. पहले चरण में 1.40 लाख कैमरे लगे और दूसरे चरण में वर्ष 2020 के बाद 1.30 लाख कैमरे लगाए गए. कुल 2.70 लाख कैमरे दिल्ली सरकार द्वारा लगे हुए हैं, जिनमें से करीब 50 हज़ार कैमरों को अब बदला जाएगा.
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