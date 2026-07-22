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दिल्ली से लापता महिला देहरादून में मिली, परिवारिक झगड़े से तंग आकर 6 महीने से रह रही थी अलग

पुलिस ने महिला को सकुशल देहरादून से ढूंढ निकाला है, महिला ने पुलिस को अपने गायब होने की पूरी कहानी बताई.

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शाहदरा पुलिस स्टेशन (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : July 22, 2026 at 10:11 AM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली की शाहदरा जिला पुलिस ने करीब छह महीने से लापता महिला को उत्तराखंड के देहरादून से सुरक्षित तलाश कर लिया है. पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार महिला अपनी मर्जी से देहरादून में रह रही थी और वहीं एक निजी संस्थान में नौकरी कर रही थी. मामले में दिल्ली पुलिस आयुक्त ने महिला का पता बताने वाले के लिए 20 हजार रुपये के इनाम की भी घोषणा की थी.

डीसीपी शाहदरा आर.पी.मीना ने 22 जुलाई को बताया की 13 जनवरी 2026 को शाहदरा के विवेक विहार थाने में ज्वाला नगर निवासी महिला के लापता होने की शिकायत दर्ज कराई गई थी. शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने तकनीकी सर्विलांस, संभावित ठिकानों की जांच और खुफिया सूचनाओं के आधार पर लगातार तलाश की, लेकिन महिला का कोई सुराग नहीं मिल पाया.

संवेदनशीलता को देखते हुए जांच शाहदरा जिले की एएसबी सेल को सौंपी गई एसआई विक्रांत चौधरी के नेतृत्व में गठित टीम ने महिला के पुराने संपर्कों, पारिवारिक पृष्ठभूमि और अन्य पहलुओं की गहन जांच की. जांच के दौरान पता चला कि महिला मूल रूप से उत्तराखंड के देहरादून की रहने वाली हैं. बचपन में माता-पिता के निधन के बाद उनका पालन-पोषण दिल्ली में एक एनजीओ की मदद से हुआ था.

जांच के दौरान पुलिस को एक अहम सुराग मिला, जिसके आधार पर टीम देहरादून पहुंची. 18 जुलाई 2026 को तकनीकी सर्विलांस और ह्यूमन इंटेलिजेंस की मदद से पुलिस ने राजपुर क्षेत्र स्थित एक किराए के मकान से उक्त महिला को सुरक्षित तलाश लिया.

महिला ने पुलिस को बताया कि वह अपनी इच्छा से देहरादून में रह रही थी और शास्त्रधारा के कैनाल रोड स्थित एक ड्राईक्लीनिंग कंपनी में नौकरी कर रही थीं. उन्होंने बताया कि घरेलू विवादों के चलते उन्होंने अपना वैवाहिक घर छोड़ दिया था और पिछले कई महीनों से स्वतंत्र रूप से रह रही थीं.

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