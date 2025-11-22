ETV Bharat / state

CM रेखा गुप्ता हमला केस: दो हफ्ते में दाखिल होगी पूरक चार्जशीट, आरोपी ने पुलिस को बताई ये वजह

चार्जशीट में इस बात का खुलासा हुआ है कि राजेश खिमजी ने मई में अयोध्या में बंदरों के सवाल पर भूख हड़ताल किया था.

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमले का मामला
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमले का मामला (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : November 22, 2025 at 7:15 PM IST

2 Min Read
नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमला करने के मामले में आरोपियों के खिलाफ दो हफ्ते में पूरक चार्जशीट दाखिल करेगी. दिल्ली पुलिस की इस सूचना के बाद एडिशनल सेशंस जज एकता गौड़ा मान ने आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने पर 15 दिसंबर को सुनवाई करने का आदेश दिया.

बता दें कि दिल्ली पुलिस की चार्जशीट में कहा गया है कि रेखा गुप्ता पर हमला करने वाले आरोपी राजेश खिमजी ने एक सपने के बाद ऐसा किया था. चार्जशीट में कहा गया है कि राजेश खिमजी ने सपने में देखा कि एक शिवलिंग के बगल में बैठे कुत्ते ने उससे कहा कि दिल्ली में कुत्ते कष्ट में हैं. चार्जशीट में कहा गया है कि राजेश खिमजी ने फेसबुक पर वीडियो देखे जिसमें कुत्तों की समस्याओं के लिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को जिम्मेदार ठहराते हुए लोग प्रदर्शन कर रहे थे. चार्जशीट में इस बात का खुलासा हुआ है कि राजेश खिमजी ने मई में अयोध्या में बंदरों के सवाल पर भूख हड़ताल किया था.

इस मामले में दिल्ली पुलिस ने 18 अक्टूबर को चार सौ पेजों का चार्जशीट दाखिल किया था. दिल्ली पुलिस ने आरोपियों राजेश खिमजी और तहसीन सैयद के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत हत्या की कोशिश, लोकसेवक के काम में बाधा डालने और आपराधिक साजिश रचने का आरोप लगाया गया है.

दिल्ली पुलिस की चार्जशीट के मुताबिक राजेश खिमजी आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के रुख से नाराज था. सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त को अपने फैसले में कहा था कि आवारा कुत्तों को शेल्टर होम में शिफ्ट किया जाए. इस फैसले का रेखा गुप्ता ने पुरजोर समर्थन किया था. दिल्ली पुलिस के मुताबिक इससे नाराज राजेश खिमजी ने रेखा गुप्ता पर 20 अगस्त को उस समय हमला किया जब वो जन सुनवाई कर रही थी.

