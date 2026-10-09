दिल्ली में मौसम में बदलाव के साथ दिखने लगा प्रदूषण का बढ़ता असर
राजधानी दिल्ली में हल्की ठंड ने दी दस्तक,दिल्ली सरकार के द्वारा सर्दियों में बढ़ते पॉल्यूशन को देखते हुए पहले से कई एहतियात बरते जा रहे
Published : October 9, 2026 at 9:14 AM IST
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में आमतौर पर अक्टूबर महीने से सर्दियों की शुरुआत मानी जाती है. जहां अक्टूबर के शुरुआती 15 दिन धीरे-धीरे दिल्ली का टेंपरेचर कम होने लगता है तो वही 15 अक्टूबर के बाद तापमान में ज्यादा गिरावट देखी जाती है और दिल्ली में सर्दी बढ़ने लगती है. वहीं राजधानी दिल्ली में सर्दी के मौसम में दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक भी बेहद खराब हो जाता है जिसके वजह से इसका असर लोगों की सेहत पर पड़ता है.
वहीं आज राजधानी दिल्ली में आज का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस वही न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. वही दिल्ली में आज का वायु सूचकांक 200 दर्ज किया गया है जो लोगों के स्वास्थ्य के लिए बेहद खराब है और ऐसे में लोगों के आंखों में जलन और सांस लेने में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है.
वहीं एयर क्वालिटी का स्तर हमें या निर्धारित करने में मदद करता है कि बाहर निकलते वक्त कितनी सावधानी बरतनी है अगर हवा के गुणवत्ता खराब है तो जरूरत पड़ने पर ही बाहर निकलें और मास्क लगाने जैसे उपाय जरूर करें.वही आज के मौसम के बारे में बात करें तो मौसम आज पूरे दिन खुशनुमा बना रहेगा हालांकि दोपहर में हल्के बादल दिल्ली के कुछ इलाकों में देखने को मिल सकता है तो वहीं दिल्ली में हवा 10 किलोमीटर प्रति घंटा से चल सकती है.
वही हम आपको बता दे राजधानी दिल्ली में इस बार दिल्ली सरकार के द्वारा सर्दियों के मौसम में बढ़ते पॉल्यूशन को देखते हुए पहले से ही कई एहतियात बरते जा रहे हैं. जहां 1 अक्टूबर से दिल्ली में बिना पॉल्यूशन सर्टिफिकेट के गाड़ियों में तेल नहीं दिया जा रहा है तो वहीं 1 नवंबर से कई बड़े बदलाव किए जाएंगे. 1 नवंबर से 31 जनवरी तक दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड गैर BS6 कमर्शियल गुड्स वाहनों के प्रवेश पर पूरी तरह से रोक रहेगी. 1 नवंबर से 31 जनवरी तक निर्माण और तोर-4 के नियमों का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा बड़े निर्माण स्थलों पर अंतिम स्मोक गण और मिस्ट सिस्टम लगाना जरूरी होगा.
खुले में कचरा या अन्य सामग्री जलने वालों पर ड्रोन और फील्ड टीमों द्वारा 24 घंटे करी नजर रखी जाएगी और कार्रवाई होगी. प्रदूषण बढ़ने पर सरकारी और प्राइवेट दफ्तरों में 50% वर्क फ्रॉम होम और ऑफिस के समय में बदलाव का नियम भी लागू किया जा सकता है. यह सभी नियम दिल्ली में बढ़ते सर्दी के साथ ही दिल्ली में बढ़ते पॉल्यूशन को देखते हुए किया जाएगा.
ये भी पढ़ें :