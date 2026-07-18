दिल्ली: जलभराव रोकने की तैयारी तेज, प्रवेश वर्मा ने दिए शिकायतों के तत्काल समाधान के निर्देश
पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा ने शनिवार को राजधानी के कई संवेदनशील इलाकों का निरीक्षण किया.
Published : July 18, 2026 at 3:00 PM IST
नई दिल्ली: मानसून के दौरान राजधानी में जलभराव की समस्या से निपटने के लिए दिल्ली सरकार ने तैयारियां तेज कर दी हैं. इसी कड़ी में पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा ने शनिवार को राजधानी के कई संवेदनशील इलाकों का निरीक्षण किया. उन्होंने शाहदरा स्थित झिलमिल अंडरपास पर लगाए गए जर्मन तकनीक आधारित हाई-कैपेसिटी डी-वॉटरिंग पंप का भी जायजा लिया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए. झिलमिल अंडरपास दिल्ली के उन स्थानों में शामिल है, जहां हर मानसून में जलभराव की समस्या सामने आती रही है.
जलभराव के कारण इस मार्ग पर यातायात प्रभावित होता है और झिलमिल इंडस्ट्रियल एरिया की ओर जाने वाले भारी वाहनों की आवाजाही भी बाधित होती है. सरकार का कहना है कि नए हाई-कैपेसिटी डी-वॉटरिंग पंप के जरिए भारी बारिश के दौरान भी पानी की तेज निकासी सुनिश्चित की जा सकेगी.
निरीक्षण के दौरान मंत्री प्रवेश वर्मा ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जलभराव वाले सभी संवेदनशील स्थानों पर लगातार निगरानी रखी जाए और पीडब्ल्यूडी से जुड़ी शिकायतों का समयबद्ध समाधान किया जाए, ताकि बारिश के दौरान लोगों को परेशानी का सामना न करना पड़े. मंत्री ने अक्षरधाम, पड़पड़गंज, लक्ष्मी नगर, झिलमिल अंडरपास, गाजीपुर और सराय काले खां का भी निरीक्षण किया. इन स्थानों पर जलनिकासी व्यवस्था, सड़कों की स्थिति और निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए.
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