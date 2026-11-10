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दिल्ली में प्रदूषण से सांसों पर संकट, पढ़ें लोगों ने किसे ठहराया जिम्मेदार

दिल्ली में सांसों पर संकट, बढ़ा प्रदूषण ( Etv Bharat )

नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली में प्रदूषण लोगों के लिए बड़ी परेशानी बनता जा रहा है. जहरीली हवा के बीच लोगों को सांस लेने से लेकर रोजमर्रा के कामकाज तक में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. कोई इसके लिए खुद जनता की लापरवाही को जिम्मेदार मान रहा है, तो कोई सरकार के प्रयासों पर सवाल उठा रहा है. इन दिनों यहां की हवा लोगों की सांसों पर भारी पड़ रही है. प्रदूषण की समस्या ने एक बार फिर लोगों की चिंता बढ़ा दी है. घर से बाहर निकलने वाले आम लोगों से लेकर सड़कों पर काम करने वाले लोगों तक, हर कोई इस समस्या से प्रभावित नजर आ रहा है.