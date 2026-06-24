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दिल्ली में बिजली चोरी पर नकेल: अभियान से कमरुद्दीन नगर में बचाए करोड़ों, अब आर्मर्ड केबल से सुरक्षित होगा नेटवर्क

दिल्ली के ऊर्जा मंत्री आशीष सूद के निर्देशों पर राष्ट्रीय राजधानी में बिजली चोरी के खिलाफ एक व्यापक अभियान शुरू किया गया है

दिल्ली में बिजली चोरी पर मंत्री आशीष सूद के निर्देश
दिल्ली में बिजली चोरी पर मंत्री आशीष सूद के निर्देश (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : June 24, 2026 at 8:53 AM IST

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नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में बिजली चोरी के खिलाफ दिल्ली सरकार ने बड़ा मोर्चा खोल दिया है. ऊर्जा मंत्री आशीष सूद के सख्त निर्देशों के बाद बिजली विभाग और प्रवर्तन एजेंसियों ने राजधानी के 'हाई-लॉस' (अधिक बिजली हानि वाले) क्षेत्रों में ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू कर दी है. इस अभियान की शुरुआत पश्चिमी दिल्ली के मुंडका डिवीजन स्थित कमरुद्दीन नगर से की गई, जहां बिजली चोरी के कारण सरकारी खजाने को सालाना करोड़ों रुपये का चूना लगाया जा रहा था.

56.4 प्रतिशत तक पहुंच गई थी बिजली हानि

ऊर्जा मंत्री के कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार, कमरुद्दीन नगर क्षेत्र में बिजली हानि का स्तर 56.4 प्रतिशत के खतरनाक आंकड़े तक पहुंच गया था. जांच में सामने आया कि यहां बड़े पैमाने पर अवैध व्यावसायिक और औद्योगिक इकाइयां ओवरहेड बिजली लाइनों से सीधे कटिया डालकर बिजली चोरी कर रही थीं. इस अनधिकृत उपयोग के कारण दिल्ली सरकार को हर साल लगभग 24.4 करोड़ का सीधा वित्तीय नुकसान उठाना पड़ रहा था.

एक करोड़ यूनिट से अधिक चोरी रुकी

मंत्री आशीष सूद ने डिस्कॉम और प्रवर्तन एजेंसियों को स्पष्ट निर्देश दिए थे कि बिजली चोरी के मामले में किसी भी स्तर पर नरमी नहीं बरती जाएगी. इसके बाद चलाए गए एक सघन प्रवर्तन अभियान के सुखद परिणाम सामने आए हैं. अब तक 1 करोड़ यूनिट (kWh) से अधिक बिजली चोरी को रोकने में सफलता मिली है. आंकड़ों के अनुसार, जिन क्षेत्रों को लक्षित किया गया था, वहां अब बिजली चोरी में प्रतिदिन लगभग 34,000 यूनिट की भारी कमी दर्ज की गई है.

आर्मर्ड केबल से सुरक्षित होगा नेटवर्क

इस उपलब्धि को स्थायी बनाने के लिए ऊर्जा विभाग ने अब तकनीकी सुधारों पर जोर दिया है. मंत्री ने संवेदनशील बिजली लाइनों को हटाकर वहां चोरी-रोधी 'आर्मर्ड केबल' लगाने के निर्देश दिए हैं, ताकि भविष्य में कोई भी आसानी से बिजली चोरी न कर सके. साथ ही, अब छापेमारी के लिए अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती और आधुनिक डेटा एनालिटिक्स का सहारा लिया जा रहा है, ताकि चोरी के नए तौर-तरीकों को तुरंत पकड़ा जा सके.

पिछली सरकार पर बरसे मंत्री, दी सख्त चेतावनी

इस अभियान के दौरान पिछली सरकार पर निशाना साधते हुए ऊर्जा मंत्री आशीष सूद ने कहा कि पिछली आम आदमी पार्टी सरकार के कार्यकाल में बिजली चोरी को जैसे खुली छूट मिल गई थी. प्रशासनिक उदासीनता और अवैध गतिविधियों के प्रति आंखें मूंद लेने के कारण सार्वजनिक धन का भारी नुकसान हुआ. उन्होंने स्पष्ट किया कि दिल्ली सरकार ईमानदार उपभोक्ताओं को 24x7 निर्बाध बिजली देने के लिए प्रतिबद्ध है.

मंत्री ने चेतावनी दी है कि जो भी व्यावसायिक प्रतिष्ठान बिजली चोरी में संलिप्त पाए जाएंगे, उनके कनेक्शन तत्काल काटने के साथ-साथ उन पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा और उनके परिसरों को सील किया जाएगा. अब सरकार का पूरा ध्यान दिल्ली के अन्य उच्च-हानि वाले क्षेत्रों पर है, जहां इसी तरह के विशेष अभियान चलाकर बिजली नेटवर्क को सुधारा जाएगा.

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