दिल्ली में प्रदूषण से लोगों का हुआ बुरा हाल, आंखों में हो रही जलन, हेल्थ एक्सपर्ट ने बताया कैसे करें बचाव?
दिल्ली में दीपावली के बाद प्रदूषण के स्तर में बढ़ोतरी हुई है. इससे बच्चों और बुजुर्गों को सांस लेने में समस्याएं आ रही हैं.
Published : November 12, 2026 at 5:34 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण (AQI) का स्तर लगातार खतरनाक और बेहद खराब श्रेणी में बना हुआ है. दिल्ली का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) वर्तमान में 350 से 450 के बीच गंभीर और बेहद खराब श्रेणी में दर्ज किया जा रहा है. कुछ इलाकों में AQI 500 के पार भी पहुंच गया है. ऐसे में दिल्ली के लोगों को आंखों में जलन, सीने में भारीपन, सिर में दर्द, उल्टी की शिकायत और कमजोरीपन महसूस हो रहा है.
दिल्ली में बढ़ते पॉल्यूशन से अस्पतालों में भी अब साथ सम्बंधित बीमारियों के मरीज बढ़ने लगे हैं. वहीं इस दौरान कालकाजी इलाके में रहने वाले संतोष तिवारी बताते हैं कि दिल्ली में बढ़ते पॉल्यूशन से वह बहुत परेशान हो गए हैं घर के छोटे-छोटे बच्चों को अब खेलने के लिए भी बाहर नहीं जाने देते हैं बुजुर्गों को तो परेशानी बढ़ी ही है अब उनके आंखों में जलन, सांस लेने में दिक्कतें और कमजोरी महसूस हो रहा है.
यूपी से दिल्ली लौटने पर आंखों में जलन की समस्या: स्थानीय
कालकाजी इलाके के निवासी हितेश कौशिक बताते हैं कि पॉल्यूशन से उनका बुरा हाल है. घर के लोग बीमार रहने लगे हैं. अब तो ऐसा लग रहा है कि सफेद बाल भी काला हो जा रहा है. थोड़ी-थोड़ी देर में चेहरे पर धूल जम जा रहा है. कुछ दिन पहले वह उत्तर प्रदेश गए थे, वहां प्रदूषण बिल्कुल ना के बराबर था. लेकिन जब वह दिल्ली लौटे हैं तो उन्हें आंखों में जलन सांस लेने में दिक्कत है हो रही है.
उनका कहना है कि घर में बुजुर्ग भी हैं. अब तो उन्हें भी घर से बाहर टहलने के लिए जाने नहीं दिया जा रहा. मुझे समझ नहीं आ रहा पिछले कुछ सालों से दिल्ली में प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है.
घर से निकलना अब मुश्किल हो गया: स्थानीय
सतीश सिंह बताते हैं कि पॉल्यूशन की वजह से बच्चे और बुजुर्ग दोनों को दिक्कतें हो रही है. आंखों में जलन, सांस लेने में दिक्कतें, सीने में जलन हो रहा है. घर से निकलना भी अब मुश्किल हो रहा है. घर में एयर प्यूरीफायर भी लगाया गया है. हर दिन सुबह एयर प्यूरीफायर को साफ किया जाता है तो काफी उससे धूल मिट्टी निकलता है. ऐसे में खुले में अगर हम निकल रहे हैं और सांस ले रहे हैं तो सोच कर देखिए हमारे लंग्स का क्या हाल होता होगा.
उनका कहना है कि घर में मेरा बेटा 13 वर्ष का है, जिसे नेबुलाइजर करना पड़ रहा है. मेरी मां का उम्र 70 साल के करीब है. उन्हें नेबुलाइजर करना पड़ रहा है. पॉल्यूशन का लेवल लगातार बढ़ता जा रहा है. इस मौसम में अब दिल्ली में रहना भी मुश्किल हो गया है.
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वहीं, एक्सपर्ट डॉक्टर राजेश पार्थ सारथी बताते हैं कि देखिए हर वर्ष जब दिल्ली में सर्दी का आगमन होता है तो सर्दी के साथ-साथ पॉल्यूशन भी बढ़ जाता है. यह खास करके त्योहारों का समय होता है. इसका सबसे बड़ा कारण दिवाली के बाद जो पटाखा जलाया जाता है, जो पराली जलाई जाती है वह होता है. इस दौरान हवा की क्वालिटी काफी बिगड़ जाती है. अभी भी दिवाली के दिन जो एयर क्वालिटी है, वह 1000 के आस-पास चला गया था.
पार्टिकुलेट मैटर्स 2.5 सांस के माध्यम से हमारे शरीर में पहुंचता है: एक्सपर्ट
उनका कहना है कि हालांकि फिर सुधार होते-होते आज की जो इलाके की एयर क्वालिटी है वह तकरीबन 300 के आस-पास है. जो इस वायु सूचकांक को हम वेरी पुअर की क्वालिटी में रखते हैं. ऐसे में पार्टिकुलेट मैटर्स 2.5, वह हमारे सांस के माध्यम से हमारे शरीर के अंदर पहुंचता है, जो काफी खतरनाक होता है. इसलिए इनसे बचाव के लिए जो छोटे बच्चे हैं, 5 साल से नीचे या जो बुजुर्ग होते हैं 60 साल से ऊपर उनको यह ज्यादा प्रभावित कर सकता है.
उनका कहना है कि ऐसे में जो बीमार बैठे हैं, उनको खास सावधानी रखनी है और जो स्वस्थ व्यक्ति है उन्हें भी घर से बाहर निकलते समय कोशिश करें मास्क का प्रयोग करना चाहिए. उन्हें जरूरत पड़ने पर ही बाहर निकलना चाहिए. अगर व्यायाम करते हैं तो बहुत सुबह पार्कों के अंदर ना जाए कोशिश करें. घर में ही अभी व्यायाम करें. इस समय हाइड्रेशन अच्छा रखना है. पानी ज्यादा पीना है. जो भी फल सब्जी आप इस दौरान प्रयोग करेंगे, उसे अच्छी तरीके से धो लें, फिर उसका प्रयोग करें.
जिनको दम्मे की बीमारी है, हॉट की शिकायत है, डायबिटीज है या ब्लड प्रेशर की बीमारी है ऐसे लोग दवा मिस ना करें. ऐसे में बच्चों में भी कई बीमारी की शिकायत है सांस संबंधित या वाल्व की प्रॉब्लम है तो उन्हें भी खास ख्याल रखने की जरूरत है. अभी के समय में सबसे ज्यादा सांस संबंधित बीमारी के मरीज अस्पतालों में और प्राइवेट क्लिनिको में पहुंच रहे हैं. लोगों को आंखों में जलन, सीने में जलन, खांसी की शिकायत, उल्टी आना, चक्कर आना और कमजोरी महसूस करना इन सभी शिकायत है इस पॉल्यूशन के दौरान बढ़ गया है. - डॉ राजेश पार्थ सारथी, हेल्थ एक्सपर्ट
वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) द्वारा दिल्ली-एनसीआर में GRAP-4 के सबसे सख्त नियम लागू कर दिए गए हैं. इसके तहत ट्रकों के प्रवेश पर रोक, निर्माण और तोड़फोड़ के कार्यों पर पूरी तरह प्रतिबंध है. स्कूलों में 9वीं और 11वीं की कक्षाओं को हाइब्रिड मोड पर चलाया जा रहा है.डॉक्टरों और विशेषज्ञों ने बुजुर्गों, बच्चों और सांस/अस्थमा के मरीजों को घर से बाहर न निकलने की सलाह दी है तथा बाहर निकलते समय मास्क पहनने का निर्देश दिया है.
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