ETV Bharat / state

दिल्ली में महंगी हो सकती है बिजली, बकाया भुगतान की नहीं मिली मोहलत; याचिका खारिज

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में बढ़ती गर्मी के साथ बिजली भी महंगी हो सकती है. दरअसल, यहां बिजली की दरों में भारी बढ़ोतरी के संकेत मिल रहे हैं. एपिलेट ट्रिब्यूनल फॉर इलेक्ट्रिसिटी (APTEL) ने दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (DERC) की उस याचिका को सिरे से खारिज कर दिया, जिसमें लगभग 30,000 करोड़ रुपये के बकाया भुगतान के लिए अवधि बढ़ाने की मांग की थी. ट्रिब्यूनल के इस कड़े रुख के बाद अब दिल्ली के बिजली बिलों में अप्रत्याशित वृद्धि का रास्ता साफ होता दिख रहा है. दिल्ली सरकार के ऊर्जा मंत्री आशीष सूद ने कहा है कि सरकार जनता पर किसी तरह का बोझ नहीं डालेगी.

क्या है पूरा मामला

पूरा विवाद दिल्ली की बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) के पुराने बकाया भुगतान से जुड़ा है. लंबे समय से वितरण कंपनियों का लगभग 30,000 करोड़ रुपये का रेगुलेटरी एसेट बकाया है. DERC ने ट्रिब्यूनल से आग्रह किया था कि उपभोक्ताओं को अचानक लगने वाले झटके से बचाने के लिए इस भुगतान की समय-सीमा को थोड़ा और आगे बढ़ाया जाए. आयोग का तर्क था कि यदि यह भुगतान तत्काल या मौजूदा निर्धारित समय के भीतर किया गया, तो उपभोक्ताओं के मासिक बिलों में भारी उछाल आएगा. हालांकि, APTEL ने इन दलीलों को दरकिनार करते हुए स्पष्ट कर दिया कि बकाया भुगतान के लिए पहले से तय कार्यक्रम का ही पालन करना होगा. इसका सीधा अर्थ यह है कि अब बिजली दरें बढ़ाना DERC के लिए एक विवशता बन सकती है.

बीते वर्ष सुप्रीम कोर्ट ने दिया था आदेश

अगस्त 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने देश भर के राज्य नियामकों को बिजली क्षेत्र के लंबे समय से लंबित ऋणों को साफ करने के लिए एक रूपरेखा तैयार की थी. अप्रैल 2024 से बकाया चुकाने की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए गए थे. सभी बकाया राशि का निपटान अप्रैल 2028 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है. इसका उद्देश्य बिजली क्षेत्र में वित्तीय अनुशासन लाना और बिजली उत्पादन कंपनियों के बढ़ते घाटे को कम करना है. सुप्रीम कोर्ट के इसी आदेश के पालन करने के दबाव में अब दिल्ली सरकार और नियामक आयोग के पास विकल्प सीमित रह गए हैं.