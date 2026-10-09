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दिल्ली में मौसम में बदलाव के साथ दिखने लगा प्रदूषण का बढ़ता असर

दिल्ली में आज पूरे दिन खुशनुमा बना रहेगा मौसम ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में आमतौर पर अक्टूबर महीने से सर्दियों की शुरुआत मानी जाती है. जहां अक्टूबर के शुरुआती 15 दिन धीरे-धीरे दिल्ली का टेंपरेचर कम होने लगता है तो वही 15 अक्टूबर के बाद तापमान में ज्यादा गिरावट देखी जाती है और दिल्ली में सर्दी बढ़ने लगती है. वहीं राजधानी दिल्ली में सर्दी के मौसम में दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक भी बेहद खराब हो जाता है जिसके वजह से इसका असर लोगों की सेहत पर पड़ता है.

वहीं आज राजधानी दिल्ली में आज का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस वही न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. वही दिल्ली में आज का वायु सूचकांक 200 दर्ज किया गया है जो लोगों के स्वास्थ्य के लिए बेहद खराब है और ऐसे में लोगों के आंखों में जलन और सांस लेने में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है.