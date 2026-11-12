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दिल्ली में प्रदूषण से लोगों का हुआ बुरा हाल, आंखों में हो रही जलन, हेल्थ एक्सपर्ट ने बताया कैसे करें बचाव?

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नई दिल्ली: दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण (AQI) का स्तर लगातार खतरनाक और बेहद खराब श्रेणी में बना हुआ है. दिल्ली का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) वर्तमान में 350 से 450 के बीच गंभीर और बेहद खराब श्रेणी में दर्ज किया जा रहा है. कुछ इलाकों में AQI 500 के पार भी पहुंच गया है. ऐसे में दिल्ली के लोगों को आंखों में जलन, सीने में भारीपन, सिर में दर्द, उल्टी की शिकायत और कमजोरीपन महसूस हो रहा है.

दिल्ली में बढ़ते पॉल्यूशन से अस्पतालों में भी अब साथ सम्बंधित बीमारियों के मरीज बढ़ने लगे हैं. वहीं इस दौरान कालकाजी इलाके में रहने वाले संतोष तिवारी बताते हैं कि दिल्ली में बढ़ते पॉल्यूशन से वह बहुत परेशान हो गए हैं घर के छोटे-छोटे बच्चों को अब खेलने के लिए भी बाहर नहीं जाने देते हैं बुजुर्गों को तो परेशानी बढ़ी ही है अब उनके आंखों में जलन, सांस लेने में दिक्कतें और कमजोरी महसूस हो रहा है.