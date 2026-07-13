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दिल्ली पुलिस के सब-इंस्पेक्टर ने खुद को मारी गोली, मधु विहार थाने में मचा हड़कंप

सब-इंस्पेक्टर ने सर्विस पिस्टल से खुद को मारी गोली ( ETV Bharat )