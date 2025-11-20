ETV Bharat / state

दिल्ली में प्रदूषण से घबराए कपल, 3 माह की बच्ची के साथ जंगलों की ओर रवाना, मिट्टी से निभाई दोस्ती

मिट्टी की तरफ बढ़े हाथ और कपल पूरे जीवन जुड़ गए साथ, यूके से पहुंचे दिल्ली और फिर पहाड़ों पर बसाया घर.

couple built home on mountains
3 माह की बच्ची के साथ पहाड़ों पर बसाया घर (Etv Bharat)
Published : November 20, 2025 at 10:23 PM IST

भोपाल: यूके से आए इस कपल की कहानी में कई सारे ट्विस्ट हैं. अपने-अपने मुल्क से दूर एक दूसरे ही देश की मिट्टी उन्हें करीब लाई थी. लड़का भारत का था और लड़की फ्रांस की. मिट्टी को गढ़ते हाथ साथ-साथ हुए और लड़की ने फैसला किया कि वो लड़के के साथ उसके देश चली जाएगी. लड़की भारत आई, शुरुआत के कुछ साल बाकी दूसरे जोड़ों की तरह इस जोड़े ने भी महानगर में बिताए. बस जाने जो शहर चुना वो दिल्ली था.

लेकिन दिल्ली की जमीन पर इस जोड़े ने सपनों का घर नहीं बसाया. इस जोड़े की बेटी अलिफ जब मात्र 3 महीने की थी, तो दोनों ने तय किया कि बढ़ती आबादी और हवा में घुलते जहर और प्रदूषण वाले इस शहर में अपने बच्चे को अस्थमा का मरीज नहीं बनाएंगे. लड़के ने जमी-जमाई नौकरी छोड़ी और पहाड़ों पर बसने का फैसला कर लिया.

मिट्टी की तरफ बढ़े हाथ और कपल पूरे जीवन जुड़ गए साथ (Etv Bharat)

आसान जिंदगी के सफर में कितनी दुश्वारियां

मेट्रो की लग्जरी वाली जिंदगी छोड़कर पहाड़ और जंगलों में बस जाना क्या इतना आसान हैं. जहां आप छुट्टियां बिताने जाते हैं वो किसी का स्थाई घर है. ये बात जितनी खूबसूरत लगती है. क्या वहां जिंदगी उतनी आसान हो पाई. दुनिया के दूसरे कोने में बसे एक मुल्क से साथ आया जोड़ा किस मिट्टी की बदौलत इन दुश्वारियों में टिक पाया. आसान जिंदगी के सफर में कितनी दुश्वारियां होती हैं.

MP Ceramic Art Exhibition
3 माह की बच्ची के साथ जंगलों में हुए रवाना (Etv Bharat)

आप भी अगर अपने शहर के ट्रैफिक जाम, हवा में बढ़ते प्रदूषण और भीड़ से तंगहाल हो रहे हैं और गांव लौटना चाहते हैं, तो 2 मिनट रुक जाइए. नौकरी की मजबूरी और जिंदगी की रफ्तार को दरकिनार कर कुछ स्लो होना चाहते हैं, तो इस कहानी को एक सांस में पढ़ जाइए.

मिट्टी की तरफ बढ़े हाथ और साथ जुड़ गया

कलाकृतियों की कहानी तो होती है, लेकिन उन कृतियों के पीछे भी कई बार दिलचस्प कहानी छिपी होती है. रियाद और एलोदी से मिलेंगे तो इस पर यकीन कर पाएंगे. रियाद भारत के एक सेरेमिक आर्टिस्ट हैं, जो यूके के वेल्ज प्रांत के कार्डिफ में सिरेमिक की हायर स्टडीज के लिए गए थे. जैसा की फिल्मों में ही नहीं असली कहानी में भी होता है. उनकी यहां पर मुलाकात बैचलर्स में एडमिशन लेकर आई एलोदी से हुई. एलोदी फ्रांस की रहने वाली थीं. दोनों मिट्टी में शक्लें गूंथा करते थे और हाथों से मिट्टी को आकार देते-देते एक दूसरे के करीब आ गए.

Gauhar Mahal Ceramic Art Exhibition
भोपाल सिरेमिक कला प्रदर्शनी (Etv Bharat)

रियाद कहते हैं, "यूं समझिए कि हमारे करीब आने की एक सबसे बड़ी वजह मिट्टी ही थी. हम दोनों को मिट्टी से मोहब्बत है और वही मिट्टी हमें एक दूसरे के नजदीक ले आई." रियाद बताते हैं कि "जब पहली बार एलोदी भारत आई और दिल्ली पहुंची, तो जॉब में होने की वजह से मैं उन्हें ज्यादा वक्त नहीं दे पाता था.

