दीपावली से पहले मायूस दिखे दिल्ली के कुम्हार; कहा- मंडी में दीयों की मांग, फिर भी सहना पड़ रहा घाटा

दीपावली पर जहां लोग खुशियां बांटते हैं वहीं दिल्ली के कुम्हार इस बार निराश नजर आ रहे हैं. क्या है मामला, जानिए..

दिवाली से पहले दिल्ली के कुम्हार निराश
दिवाली से पहले दिल्ली के कुम्हार निराश
By ETV Bharat Delhi Team

Published : October 17, 2025 at 7:41 PM IST

नई दिल्ली: रोशनी का त्योहार नजदीक है और हर कोई इसकी तैयारियों में जुटा हुआ है. 'अंधेरे पर प्रकाश की जीत' का प्रतीक यह त्योहार हर किसी के लिए खास होता है. इस दौरान मिट्टी के दीये जलाना बेहद शुभ माना जाता है. मान्यता है कि दीया जलाने से आत्मा के शुद्धिकरण के साथ नकारात्मकता दूर होती है. कुम्हारों को इस पर्व का खास इंतजार रहता है, जो हर साल विभिन्न डिजाइन के मिट्टी के दीये बनाते हैं.

दिल्ली के उत्तम नगर में कुम्हार कॉलोनी है, जहां करीब 700 परिवार हैं जो मिट्टी से तैयार होने वाले सामान बनाते हैं. ज्यादातर कुम्हारों ने अपने घरों की छत पर ही भट्टियां लगाई हुई हैं. यहां दीपावली से पहले परिवार का हर सदस्य दीये बनने में अपना योगदान देते हैं, लेकिन इस बार बारिश के कारण कुम्हारों को काफी नुकसान हुआ है. दरअसल, सही मात्रा में माल भी तैयार नहीं हो पाया, जिसके कारण बाजार में माल की कमी देखने को मिल रही है.

दिल्ली के कुम्हार दिखे मायूस

इस बार हालात खराब: 45 वर्षों से मिट्टी के दीये बनने वाले हरि राम बताते हैं कि इस बार दीयों का बाजार काफी मंदा नजर आ रहा है. इसकी मुख्य वजह है दिवाली से एक हफ्ते पहले हुई बारिश. इस दौरान मिट्टी-लकड़ी सभी चीज महंगी हो गई. दीपावली के करीब 6 महीने पहले से दीये बनने की तैयारी शुरू हो जाती हैं. इसके लिए हरियाणा और राजस्थान से मिट्टी लाई जाती है. इस बार स्थिति इतनी खराब रही कि दिन-रात काम करने के बावजूद भी 10,000 से ज्यादा दीये नहीं बना पाए.

तरह-तरह के डिजाइन के बनाए जाते हैं दीये
तरह-तरह के डिजाइन के बनाए जाते हैं दीये

पूरे एशिया में होती है सप्लाई: उनके अलावा पिताजी के साथ दीये बनाने वाले पारस ने बताया, कुम्हार कॉलोनी में कई आकर्षक तरीके के क्राफ्ट बनाए जाते हैं जो सभी मिट्टी से बनते हैं. इस बाजार में बनने वाले सामान केवल देश ही नहीं, बल्कि पूरे एशिया में सप्लाई किया जाता है. हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी विशेष तैयारी की गई थी, लेकिन बारिश में काफी हद तक बाजार को तोड़ दिया. बारिश में भीगकर बहुत सारे दीये गल गए तो वहीं दूसरी तरफ कुछ को सूखने में काफी समय लगा. इसके कारण काफी नुकसान झेलना पड़ रहा है.

डिजाइनर दीयों की खूब होती है मांग
डिजाइनर दीयों की खूब होती है मांग

दीवाली यानी दीयों का त्योहार: उन्होंने आगे कहा ऑफिस, स्कूल, सोसायटी, बाजारों आदि में दिवाली महोत्सव समारोह का आयोजन तो होता है, लेकिन यहां दिवाली सेलिब्रेशन केवल चीनी लाइट, मोमबत्ती और अन्य सजावटी सामान के साथ किया जाता है. दिवाली तो दीयों का त्योहार है, इसके बावजूद लोग दीयों का बहुत कम इस्तेमाल करते हैं. मुख्य रूप से घरों में ही दीयों का इस्तेमाल किया जाता है.

दो महीने से नहीं बैठे चाक पे: वहीं कुम्हार मुकेश ने बताया, इस बार बारिश की वजह से बहुत नुकसान हुआ. डिमांड के अनुसार माल बन ही नहीं पाया. बीते वर्ष की तुलना में केवल 50 फीसदी ही माल बन पाया. डिमांड तो है, लेकिन माल नहीं है. इससे बहुत घाटा हो रहा है. उधर एक अन्य कुम्हार बनवारी ने बताया कि मिट्टी के दीयों की डिमांड है, लेकिन वे बारिश के चलते पिछले दो महीने से चाक पर नहीं बैठ पाए क्योंकि अगर वे दीये बना भी लेते तो उन्हें सुखाने में दिक्कत आती. मजबूरी में दूसरे राज्यों में माल मंगाकर बेचना पड़ रहा है.

