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राष्ट्रीय स्तर के नेताओं के फीडबैक से दिल्ली में बनेंगे कांग्रेस जिला अध्यक्ष, प्रदेश कमेटी की नहीं होगी भूमिका

कांग्रेस पार्टी को जिले में मजबूत नेतृत्व हासिल होने केलिए अखिल भारतीय स्तर पर संगठन सृजन अभियान की प्रक्रिया शुरू कराई है.

कांग्रेस का संगठन सृजन  अभियान
कांग्रेस का संगठन सृजन  अभियान (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : April 11, 2026 at 2:37 PM IST

5 Min Read
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नई दिल्ली: अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने पहली बार देश भर में संगठन सृजन अभियान चला करके जिला अध्यक्षों को चुनने का निर्णय लिया है. इसके अंतर्गत अब प्रदेश स्तर पर नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर के नेताओं द्वारा जिले के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेकर के सक्रिय और प्रभावी रूप से संगठन चलाने में सक्षम जिला अध्यक्ष का चयन किया जाएगा. इसी क्रम में दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी में भी अब संगठन सृजन अभियान के तहत दिल्ली प्रदेश कॉंग्रेस कमेटी के 14 जिला अध्यक्षों को चुनने की कवायद शुरू हो गई है.

संगठन सृजन अभियान के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए नई दिल्ली जिले के लिए संगठन सृजन अभियान के पर्यवेक्षक बनाए गए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय महासचिव और हरियाणा के प्रभारी बीके हरि प्रसाद ने ईटीवी भारत से बातचीत में कहा कि 2025 में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 125वीं जन्म शताब्दी के अवसर पर गुजरात के अहमदाबाद में आयोजित हमारी पार्टी की कार्य समिति की बैठक में देशभर में यह अभियान चलाने का निर्णय लिया. उसके बाद पंजाब और मध्य प्रदेश में यह अभियान चला करके वहां की जिला कमेटियों का गठन किया गया.

बीके हरिप्रसाद, राष्ट्रीय महासचिव कांग्रेस (ETV Bharat)

कांग्रेस का संगठन सृजन अभियान: बीके हरि प्रसाद ने कहा कि अब इसी क्रम में दिल्ली प्रदेश में भी कांग्रेस जिला अध्यक्षों को चुनने की प्रक्रिया शुरू की गई है. उन्होंने बताया कि आज नई दिल्ली जिले के संगठन सृजन अभियान की बैठक मैंने ली है. बैठक के बाद इस जिले के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों का हम फीडबैक ले रहे हैं इस पूरी प्रक्रिया में प्रदेश स्तरीय नेताओं या प्रदेश कमेटी या प्रदेश अध्यक्ष की कोई भूमिका नहीं है. हम सीधा निचले स्तर के कार्यकर्ताओं से बिल्कुल जमीन पर जाकर फीडबैक ले रहे हैं और इसकी रिपोर्ट संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल को दी जाएगी. फिर उसके बाद शीर्ष नेतृत्व द्वारा मजबूत जिला अध्यक्ष का चयन करके जिम्मेदारी सौंपी जाएगी.

बीके हरिप्रसाद ने कहा कि अब तक प्रदेश स्तर के पदाधिकारी प्रदेश अध्यक्ष ही जिला अध्यक्ष का चयन करते थे. इसमें वे कई बार अपने चहीते कार्यकर्ता को जिला अध्यक्ष बना देते थे. चाहे उसकी पकड़ जिले में संगठन में कमजोर होती थी लेकिन उसको प्रतिशत के करीब होने का लाभ मिलता था जिससे पार्टी को जिले में मजबूत नेतृत्व नहीं मिल पाता था. इसलिए अखिल भारतीय स्तर पर हमारे नेता राहुल गांधी ने यह संगठन सृजन अभियान की प्रक्रिया शुरू कराई है.

संगठन सृजन अभियान के तहत जिलों में फ़ीडबैक: राष्ट्रीय महासचिव बीके हरिप्रसाद ने आगे बताया कि कांग्रेस के संगठन को मजबूत करने के लिए सभी जिलों के लिए संगठन सृजन अभियान के तहत जिला पर्यवेक्षक राष्ट्रीय नेत्रत्व द्वारा तय किए गए हैं. सभी अपने-अपने जिलों में बैठक लेकर के शीर्ष नेतृत्व को फीडबैक देंगे. अभी हमने नई दिल्ली जिले की बैठक लेने के बाद यहां के जिले के पदाधिकारी, कार्यकर्ताओं और डेलीगेट का फीडबैक लेना शुरू किया है. सभी का फीडबैक लेने के बाद जो नाम जिलाध्यक्ष के लिए सुझाए जाएंगे उन पर विचार विमर्श होगा. फिर किसी एक मजबूत व्यक्ति को जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी जाएगी.

पुराने सिसटम को खत्म कर दिया गया: उन्होंने कहा कि अभी कुछ समय पहले ही जो नए जिला अध्यक्ष बनाए गए हैं, उनके बारे में भी फीडबैक लिया जा रहा है. उनका कामकाज ठीक पाए जाने पर उनको रिपीट भी किया जा सकता है. संगठन को मजबूत और सक्रिय रखने के लिए पार्टी इस अभियान को चला रही है. बता दें कि दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी में 14 जिला अध्यक्ष होते हैं. देवेंद्र यादव के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद कुछ जिलों में नए जिला अध्यक्षों की नियुक्ति हुई है. इसके अलावा कुछ जिलों में पुराने ही जिला अध्यक्ष अभी कार्य कर रहे हैं.

बता दें कि अभी तक की परंपरा के अनुसार प्रदेश अध्यक्ष के करीबी लोगों को ही प्रदेश कमेटी में जगह मिलती थी और जिला अध्यक्ष बनने का मौका भी अधिकतर प्रदेश अध्यक्ष के करीबी लोगों को ही मिलता था. लेकिन कांग्रेस की तरफ से अब संगठन सृजन अभियान के तहत जिला अध्यक्ष चयन के लिए नई रणनीति अपनाई जा रही है. नई दिल्ली जिले की संगठन सृजन अभियान की बैठक में ग्रेटर कैलाश विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी गर्वित सिंघवी, राष्ट्रीय सचिव अभिषेक दत्त, जिलाध्यक्ष महेंद्र मंगला, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष योगानंद शास्त्री सहित तमाम जिला पदाधिकारी, ब्लॉक पदाधिकारी और कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित रहे.

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