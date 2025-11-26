Delhi Pollution: दिल्ली-NCR से GRAP-3 हटाया गया, स्टेज एक और दो की पाबंदियां रहेंगी जारी
दिल्ली NCR में एयर क्वालिटी इंडेक्स में सुधार के साथ ही हटाई गई GRAP-3 की पाबंदियां.
Published : November 26, 2025 at 8:46 PM IST
नई दिल्ली/गाजियाबाद: दिल्ली-एनसीआर के लोगों को प्रदूषण से थोड़ी राहत मिली है. बुधवार देर शाम को दिल्ली एनसीआर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 327 दर्ज किया गया है. दिनभर खिली तेज धूप और हवा की रफ़्तार बढ़ने से एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) कम हुआ है. प्रदूषण स्तर की कमी को देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के तीसरे चरण की तमाम पाबंदियां हटा दी है.
हालांकि, दिल्ली-NCR में ग्रैप के पहले और दूसरे चरण की पाबंदियां लागू रहेंगी. सीएक्यूएम ने पाबंदियों को सख़्ती से जारी रखने के निर्देश दिए हैं. सीएक्यूएम द्वारा जारी बयान में कहा गया है, कि CAQM सब कमेटी ने आज बैठक कर पिछले कुछ दिनों की एयर क्वालिटी इंडेक्स डेटा की समीक्षा की. दिल्ली का एक्यूआई लगातार सुधार पर है. बुधवार को एक्यूआई 327 दर्ज किया गया है, जो बहुत ख़राब श्रेणी में आता है लेकिन गंभीर श्रेणी से नीचे. पूर्वानुमान के अनुसार, आने वाले दिनों में एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत ख़राब श्रेणी में रहने की संभावना है. ऐसे में CAQM द्वारा GRAP के तीसरे चरण के तहत लागू सभी प्रतिबंधों को तत्काल प्रभाव से हटाने का निर्णय लिया गया है.
स्टेज तीन हटने से क्या बदलेगा ?
ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के तीसरे चरण के तहत निर्माण और दोस्ती करण कारें पर प्रतिबंध था. तीसरे चरण के तहत लागू प्रतिबंधों को हटाने के बाद निर्माण और दोस्ती करने का कार्य शुरू किया जा सकेगा. इसके अतिरिक्त स्टेज तीन में बंद की गई गतिविधियां अब सामान्य रूप से संचालित होंगी.
दिल्ली NCR के हालात ख़राब
बता दें कि दिल्ली एनसीआर का प्रदूषण स्तर गंभीर श्रेणी में है और एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के पार है. फ़िलहाल थोड़ी बहुत एयर क्वालिटी इंडेक्स में गिरावट दर्ज की गई है, लेकिन अभी भी दिल्ली NCR में प्रदूषण स्तर लोगों के लिए चिंता का विषय बना हुआ है. सुबह और शाम के वक़्त प्रदूषण का लेवल काफ़ी ज़्यादा होता है, जिसके चलते लोगों को काफ़ी समस्या होती है. समान रूप से बढ़ते प्रदूषण के चलते लोगों को आँखों में जलन और थोड़ा बहुत भारी काम करने पर सांस लेने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है.
ये भी पढ़ें: