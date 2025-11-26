ETV Bharat / state

दिल्ली में प्रदूषण पर तकरार! कांग्रेस ने रेखा सरकार पर नाकामी का लगाया आरोप , BJP ने किया पलटवार

भाजपा पिछले 9 महीनों से सत्ता में आने के बाद प्रदूषण नियंत्रित करने की बजाय सिर्फ घोषणाएं और झूठी बयानबाजी कर रही है.

दिल्ली में प्रदूषण पर तकरार!
दिल्ली में प्रदूषण पर तकरार! (देवेंद्र यादव X हैंडल)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : November 26, 2025 at 8:01 PM IST

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली की हवा दमघोंटू हो गई है, प्रदूषण खतरनाक स्तर पर है. साफ शब्दों में कहें तो, जहरीली हवा में सांस लेना मुश्किल हो गया है. इसी क्रम में बुधवार को दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यालय पर प्रदूषण को लेकर प्रेसवार्ता आयोजित की गई. इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने ऑक्सीजन मास्क पहनकर दिल्ली की बिगड़ती हवा और सरकार की कार्यशैली के खिलाफ विरोध दर्ज कराया.

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने दिल्ली की हालत को “जानलेवा” बताते हुए कहा; ''राजधानी गैस चैंबर में तब्दील हो चुकी है. सरकार सिर्फ बयानबाज़ी में व्यस्त है. दुर्भाग्य से दिल्ली दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में से एक है. उन्होंने दावा किया कि दिल्ली सरकार प्रदूषण से निपटने के लिए अल्पकालिक, मध्यम अवधि और दीर्घकालिक उपायों को लागू करने में विफल रही है.''

दिल्ली में प्रदूषण पर तकरार! कांग्रेस ने रेखा सरकार पर नाकामी का आरोप लगाया (ETV Bharat)

देवेंद्र यादव ने कहा कि जहरीली हवा से बचाने के लिए ग्रेप-3 लागू तो कर दिया लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद मजदूरों की सुध लेने के लिए रेखा सरकार ने कुछ नहीं किया. जबकि, निर्माण मजदूरों का काम बंद होने पर सबसे ज्यादा आर्थिक नुकसान मजदूरो को उनकी दिहाड़ी न मिलने से होता है.

कांग्रेस नेता ने ये भी कहा कि भाजपा सत्ता में आने से पहले प्रदूषण खत्म करने की बड़ी-बड़ी बाते करती थी, लेकिन सत्ता में आने के बाद प्रदूषण नियंत्रित करने की बजाय सिर्फ घोषणाएं और झूठी बयानबाजी कर रही. उन्हांने कहा कि जब डॉक्टर, विशेषज्ञ तक स्वास्थ्य आपातकाल लागू करने की सलाह दे रहे तो मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता क्यों दिल्ली वालों की सांसों से खिलवाड़ कर रही हैं. यादव ने कहा कि सरकार को प्रदूषण नियंत्रण के लिए ठोस, पारदर्शी और समयबद्ध योजना लागू करनी चाहिए.

भाजपा नेता संजय गोयल ने दिया कांग्रेस को जवाब:

उधर, दिल्ली सरकार की ओर से जवाब देते हुए भाजपा विधायक संजय गोयल ने विपक्ष के आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताते हुए कहा कि सरकार सिर्फ आठ महीने पहले सत्ता में आई है और लगातार प्रदूषण कम करने के लिए काम कर रही है. उन्होंने बताया कि राजधानी में 279 वाटर स्प्रिंकलर सक्रिय हैं, पेड़ों की नियमित धुलाई की जा रही है. सड़कों के गड्ढों को भरकर धूल उड़ने से रोकने के प्रयास किए जा रहे हैं. कुछ काम घर से ऑनलाइन करने के लिए लोगों को प्रेरित किया जा रहा है, ताकि ट्रैफिक और वाहन प्रदूषण को कम किया जा सके.

विधायक संजय गोयल का कहना था कि “पूर्व की सरकारों की नाकामियों का बोझ आज हमें उठाना पड़ रहा है. यदि वर्षों पहले कूड़े के पहाड़ों, सड़क व्यवस्था और पर्यावरण प्रबंधन पर सही तरह काम हुआ होता, तो दिल्ली की स्थिति इतनी खराब नहीं होती.” भाजपा विधायक ने दावा किया कि मुख्यमंत्री और पर्यावरण मंत्री दोनों लगातार प्रदूषण संकट पर नजर रखे हुए हैं और इसे प्राथमिकता में रखते हुए सुधारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं. गोयल के अनुसार, लक्ष्य सिर्फ वर्तमान समस्याओं को हल करना ही नहीं, बल्कि दिल्ली को सुंदर और प्रदूषण-मुक्त बनाना है.

