दहेज के लालच में महिला कमांडो की हत्या, पति ने सोनीपत की काजल के सिर में मारा था डंबल, परिजनों ने बताई बर्बरता की कहानी

'दहेज के लिए प्रताड़ित करता था पति': परिजनों के मुताबिक अंकुर ने ससुराल पक्ष से गाड़ी और पैसों की मांग शुरू कर दी. वो काजल को ताने देने लगा, मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने लगा. कई बार समझौते की कोशिशें हुईं. जिसके बाद काजल ने दिल्ली में अलग रहने का फैसला किया, लेकिन अंकुर वहां भी आकर गाड़ी और पैसों की मांग करता और काजल के साथ मारपीट करता.

सोनीपत की रहने वाली थी काजल: सोनीपत की काजल ने साल 2023 में अंकुर के लव मैरिज की थी. पढ़ाई के दौरान ही दोनों की मुलाकात हुई. जिसके बाद दोनों में प्यार हुआ और परिजनों की सहमति से शादी कर ली. परिजनों के मुताबिक शादी के बाद से ही अंकुर दहेज को लेकर काजल का प्रताड़ित करने लगा.

दहेज की मांग को लेकर महिला कमांडो की हत्या: परिजनों ने बताया कि काजल ने दो साल पहले गन्नौर के रहने वाले अंकुर के साथ लव मैरिज की थी. इसके बाद उसका पति अंकुर उसे दहेज की मांग को लेकर घरेलू हिंसा करने लगा. 22 जनवरी को भी दोनों के बीच झगड़ा हुआ. जिसमें अंकुर ने काजल के सिर में डंबल मार दिया. जिसके चलते काजल गंभीर रूप से घायल हो गई. 27 जनवरी को काजल ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया. परिजनों के मुताबिक काजल चार महीने की प्रेग्नेंट थी.

सोनीपत: दिल्ली पुलिस की महिला कमांडो की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है. सोनीपत के रहने वाली काजल के परिजनों का आरोप है कि महिला कमांडो की हत्या उसी के पति अंकुर ने की है. आरोपी अंकुर रक्षा मंत्रालय में क्लर्क के पद पर दिल्ली कैंट में तैनात है.

22 जनवरी को सिर में मारा था डंबल: काजल के भाई के मुताबिक 22 जनवरी को अंकुर ने उसके पास फोन किया और कहा कि 'तेरी बहन काजल की हत्या कर दी है. आकर इसका शव ले जा.' सूचना मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे और घायल काजल को अस्पताल में भर्ती कराया. 27 जनवरी को काजल ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया.

4 महीने की गर्भवती थी काजल: काजल के पिता राकेश ने बताया कि उसकी बेटी काजल साल 2022 में दिल्ली पुलिस में भर्ती हुई थीं. कड़ी मेहनत, अनुशासन और जज्बे के दम पर उन्होंने स्पेशल सेल की स्वाट यूनिट में जगह बना ली. उसका पति अंकुर 22 जनवरी को सिर में लोहे का डंबल मारकर फरार हो गया. उसकी बेटी 4 महीने की गर्भवती थी. अंकुर ने एक नहीं, दो हत्या की है. दोनों के पास पहले से ही डेढ़ साल का बेटा है.

'रंग को लेकर भी सास मारती थी ताने': काजल के परिजनों ने बताया "काजल के भाई निखिल को बेटी हुई थी. जिसकी खुशी में वो अपने मायके आई थी, लेकिन 26 जनवरी को उसकी ड्यूटी लगी थी. जिस कारण काजल को 21 जनवरी को वापस दिल्ली जाना पड़ा. अगले दिन 22 जनवरी को काजल ने अपने भाई को बताया कि उसकी सास उसके काले रंग को लेकर ताने मारती और उसके पति की दूसरी शादी की बात कहती है. काजल ने बताया कि उसने 10 लाख का लोन लिया, लेकिन उसके पति ने उसके परिजनों को सिर्फ 5 लाख का लोन बताने की बात कही. 22 जनवरी की रात अंकुर ने उसके साथ मारपीट की.

न्यायिक हिरासत में आरोपी: दिल्ली पुलिस ने मामले में पहले हत्या के प्रयास की धाराओं में मामला दर्ज किया था. अब काजल के मौत के बाद केस में हत्या की धारा जोड़ दी है. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया. जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. फिलहाल काजल के सोनीपत के गनौर स्थित पैतृक गांव में मातम पसरा है. परिजनों ने काजल का अंतिम संस्कार कर दिया है. वो आरोपी पर सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं.

