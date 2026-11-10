दिल्ली में प्रदूषण से सांसों पर संकट, पढ़ें लोगों ने किसे ठहराया जिम्मेदार
लगातार प्रदूषण बढ़ने के कारण दिल्लीवासियों की सांसों पर संकट बढ़ने लगा है. इसे लेकर ईटीवी भारत ने लोगों से बातचीत की..
Published : November 10, 2026 at 3:38 PM IST
नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली में प्रदूषण लोगों के लिए बड़ी परेशानी बनता जा रहा है. जहरीली हवा के बीच लोगों को सांस लेने से लेकर रोजमर्रा के कामकाज तक में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. कोई इसके लिए खुद जनता की लापरवाही को जिम्मेदार मान रहा है, तो कोई सरकार के प्रयासों पर सवाल उठा रहा है. इन दिनों यहां की हवा लोगों की सांसों पर भारी पड़ रही है. प्रदूषण की समस्या ने एक बार फिर लोगों की चिंता बढ़ा दी है. घर से बाहर निकलने वाले आम लोगों से लेकर सड़कों पर काम करने वाले लोगों तक, हर कोई इस समस्या से प्रभावित नजर आ रहा है.
प्रदूषण को लेकर सरकार की ओर से कई तरह के कदम उठाए जाते हैं, लेकिन इस समस्या के लिए आखिर जिम्मेदार कौन है? जब ईटीवी भारत ने लोगों से बात की. किसी ने इसके लिए जनता की लापरवाही को जिम्मेदार बताया, तो किसी ने सरकार से जमीनी स्तर पर काम करने की मांग की. इस दौरान मुकेश नामक व्यक्ति ने कहा कि प्रदूषण के लिए कहीं न कहीं हम खुद भी जिम्मेदार हैं. अगर लोग कचरा जलाना बंद कर दें और पर्यावरण को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी समझें, तो प्रदूषण की समस्या को काफी हद तक कम किया जा सकता है.
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बढ़ते प्रदूषण के लिए सरकार जिम्मेदार: उनके अलावा शाहरुख का कहना है कि दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के लिए सरकार जिम्मेदार है. उनका मानना है कि सरकार ने प्रदूषण को रोकने के लिए काम का जमीनी स्तर पर कोई खास काम नजर नहीं आ रहा है. लोगों को सिर्फ दावों के बजाय वास्तविक बदलाव दिखाई देना चाहिए. खासकर सड़क किनारे दुकान लगाकर अपना परिवार चलाने वाले लोगों के लिए यह स्थिति चिंता बढ़ाने वाली है.
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प्रदूषण के लिए जनता भी जिम्मेदार: वहीं शैलेश कुमार का कहना है कि प्रदूषण के लिए जनता भी जिम्मेदार है. अगर जनता अपनी आदतों में सुधार कर लें और पर्यावरण के प्रति जागरूक हो जाएं, तो इस समस्या को भी दूर किया जा सकता है. यानी प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई में आम लोगों की जिम्मेदारी को भी अहम माना जा रहा है.
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