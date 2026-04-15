आतंकी साजिश से जुड़ा अंतरराष्ट्रीय हथियार तस्करी मॉड्यूल दिल्ली पुलिस ने किया बेनकाब, पाकिस्तान से जुड़ा कनेक्शन
दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने अंतरराष्ट्रीय हथियार तस्करी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है.
Published : April 15, 2026 at 6:25 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने अंतरराष्ट्रीय हथियार तस्करी और आतंकी मॉड्यूल से जुड़े एक बड़े नेटवर्क का खुलासा किया है. क्राइम ब्रांच ने इस मामले में एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपी की पहचान हर्ष पाल सिंह उर्फ रूबल (31) के रूप में हुई है, जो कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और रोहित गोदारा गैंग का करीबी सहयोगी बताया जा रहा है.
क्राइम ब्रांच के अनुसार, यह पूरा नेटवर्क पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के समर्थन से संचालित हो रहा था और देश में अवैध हथियारों की सप्लाई कर आपराधिक और आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने की साजिश रची जा रही थी. इस मामले में पहले ही यूएपीए की धाराएं लगाई जा चुकी है.
क्राइम ब्रांच ने बताया कि आरोपी हर्ष पाल सिंह इस नेटवर्क में “रिसीवर” की भूमिका निभा रहा था, जो विदेशों से भेजे गए अवैध हथियारों की खेप को प्राप्त कर आगे गैंग तक पहुंचाता था. उसके कब्जे से इटली निर्मित एक सेमी-ऑटोमैटिक पिस्टल (बेरेटा) और 5 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं.
क्राइम ब्रांच के डीसीपी संजीव कुमार यादव ने बताया कि जांच में खुलासा हुआ है कि आरोपी दुबई और बैंकॉक में गैंग के अन्य सदस्यों से संपर्क में था और वहीं से आपराधिक नेटवर्क को संचालित करने में मदद करता था. वह ऑनलाइन सट्टेबाजी के जरिए फंडिंग और नेटवर्किंग भी करता था. इसके अलावा, वह रंगदारी के मामलों में “सेटलमेंट फिक्सर” की भूमिका निभाते हुए कारोबारियों से वसूली कराने में गैंग की मदद करता था.
डीसीपी संजीव कुमार यादव ने ये भी बताया कि अब तक इस केस में 13 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है और 24 विदेशी अत्याधुनिक हथियार व 216 जिंदा कारतूस बरामद किए जा चुके हैं. उन्होंने कहा कि यह नेटवर्क देश की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा था और इसकी जांच बहुस्तरीय स्तर पर जारी है. पुलिस के अनुसार, इस मॉड्यूल के तार विदेशों में बैठे हैंडलर्स से जुड़े हैं. फिलहाल, पूरे नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए आगे की कार्रवाई जारी है.
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