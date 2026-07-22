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दिल्ली से लापता महिला देहरादून में मिली, परिवारिक झगड़े से तंग आकर 6 महीने से रह रही थी अलग

नई दिल्ली: दिल्ली की शाहदरा जिला पुलिस ने करीब छह महीने से लापता महिला को उत्तराखंड के देहरादून से सुरक्षित तलाश कर लिया है. पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार महिला अपनी मर्जी से देहरादून में रह रही थी और वहीं एक निजी संस्थान में नौकरी कर रही थी. मामले में दिल्ली पुलिस आयुक्त ने महिला का पता बताने वाले के लिए 20 हजार रुपये के इनाम की भी घोषणा की थी.

डीसीपी शाहदरा आर.पी.मीना ने 22 जुलाई को बताया की 13 जनवरी 2026 को शाहदरा के विवेक विहार थाने में ज्वाला नगर निवासी महिला के लापता होने की शिकायत दर्ज कराई गई थी. शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने तकनीकी सर्विलांस, संभावित ठिकानों की जांच और खुफिया सूचनाओं के आधार पर लगातार तलाश की, लेकिन महिला का कोई सुराग नहीं मिल पाया.

संवेदनशीलता को देखते हुए जांच शाहदरा जिले की एएसबी सेल को सौंपी गई एसआई विक्रांत चौधरी के नेतृत्व में गठित टीम ने महिला के पुराने संपर्कों, पारिवारिक पृष्ठभूमि और अन्य पहलुओं की गहन जांच की. जांच के दौरान पता चला कि महिला मूल रूप से उत्तराखंड के देहरादून की रहने वाली हैं. बचपन में माता-पिता के निधन के बाद उनका पालन-पोषण दिल्ली में एक एनजीओ की मदद से हुआ था.