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दिल्ली पुलिस पहुंची जामताड़ा, आलू कारोबारी को थमाया नोटिस! जानें, पूरा माजरा

जामताड़ा: दिल्ली वेस्ट साइबर थाना की पुलिस साइबर अपराध के एक मामले में शुक्रवार को जामताड़ा पहुंची. दिल्ली पुलिस ने जामताड़ा बाजार के एक आलू कारोबारी को नोटिस थमा कर चली गई. दिल्ली पुलिस का अचानक जामताड़ा थाना पहुंचना और व्यावसायिक के घर नोटिस तमिला कर चला जाना चर्चा का विषय बना हुआ है.

दिल्ली साइबर थाना की पुलिस पहुंची जामताड़ा, थमाया नोटिस

साइबर अपराध के एक मामले में दिल्ली वेस्ट साइबर थाना की पुलिस शुक्रवार को जामताड़ा थाना पहुंची. जहां जामताड़ा थाना की पुलिस के सहयोग से जामताड़ा बाजार के दीपक अग्रवाल नाम के एक आलू कारोबारी के यहां नोटिस थमा कर चली गई.

दिल्ली वेस्ट साइबर थाना में है मामला दर्ज

जानकारी के अनुसार, साइबर पुलिस स्टेशन वेस्ट दिल्ली में साइबर केस संख्या 181/26 कांड दर्ज है. जिस कांड के आलोक में दिल्ली पुलिस जामताड़ा पहुंची. जिस मामले में दिल्ली पुलिस ने जामताड़ा के रहने वाले व्यवसायी दीपक अग्रवाल सन ऑफ एसएल अग्रवाल के नाम से नोटिस थमा कर चली गई.

दिल्ली पुलिस ने नोटिस के माध्यम से व्यवसायी को संबंधित मामले में उपस्थित होने का कहा है. हालांकि नोटिस में कितनी की साइबर ठगी से संबंधित मामला है इसका खुलासा नहीं किया गया है. दिल्ली पुलिस से ऐसे लेकर संपर्क करने का प्रयास किया गया लेकिन संपर्क नहीं हो पाया.