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दिल्ली पुलिस की अनोखी पहल हर शनिवार थानों में लगेगा 'थाना दिवस', LG के निर्देश पर शुरू हुई जनसुनवाई

सभी थानों में हर शनिवार 'थाना दिवस-जन सुनवाई' का आयोजन ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में पुलिस और आम जनता के बीच बेहतर तालमेल कायम करने और शिकायतों का त्वरित समाधान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से दिल्ली पुलिस ने नई पहल शुरू की है. उपराज्यपाल (LG) सरदार तरणजीत सिंह संधू के निर्देश के बाद दिल्ली के सभी थानों में हर शनिवार 'थाना दिवस-जन सुनवाई' का आयोजन किया जा रहा है.

हर शनिवार सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक जनसुनवाई

'थाना दिवस' के तहत प्रत्येक थाने में शनिवार को सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौजूद रहेंगे. इस दौरान आम नागरिक सीधे अधिकारियों के सामने अपनी शिकायतें और स्थानीय सुरक्षा से जुड़ी समस्याएं रख सकेंगे. इसके अलावा लोग अपने क्षेत्र में पुलिस व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए सुझाव भी दे सकेंगे.पुलिस का उद्देश्य है कि छोटी-मोटी शिकायतों, स्थानीय विवादों और क्षेत्र से जुड़ी समस्याओं का प्राथमिक स्तर पर ही समाधान किया जाए, ताकि लोगों को बार-बार थाने के चक्कर न लगाने पड़ें.

थाना दिवस पर जनसुनवाई (ETV Bharat)

पूर्वी दिल्ली और शाहदरा में दिखा असर

पूर्वी दिल्ली और शाहदरा जिले के कई थानों में इस पहल के तहत जनसुनवाई आयोजित की गई. मयूर विहार, लक्ष्मीनगर, प्रीत विहार, गांधी नगर और विवेक विहार समेत विभिन्न थाना क्षेत्रों में स्थानीय लोगों ने पुलिस अधिकारियों के सामने अपनी समस्याएं रखीं.शाहदरा जिले के विवेक विहार थाने में आयोजित जनसुनवाई में एक दर्जन से अधिक स्थानीय लोग पहुंचे. लोगों ने सिविक एजेंसियों से जुड़ी समस्याओं, स्नेचिंग की घटनाओं और घरेलू विवादों से संबंधित मामले अधिकारियों के सामने रखे. पुलिस अधिकारियों ने कई शिकायतों पर मौके पर ही कार्रवाई और समाधान की प्रक्रिया शुरू की.