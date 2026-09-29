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दिल्ली की लेडी ड्रग माफिया पार्वती पर पुलिस का शिकंजा, 57 लाख कैश, लाखों का गोल्ड और करोड़ों की प्रॉपर्टी जब्त

पुलिस ने बताया कि सिंडिकेट युवाओं को नशे की लत में धकेलकर पैसे कमा रहा था. साथ ही कहा, आगे भी ऐसे शिकंजा कसा जाएगा.

ड्रग माफिया के खिलाफ कार्रवाई
ड्रग माफिया के खिलाफ कार्रवाई (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 29, 2026 at 4:17 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस के आउटर नॉर्थ (बाहरी-उत्तरी) जिले की पुलिस ने नशे के अवैध कारोबार व ड्रग माफिया के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाइयों में से एक को अंजाम दिया है. इलाके की कुख्यात बैड कैरेक्टर (बीसी) पार्वती की ओर से चलाए जा रहे ड्रग सिंडिकेट की जड़ों पर प्रहार करते हुए पुलिस ने उसके अंतरराज्यीय नेटवर्क को ध्वस्त कर दिया है. आउटर नॉर्थ जिले के पुलिस उपायुक्त शोभित डी सक्सेना ने मंगलवार दोपहर इस पूरे ऑपरेशन का खुलासा किया.

ऐसे हुई गिरफ्तारी से हुई शुरुआत

डीसीपी शोभित डी सक्सेना ने बताया कि ड्रग्स के खिलाफ जारी अभियान के तहत पुलिस टीम ने सबसे पहले नरेला इंडस्ट्रियल एरिया में रणनीतिक छापेमारी की थी. इस कार्रवाई में नरेला इलाके की तस्कर पार्वती व उसके बेहद करीबी सहयोगी शानू उर्फ विकास को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया. शुरुआती छापेमारी में आरोपियों के कब्जे से 1 किलो स्मैक व 600 ग्राम पावर कट पाउडर बरामद किया गया था. पूछताछ में सामने आया कि शानू उर्फ विकास पार्वती के लिए एक सुरक्षा कवच (बॉडीगार्ड) की तरह काम करता था. वह हर समय पार्वती के साथ रहता था, पुलिस की हलचल पर नजर रखकर उसे आगाह करता था. उसके व्यक्तिगत व व्यावसायिक कामों को संभालता था.

राजस्थान के प्रतापगढ़ तक पहुंचा 'बैकवर्ड लिंकेज'

पार्वती व विकास से कड़ाई से की गई पूछताछ के बाद पुलिस को इस ड्रग नेटवर्क के मुख्य सप्लायर (बैकवर्ड लिंकेज) का सुराग मिला. इसके बाद दिल्ली पुलिस की विशेष टीम राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले भेजी गई. राजस्थान पुलिस के साथ तालमेल बिठाकर की गई छापेमारी में पार्वती के मुख्य सप्लायर साहब खान (27) को दबोच लिया गया. साहब खान के पास से पुलिस ने 265 ग्राम अतिरिक्त स्मैक बरामद की.

नशे के काले साम्राज्य से बनाई अकूत संपत्ति

साहब खान व पार्वती से लगातार की गई सघन पूछताछ के बाद पुलिस ने इनके द्वारा नशे के व्यापार से अर्जित काली कमाई की तह तक पहुंचने में सफलता पाई. पुलिस ने आरोपी के ठिकानों से निम्नलिखित संपत्ति जब्त की, जिसमें 57 लाख रुपये कैश, 350 ग्राम सोने के आभूषण और लगभग 150 ग्राम चांदी के आभूषण और करीब 2.5 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्तियों (प्रॉपर्टी) के दस्तावेज जब्त किए गए हैं. इसके अतिरिक्त तस्करों के पास से एसयूवी व कार भी जब्त की गई.

युवाओं को नशे में धकेल खुद हो रहे थे आरोपी

डीसीपी शोभित डी सक्सेना ने कहा कि जांच में ये बात साफ तौर पर सामने आई है कि यह सिंडिकेट किस तरह समाज, आम जनता व युवा पीढ़ी को स्मैक व ड्रग्स की लत में धकेल कर खुद पैसे कमा रहा था. पार्वती गिरोह के खिलाफ कार्रवाई के साथ-साथ नरेला इंडस्ट्रियल एरिया में ही पुलिस ने दो और जगहों पर छापेमारी की गई. इस समानांतर कार्रवाई में पुलिस ने 25 किलो गांजा बरामद कर 3 तस्करों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से एक वैगनआर कार और एक स्कूटी जब्त की गई. डीसीपी आउटर नॉर्थ शोभित डी सक्सेना ने इस सफल ऑपरेशन के बाद कड़ा संदेश देते हुए कहा कि जो भी व्यक्ति मादक पदार्थों की तस्करी में शामिल होगा, कार्रवाई केवल उसी तक सीमित नहीं रहेगी. उसके पूरे नेटवर्क, कारोबार व फॉरवर्ड व बैकवर्ड लिंकेज में शामिल हर एक मददगार पर कानून का शिकंजा कसा जाएगा.

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