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दिल्ली की लेडी ड्रग माफिया पार्वती पर पुलिस का शिकंजा, 57 लाख कैश, लाखों का गोल्ड और करोड़ों की प्रॉपर्टी जब्त

ड्रग माफिया के खिलाफ कार्रवाई ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस के आउटर नॉर्थ (बाहरी-उत्तरी) जिले की पुलिस ने नशे के अवैध कारोबार व ड्रग माफिया के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाइयों में से एक को अंजाम दिया है. इलाके की कुख्यात बैड कैरेक्टर (बीसी) पार्वती की ओर से चलाए जा रहे ड्रग सिंडिकेट की जड़ों पर प्रहार करते हुए पुलिस ने उसके अंतरराज्यीय नेटवर्क को ध्वस्त कर दिया है. आउटर नॉर्थ जिले के पुलिस उपायुक्त शोभित डी सक्सेना ने मंगलवार दोपहर इस पूरे ऑपरेशन का खुलासा किया.