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दिल्ली पुलिस के सब-इंस्पेक्टर ने खुद को मारी गोली, मधु विहार थाने में मचा हड़कंप

पूर्वी दिल्ली के मधु विहार में सब-इंस्पेक्टर सोमेश मीणा ने थाना परिसर में पोटा केबिन में बने आइओ रूम में खुद को मारी गोली

सब-इंस्पेक्टर ने सर्विस पिस्टल से खुद को मारी गोली
सब-इंस्पेक्टर ने सर्विस पिस्टल से खुद को मारी गोली (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : July 13, 2026 at 4:13 PM IST

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नई दिल्ली: पूर्वी दिल्ली के मधु विहार थाना परिसर में उस समय हड़कंप मच गया, जब दिल्ली पुलिस के एक सब-इंस्पेक्टर ने कथित तौर पर अपनी सरकारी सर्विस पिस्टल से खुद को गोली मार ली. घटना में सब-इंस्पेक्टर की मौके पर ही मौत हो गई. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और इनके कारणों का पता लगाया जा रहा है.

वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची

मृतक की पहचान सब-इंस्पेक्टर सोमेश मीणा के रूप में हुई है, जो वर्ष 2019 बैच के अधिकारी थे और वर्तमान में मधु विहार थाने में तैनात थे. बताया जा रहा है कि उन्होंने संदिग्ध परिस्थितियों में अपनी सर्विस पिस्टल से खुद को गोली मार ली. गोली चलने की आवाज सुनते ही थाना परिसर में मौजूद पुलिसकर्मी मौके की ओर दौड़े, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी. घटना की सूचना मिलते ही जिले के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंच गई. घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए गए. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और परिजनों को घटना की सूचना दे दी गई है.

पुलिस अधिकारियों के अनुसार फिलहाल गोली मारने के कारण स्पष्ट नहीं हो सका हैं. जांच के दौरान मृतक के निजी और पेशेवर जीवन से जुड़े सभी पहलुओं की पड़ताल की जा रही है. यदि कोई महत्वपूर्ण साक्ष्य मिलते हैं तो उन्हें भी जांच का हिस्सा बनाया जाएगा.

डीसीपी राजीव कुमार का बयान

डीसीपी राजीव कुमार ने बताया कि मृतक मूल रूप से हरियाणा के झज्जर के रहने वाला था. उन्होंने मधु विहार थाना परिसर में पोटा केबिन में बने आइओ रूम में गोली मार ली. पूरे मामले की जांच की जा रही है. परिजनों को घटना की सूचना दे दी गई है. मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट, फॉरेंसिक जांच और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल घटना को लेकर मधु विहार थाना परिसर और पुलिस महकमे में शोक का माहौल है.

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