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दिल्ली में महंगी हो सकती है बिजली, बकाया भुगतान की नहीं मिली मोहलत; याचिका खारिज

दिल्ली में बिजली बिल के बढ़ने के आसार हैं.दरअसल बकाया भुगतान को टालने की अपील वाली याचिका खारिज कर दी गई है.

Delhi Power bill hike
बिजली बिलों में बढ़ोतरी के संकेत (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : April 20, 2026 at 5:26 PM IST

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नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में बढ़ती गर्मी के साथ बिजली भी महंगी हो सकती है. दरअसल, यहां बिजली की दरों में भारी बढ़ोतरी के संकेत मिल रहे हैं. एपिलेट ट्रिब्यूनल फॉर इलेक्ट्रिसिटी (APTEL) ने दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (DERC) की उस याचिका को सिरे से खारिज कर दिया, जिसमें लगभग 30,000 करोड़ रुपये के बकाया भुगतान के लिए अवधि बढ़ाने की मांग की थी. ट्रिब्यूनल के इस कड़े रुख के बाद अब दिल्ली के बिजली बिलों में अप्रत्याशित वृद्धि का रास्ता साफ होता दिख रहा है. दिल्ली सरकार के ऊर्जा मंत्री आशीष सूद ने कहा है कि सरकार जनता पर किसी तरह का बोझ नहीं डालेगी.

क्या है पूरा मामला

पूरा विवाद दिल्ली की बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) के पुराने बकाया भुगतान से जुड़ा है. लंबे समय से वितरण कंपनियों का लगभग 30,000 करोड़ रुपये का रेगुलेटरी एसेट बकाया है. DERC ने ट्रिब्यूनल से आग्रह किया था कि उपभोक्ताओं को अचानक लगने वाले झटके से बचाने के लिए इस भुगतान की समय-सीमा को थोड़ा और आगे बढ़ाया जाए. आयोग का तर्क था कि यदि यह भुगतान तत्काल या मौजूदा निर्धारित समय के भीतर किया गया, तो उपभोक्ताओं के मासिक बिलों में भारी उछाल आएगा. हालांकि, APTEL ने इन दलीलों को दरकिनार करते हुए स्पष्ट कर दिया कि बकाया भुगतान के लिए पहले से तय कार्यक्रम का ही पालन करना होगा. इसका सीधा अर्थ यह है कि अब बिजली दरें बढ़ाना DERC के लिए एक विवशता बन सकती है.

बीते वर्ष सुप्रीम कोर्ट ने दिया था आदेश

अगस्त 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने देश भर के राज्य नियामकों को बिजली क्षेत्र के लंबे समय से लंबित ऋणों को साफ करने के लिए एक रूपरेखा तैयार की थी. अप्रैल 2024 से बकाया चुकाने की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए गए थे. सभी बकाया राशि का निपटान अप्रैल 2028 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है. इसका उद्देश्य बिजली क्षेत्र में वित्तीय अनुशासन लाना और बिजली उत्पादन कंपनियों के बढ़ते घाटे को कम करना है. सुप्रीम कोर्ट के इसी आदेश के पालन करने के दबाव में अब दिल्ली सरकार और नियामक आयोग के पास विकल्प सीमित रह गए हैं.

10-20 फीसदी तक बढ़ोतरी के संकेत

विशेषज्ञों का मानना है कि 30,000 करोड़ रुपये की इतनी बड़ी राशि की वसूली के लिए प्रति यूनिट बिजली की दरों में 10 से 20 फीसदी तक की वृद्धि देखी जा सकती है. यदि डिस्कॉम इस राशि को अगले दो वर्षों के भीतर वसूलना चाहती हैं, तो दिल्ली के घरेलू, वाणिज्यिक और औद्योगिक, तीनों श्रेणियों के उपभोक्ताओं को अपने बजट में कटौती करनी पड़ सकती है. वहीं, डीईआरसी के सूत्रों का कहना है कि वे अभी भी कानूनी विकल्पों पर विचार कर रहे हैं ताकि इस बोझ को किस्तों में इस प्रकार विभाजित किया जा सके. APTEL के इस फैसले के बाद गेंद अब डीईआरसी के पाले में है. आने वाले महीनों में होने वाली टैरिफ सुनवाई दिल्ली की जनता के लिए निर्णायक साबित होगी. यदि नई टैरिफ दरों में पेंशन सरचार्ज या पावर परचेज एग्रीमेंट कॉस्ट (PPAC) के नाम पर वसूली बढ़ाई जाती है, तो चिलचिलाती गर्मी से पहले दिल्लीवालों को बिजली के बिल का करंट झेलने के लिए तैयार रहना होगा.

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