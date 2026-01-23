ETV Bharat / state

गणतंत्र दिवस पर हाईटेक सुरक्षा: पहली बार AI-आधारित 'एनएफ ग्लासेस' से लैस होगी दिल्ली पुलिस; ये होगी खूबियां

डीसीपी देवेश महला ने बताया एनएफ ग्लास को इंटरनेट से कनेक्ट नहीं किया गया है, जिससे डेटा लीक होने की संभावना न हो. पढ़ें खबर..

गणतंत्र दिवस पर दिल्ली पुलिस एआई NF चश्मे का करेगी इस्तेमाल
गणतंत्र दिवस पर दिल्ली पुलिस एआई NF चश्मे का करेगी इस्तेमाल (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : January 23, 2026 at 5:08 PM IST

नई दिल्ली: गणतंत्र दिवस के मौके पर राजधानी दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने के लिए दिल्ली पुलिस इस बार अत्याधुनिक तकनीक का सहारा ले रही है. नई दिल्ली जिले के डीसीपी देवेश महला ने बताया कि पहली बार दिल्ली पुलिस आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस (एआई) आधारित वियरेबल एनएफ ग्लासेस (चश्मा) को सुरक्षा ड्यूटी में इस्तेमाल कर रही है. इन स्मार्ट ग्लासेस की मदद से न सिर्फ संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी, बल्कि वांछित अपराधियों की पहचान भी चंद सेकेंड में की जा सकेगी.

डीसीपी देवेश महला ने बताया, ग्लासेस देखने में बिल्कुल सामान्य चश्मे की तरह होते हैं, लेकिन इनमें सामने की ओर एक हाई-रिजॉल्यूशन कैमरा लगा होता है. साथ ही इसमें थर्मल इमेजिंग का विशेष अटैचमेंट भी जोड़ा गया है, जिसके जरिए किसी व्यक्ति के पास मौजूद मेटल या अन्य संदिग्ध वस्तुओं का अलग हीट सिग्नेचर पकड़ में आ जाता है. इससे सुरक्षा एजेंसियों को तुरंत अलर्ट मिल जाता है.

देवेश महला, डीसीपी (ETV Bharat)

अपराधियों का डेटाबेस किया गया फीड: इन ग्लासेस की सबसे बड़ी खासियत ये भी है कि इनमें फेस रिकग्निशन सिस्टम और वीडियो एनालिटिक्स तकनीक को एक साथ जोड़ा गया है. दिल्ली पुलिस के पास मौजूद वांछित अपराधियों का डेटाबेस को इसमें पहले से फीड कर दिया गया है. जैसे ही कोई संदिग्ध व्यक्ति सामने आता है, यह सिस्टम चेहरे की पहचान कर तुरंत संबंधित पुलिसकर्मी को अलर्ट कर देता है, जिससे मौके पर ही उस व्यक्ति को डिटेन किया जा सके.

नहीं होगा डेटाबेस लीक: डीसीपी ने आगे बताया कि यह तकनीक पूरी तरह से स्टैंड-अलोन सिस्टम पर आधारित है. इसे इंटरनेट से कनेक्ट नहीं किया गया है. हर एक एनएफ ग्लास मोबाइल फोन से जुड़ा होता है और मोबाइल की कंप्यूटिंग पावर के जरिए ही यह चश्मा काम करता है. डेटाबेस भी उसी मोबाइल में सुरक्षित रहता है, जिससे डेटा लीक होने का खतरा भी नहीं रहता हैं. यह केवल पहनने वाला चश्मा ही नहीं है, बल्कि मूविंग व्हीकल्स पर लगे एफआरएस व वीडियो एनालिटिक्स से लैस सीसीटीवी कैमरों को भी तैनात किया जाएगा. इनमें वैन व अन्य वाहन शामिल हैं, जो लगातार मूवमेंट में रहेंगे. ये कैमरे अनअटेंडेड बैग, संदिग्ध गतिविधि या डेटाबेस से मैच करने वाले किसी भी व्यक्ति को पहचान कर तुरंत अलर्ट भेजेंगे.

पहले भी की जा चुकी है टेस्टिंग: उन्होंने यह भी बताया कि यह तकनीक एक भारतीय कंपनी 'अजना लेंस' के साथ मिलकर विकसित की गई है. पिछले एक साल से इस तकनीक पर काम चल रहा था. निर्माण के बाद इसकी टेस्टिंग भी पहले की जा चुकी है. गणतंत्र दिवस के अवसर पर इसे पहली बार बड़े स्तर पर डिप्लॉय किया जा रहा है. इस एनएफ चश्मे की एक और खासियत यह है कि अगर किसी व्यक्ति की फोटो 20 साल पुरानी है, तब भी यह सिस्टम अनुमान लगा सकता है कि वह व्यक्ति वर्तमान में कैसा दिख सकता है. इससे दाढ़ी, मूंछ, चेहरे पर कट या अन्य बदलावों के बावजूद पहचान संभव हो पाएगी.

