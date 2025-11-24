ETV Bharat / state

'वोट चोरी' पर बवाल: कांग्रेस ने चुनाव आयोग को दी चेतावनी, सड़कों पर उतरने की धमकी, इस बूथ पर लगाया गड़बड़ी का आरोप

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने दिल्ली के चुनाव आयुक्त को अशोक विहार वार्ड के बूथ की वोटर लिस्ट को लेकर लिखा पत्र

कांग्रेस का वोट चोरी पर खुलासा (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : November 24, 2025 at 6:04 PM IST

2 Min Read
नई दिल्ली: बिहार चुनाव में वोट चोरी को मुद्दा बनाने के बाद अब कांग्रेस दिल्ली के निगम उपचुनाव में भी इसको हवा दे रही है. ऐसा ही एक मामला निगम वार्ड नंबर 65 अशोक विहार के बूथ नंबर 13 पर सामने आया है. इस बूथ पर एक ही व्यक्ति की फोटो 91 मतदाताओं के फोटो की जगह होने का आरोप दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने लगाया है.

देवेंद्र यादव ने इसको लेकर दिल्ली के चुनाव आयुक्त विजय कुमार देव को पत्र लिखा है. देवेंद्र यादव ने पत्र में लिखा है कि निगम वार्ड नंबर 65 अशोक विहार के बूथ नंबर 13 पर गड़बड़ियों के चलते एक ही व्यक्ति की फोटो 91 मतदाताओं की फोटो की जगह पाया जाना चिंता का विषय है. देवेंद्र यादव ने आगे लिखा है कि मैं आपका ध्यान वजीरपुर वार्ड में वोट चोरी और चुनाव आयोग की निष्क्रियता की ओर दिलाना चाहता हूँ. इस वार्ड में एक ही व्यक्ति की फोटो बूथ नंबर 13, वजीरपुर औ‌द्योगिक क्षेत्र में 91 बार लगाई गई है. इस बूथ में ज्यादातर मज़दूर लोग रहते हैं, जिसका सीधा अर्थ यह है कि 90 मज़दूर मतदाताओं के वोट देने के अधिकार को साजिश के तहत छीना जाएगा, जो ना सिर्फ गैरकानूनी है बल्कि लोकतांत्रिक मान्यताओं के भी ख़िलाफ़ है.

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने लगाया वोट चोरी का आरोप (ETV Bharat)
देवेंद्र यादव ने किया राहुल गांधी द्वारा वोट चोरी का मुद्दा उठाने का जिक्रदेवेंद्र यादव ने लिखा है कि हम सब जानते हैं की हमारे नेता राहुल गांधी जी बार-बार वोट चोरी के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं परंतु चुनाव आयोग के कान पर जूँ तक नहीं रेंग रही. दिल्ली में 12 वार्डों पर उपचुनाव है, जिनके लिए 30 नवंबर, 2025 को वोटिंग होगी, हमने एक वार्ड का पर्दा फाश किया है और इस प्रकार की गड़बड़ी दूसरे वाडाँ पर भी होने की पूरी संभावना है. मेरा आप से अनुरोध है कि तुरंत प्रभाव से सभी निगम उप चुनाव वाले वार्डों में इस प्रकार की जानबूझकर वोट चोरी को ठीक किया जाए, नहीं तो हमें मजबूरन मतदत्ताओं के अधिकारों की रक्षा के लिए सड़कों पर उतरना पड़ेगा.
यह भी पढ़ें:

Last Updated : October 5, 2025 at 7:10 PM IST

TAGGED:

DPCC DEVENDRA YADAV
DELHI CONGRESS PARTY
CONGRESS PROTESTS IN DELHI
MCD BYELECTION 2025