वो ट्रैफिक से भीड़ से इतना घबरा गई थी कि रोड क्रॉस कर पाना भी अपनी जिंदगी की बड़ी चुनौती की तरह उन्हें लगता था. कई बार कहती थी कि जब इस पार खड़ी होती हूं तो लगता है कि उस पार तक जाने में मुझे जाने कितने साल लग जाएंगे. एलोदी के बारे में ये इसलिए बता रही हूं कि वो भीड़ में रहने की आदी नहीं थी. फिर कलाकार होने की वजह से हम दोनों ही आइसोलेशन में रहना पसंद करते थे."

Ceramic Couple Art Riyad Elodi
गौहर महल सिरेमिक कला प्रदर्शनी (Etv Bharat)

नौकरी से इस्तीफा दिया और बैक पैक कर पहुंचे हिमाचल

दिल्ली अमूमन भारतीयों के सपनों का शहर है. रियाद और एलोदी तो वहां रह रहे थे. रियाद एक स्कूल में आर्ट के टीचर थे. अच्छी खासी पगार भी थी. शादी के बाद उनके घर बेटी हुई. उस महीने की याद करते हुए रियाद कहते हैं. मेरी बेटी तब 3 महीने की हुई थी. दिल्ली की आबोहवा खराब होने लगी थी और प्रदूषण बढ़ रहा था. आज तो कोर्ट कह रहा है, आज तो बहुत बदतर हालात हैं.

लेकिन 2017 में दिल्ली में बढ़ती भीड़ और बिगड़ता प्रदूषण ये बताने के लिए काफी था कि यहां और नहीं रहा जा सकता. एलोदी कहती हैं, "दिल्ली का अनुभव हमारे लिए अच्छा नहीं था. मैं नहीं चाहती थी कि मेरी बेटी उस जहरीली हवा में सांस ले. हमने तय किया कि हम दिल्ली छोड़ देंगे."

लेकिन क्या ये इतना आसान था. रियाद बताते हैं, "नौकरी छोड़कर पहाड़ों पर बस जाने का फैसला फिल्मी लग सकता है. लेकिन इसे जोखिम कह लीजिए या कुछ और हमने फैसला ले लिया था." क्या रास्ता बन पाया. इस सवाल पर रियाद कहते हैं, "हमने कदम तो बढ़ा दिए थे. तय किया कि सुदूर पहाड़ों पर धर्मशाला (हिमाचल) के पास ही रहेंगे. धर्मशाला के पास बहुत छोटा सा जंगलों के बीच पहाड़ियों में बसा एक गांव है, अंद्रेटा वो अब हमारा घर है."

जहां लोग छुट्टियां बिताने आते हैं उसे घर कैसे बनाया

हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला के नजदीक बसा अंद्रेटा वो जगह है, जहां सिरेमिक के कलाकार अपना काम करने महीनों यहीं बिताते हैं. रियाद कहते हैं, "ये उपरवाले का करम ही मानिए कि हमारी गाड़ी चल पड़ी. हमने तय किया कि हम 2 तरीके से काम करेंगे. एक दिल का काम जो हम दोनों अलग अलग करते ही थे सिरेमिक में. दूसरा काम पेट के लिए, रोजी-रोटी के लिए. तो हम कम कीमत के ऐसा आर्ट पीस भी बनाने लगे जो आसानी से बिक जाएं. 2017 में हमने दिल्ली छोड़ा था. ये 2025 है. हमने अपनी आधी लड़ाई जीत ली है और इत्मीनान से जंगलों में रहते हैं."

पीछे लगे अपने आर्ट पीस दिखाते हुए कहते हैं, "इन्हे सांचे में मैंने ढाला है और इस पर पेंटिंग एलोदी की है." तभी एलोदी कहती हैं कि "क्या आप यकीन करेंगी, इस पर जितने जानवर, जितने पक्षी, जितनी हरियाली हमने उतारी है, ये सब हमारे ही घर के आस-पास की तस्वीरें हैं. हम कुदरत के इतना करीब रहते हैं."

एलोदी आगे कहती है, "दिल्ली की भीड़ से मैं घबरा गई थी. लेकिन मैंने जब राजस्थान के रेगिस्तान से लेकर हिमाचल प्रदेश तक भारत देखा तो यकीन हुआ कि इस देश में वो सबकुछ है, जो किसी को भी यहीं ठहर जाने को मजबूर कर दे."

COUPLE BUILT HOME ON MOUNTAINS
GAUHAR MAHAL CERAMIC ART EXHIBITION
CERAMIC COUPLE ART RIYAD ELODI
MP CERAMIC ART EXHIBITION
BHOPAL CERAMIC ART EXHIBITION

