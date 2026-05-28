अपराध के 4 घंटे के भीतर आरोपी गिरफ्तार, 10 दिन में कोर्ट से सजा; दिल्ली पुलिस की तेजतर्रार कार्रवाई
आरोपी ने नशे और शराब की लत पूरी करने के लिए चोरी की वारदात को अंजाम दिया था.
Published : May 28, 2026 at 2:10 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस की साउथ-वेस्ट डिस्ट्रिक्ट टीम ने चोरी के एक मामले में आरोपी को न सिर्फ वारदात के 4 घंटे के भीतर गिरफ्तार किया, बल्कि महज 10 दिनों के अंदर उसे कोर्ट से सजा भी दिलवा दी है. द्वारका कोर्ट ने भी इस मामले के तेजी से निपटारे पर दिल्ली पुलिस और अभियोजन पक्ष की सराहना की है.
दरअसल, 16 मई 2026 को पालम विलेज के राज नगर पार्ट-2 इलाके में एक घर में चोरी की वारदात हुई थी. शिकायतकर्ता के मुताबिक, घर से करीब 80 हजार रुपये नकद, सिल्वर चेन, पर्स और जरूरी दस्तावेज चोरी कर लिए गए थे. सूचना मिलते ही पालम विलेज थाना पुलिस ने जांच शुरू की. पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया, आसपास के लोगों से पूछताछ की और स्थानीय स्तर पर जानकारी जुटानी शुरू की.
अतिरिक्त डीसीपी-I दक्षिण-पश्चिम जिला, अभिमन्यु पोसवाल ने कहा कि पुलिस को जांच के दौरान लोकल इंटेलिजेंस के आधार पर आरोपी फहीम पर शक जताया गया, जिसे घटना के समय घर से निकलते देखा गया था. जिसके बाद साउथ-वेस्ट डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. आरोपी की निशानदेही पर चोरी की गई नकदी, सिल्वर चेन, पर्स और आधार कार्ड बरामद कर लिए गए. पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसने नशे और शराब की लत पूरी करने के लिए चोरी की वारदात को अंजाम दिया था.
वहीं, अभियोजन पक्ष की ओर से कोर्ट में तथ्यों और सबूतों को मजबूती से पेश किया गया, जिसके बाद अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया. द्वारका कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि मामलों का तेजी से निपटारा न्याय व्यवस्था में लोगों के भरोसे को मजबूत करता है. अदालत ने दिल्ली पुलिस और अभियोजन शाखा के समन्वय की भी सराहना की.
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