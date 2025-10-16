ETV Bharat / state

दिल्ली सरकार ने लागू किया विंटर एक्शन प्लान, दमघोंटू हवा से लड़ने की इस बार कुछ ऐसी है तैयारी

प्रदूषण नियंत्रण के लिए 7 थीम, 25 बिंदु वाला विंटर एक्शन प्लान लागू किया गया है, 30 से ज़्यादा एजेंसियां रियल टाइम मॉनिटरिंग भी करेंगी.

DELHI WINTER ACTION PLAN
दिल्ली सरकार ने लागू किया विंटर एक्शन प्लान
By ETV Bharat Delhi Team

Published : October 16, 2025

नई दिल्ली: दिल्ली एनसीआर में तापमान में गिरावट के साथ ही प्रदूषण के स्तर में बढ़ोतरी को देखते हुए दिल्ली सरकार ने 2025–26 के लिए विंटर एक्शन प्लान को लागू कर दिया है. यह योजना अक्टूबर से फरवरी के बीच होने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए बनाई गई है. इसमें 7 प्रमुख थीम और 25 एक्शन पॉइंट शामिल हैं. जिसमें सड़क धूल और निर्माण प्रबंधन, वाहन उत्सर्जन, उद्योग व ऊर्जा क्षेत्र, कचरा व खुले में आगजनी, नागरिक भागीदारी व निगरानी, और ग्रीन इनोवेशन शामिल है. यह कार्रवाई दिल्ली की 30 से अधिक एजेंसियों के सहयोग से की जाएगी.

पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि सभी कदम तय समयसीमा में पूरे हों और ग्रीन वॉर रूम से उनकी रियल टाइम मॉनिटरिंग हो. सभी विभाग पीडब्ल्यूडी, एमसीडी, एनडीएमसी, डीएसआईआईडीसी, डीपीसीसी और दिल्ली पुलिस को निर्देश दिए गए हैं कि वे रोज़ाना समन्वय बनाकर काम करें. इस सर्दी प्रदूषण नियंत्रण के नियमों के पालन करने में कोई ढिलाई नहीं बरतने को कहा गया है. चाहे धूल नियंत्रण हो, निर्माण स्थल के नियम हों, पीएनजी पर उद्योगों का संचालन या अन्य, हर विभाग को गति और फोकस के साथ काम करना होगा.

DELHI WINTER ACTION PLAN
पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा

ग्रीन एप के इस्तेमाल की अपील, अब तक 96 हजार शिकायतों का हुआ निपटारा
दिल्ली के लोगों से भी इस मुहिम में जुड़ने के लिए उन्हें ग्रीन दिल्ली एप का इस्तेमाल करें, GRAP Advisories का पालन करने और जहां संभव हो, सार्वजनिक परिवहन या ईवी अपनाने की सलाह दी गई है. दिल्ली सरकार के ग्रीन दिल्ली एप के माध्यम से अब तक 96,000 से अधिक शिकायतें निपटाई गई हैं. प्रतिक्रिया समय और घटाया जा रहा है. मार्च 2026 तक 6 नए एयर क्वालिटी मोनिटरिंग स्टेशन शुरू होंगे. साथ ही आईआईटी कानपुर और आईएमडी के साथ क्लाउड सीडिंग का पायलट प्रोजेक्ट तैयार है ताकि आपात स्थिति में प्रदूषण घटाने के वैज्ञानिक विकल्प जांचे जा सकें.

सड़क धूल और निर्माण कार्यों से उत्पन्न डस्ट कंट्रोल होगी
• 86 मैकेनिकल रोड स्वीपर, 300 स्प्रिंकलर और 362 एंटी-स्मॉग गन पहले से ही तैनात हैं. 70 और नए स्वीपर व उपकरण जोड़े जाएंगे.

• सभी बड़ी सड़कों की वैक्यूम क्लीनिंग होगी; रूट जीपीएस से ट्रैक किए जाएंगे.

• 500 वर्गमीटर से बड़े हर निर्माण प्रोजेक्ट के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है.

• 3,000 वर्गमीटर से बड़े प्रोजेक्ट और G+5 से अधिक इमारतों के लिए एंटी-स्मॉग गन लगाना ज़रूरी.

• 698 किलोमीटर सड़क किनारे पेविंग और 85 किलोमीटर मिड-वर्ज ग्रीनिंग का लक्ष्य तय.

गाड़ियों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए यह कार्रवाई
• 578 प्रवर्तन टीमें सड़कों पर धुआं, पीयूसी और इंजन चालू रखे जाने के उल्लंघन पर निगरानी करेगी.

• 953 पीयूसी केंद्र अब ट्रांसपोर्ट विभाग के डैशबोर्ड से लाइव जोड़ें गए हैं.

• गंभीर प्रदूषण स्तर (GRAP III/IV) पर पार्किंग शुल्क दोगुना होगा ताकि निजी वाहनों का प्रयोग घटे.

• डीएमआरसी की ई-ऑटो फ्लीट बढ़कर 2,299 होग, नए पंजीकरणों में ईवी का हिस्सा 12% से ऊपर रहेगा.

• प्रदूषित ट्रकों की एंट्री पर सुप्रीम कोर्ट और CAQM के निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जा रहा है.

उद्योग और ऊर्जा क्षेत्र में प्रदूषण नियंत्रण के उपाय
• दिल्ली के सभी उद्योग अब पीएनजी पर चल रहे हैं; डीएसआईआईडीसी और डीपीसीसी की संयुक्त टीम अनधिकृत ईंधन पर सख्ती करेगी.

• केवल ड्युअल-फ्यूल या उत्सर्जन-अनुपालक डीजी सेट ही चलाने की अनुमति है; आवश्यक सेवाओं को छूट दी गई है.

• पुनर्विकास क्षेत्रों की इकाइयों के लिए फिर से “कंसेंट मैनेजमेंट सिस्टम” लागू किया गया है.

कचरा प्रबंधन और खुले में जलाने पर मनाही
• 443 टीमें 24×7 गश्त पर हैं ताकि कचरा या बायोमास जलाने की घटनाओं को रोका जा सके.

• 2025 में किसी भी लैंडफिल में आग नहीं लगी, स्थायी वॉच टावर और हाइड्रेंट लगाए गए हैं.

• अब तक 136.27 लाख टन पुराने कचरे की बायोमाइनिंग हो चुकी है.

• ओखला (जुलाई 2026), भलस्वा (दिसंबर 2026) और ग़ाज़ीपुर (दिसंबर 2027) की समयसीमा तय.

• 7,834 टीपीडी की मौजूदा वेस्ट टू एनर्जी क्षमता में 7,000 टीपीडी और जुड़ने जा रहे हैं.

• 300 टीपीडी बायोगैस प्लांट चालू; 1,050 टीपीडी अतिरिक्त क्षमता जल्द ओखला, गोयला आदि में.

• दिल्ली क्षेत्र के खेतों में 100 फीसद विशेष कैमिकल का छिड़काव पूरा किया जा रहा है ताकि पराली जलाने की ज़रूरत न पड़े.

• 11 दिन और 5 रात की मोबाइल पेट्रोल टीमें रियल टाइम रिपोर्टिंग कर रही हैं.

• 1,407 आरडब्ल्यूए को दो-दो हीटर दिए गए हैं ताकि सुरक्षा गार्ड आग न जलाएं..

