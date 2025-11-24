ETV Bharat / state

'वोट चोरी' पर बवाल: कांग्रेस ने चुनाव आयोग को दी चेतावनी, सड़कों पर उतरने की धमकी, इस बूथ पर लगाया गड़बड़ी का आरोप

नई दिल्ली: बिहार चुनाव में वोट चोरी को मुद्दा बनाने के बाद अब कांग्रेस दिल्ली के निगम उपचुनाव में भी इसको हवा दे रही है. ऐसा ही एक मामला निगम वार्ड नंबर 65 अशोक विहार के बूथ नंबर 13 पर सामने आया है. इस बूथ पर एक ही व्यक्ति की फोटो 91 मतदाताओं के फोटो की जगह होने का आरोप दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने लगाया है.

देवेंद्र यादव ने इसको लेकर दिल्ली के चुनाव आयुक्त विजय कुमार देव को पत्र लिखा है. देवेंद्र यादव ने पत्र में लिखा है कि निगम वार्ड नंबर 65 अशोक विहार के बूथ नंबर 13 पर गड़बड़ियों के चलते एक ही व्यक्ति की फोटो 91 मतदाताओं की फोटो की जगह पाया जाना चिंता का विषय है. देवेंद्र यादव ने आगे लिखा है कि मैं आपका ध्यान वजीरपुर वार्ड में वोट चोरी और चुनाव आयोग की निष्क्रियता की ओर दिलाना चाहता हूँ. इस वार्ड में एक ही व्यक्ति की फोटो बूथ नंबर 13, वजीरपुर औ‌द्योगिक क्षेत्र में 91 बार लगाई गई है. इस बूथ में ज्यादातर मज़दूर लोग रहते हैं, जिसका सीधा अर्थ यह है कि 90 मज़दूर मतदाताओं के वोट देने के अधिकार को साजिश के तहत छीना जाएगा, जो ना सिर्फ गैरकानूनी है बल्कि लोकतांत्रिक मान्यताओं के भी ख़िलाफ़ है.