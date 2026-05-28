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अपराध के 4 घंटे के भीतर आरोपी गिरफ्तार, 10 दिन में कोर्ट से सजा; दिल्ली पुलिस की तेजतर्रार कार्रवाई

दिल्ली पुलिस की कार्रवाई, अपराध के 4 घंटे के भीतर आरोपी गिरफ्तार ( ETV Bharat )