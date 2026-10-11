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दिल्ली के राजीव चौक पर SFI के तिरंगा मार्च को पुलिस ने रोका, कई प्रदर्शनकारियों को किया डिटेन

महिला पत्रकार समेत प्रदर्शनकारियों को डिटेन करते हुए ( Etv Bharat )

नई दिल्ली: दिल्ली के राजीव चौक मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर-7 पर रविवार शाम स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (SFI) के तिरंगा मार्च को लेकर पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी. स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (SFI) की दिल्ली स्टेट कमेटी के आह्वान पर कनॉट प्लेस की ओर मार्च निकालने के लिए पहुंचे प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने हिरासत में लेकर बसों में बैठाना शुरू कर दिया. इस दौरान एक महिला पत्रकार को भी पुलिस ने पकड़कर बस में बैठा लिया. हालांकि, काफी प्रयासों के बाद उन्हें छोड़ दिया गया. प्रदर्शनकारियों को मीडिया से बातचीत करने से भी रोका गया.

SFI ने महिला छात्रों से मार्च में शामिल होने की अपील की थी