दिल्ली के राजीव चौक पर SFI के तिरंगा मार्च को पुलिस ने रोका, कई प्रदर्शनकारियों को किया डिटेन
राजीव चौक मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर-7 पर पुलिस की तैनाती और प्रदर्शनकारियों को बसों में बैठाए जाने से इलाके में हलचल बनी रही.
Published : October 11, 2026 at 7:30 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली के राजीव चौक मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर-7 पर रविवार शाम स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (SFI) के तिरंगा मार्च को लेकर पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी. स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (SFI) की दिल्ली स्टेट कमेटी के आह्वान पर कनॉट प्लेस की ओर मार्च निकालने के लिए पहुंचे प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने हिरासत में लेकर बसों में बैठाना शुरू कर दिया. इस दौरान एक महिला पत्रकार को भी पुलिस ने पकड़कर बस में बैठा लिया. हालांकि, काफी प्रयासों के बाद उन्हें छोड़ दिया गया. प्रदर्शनकारियों को मीडिया से बातचीत करने से भी रोका गया.
SFI ने महिला छात्रों से मार्च में शामिल होने की अपील की थी
SFI दिल्ली स्टेट कमेटी ने महिला छात्रों से रविवार शाम 6:30 बजे राजीव चौक मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर-7 पर एकत्र होकर कनॉट प्लेस तक मार्च निकालने की अपील की थी. संगठन के मुताबिक, इस मार्च का उद्देश्य शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस की कथित बर्बरता और दक्षिणपंथी समूहों से जुड़े लोगों पर महिला प्रदर्शनकारियों तथा पत्रकारों के खिलाफ हिंसा करने के आरोपों का विरोध करना था. संगठन ने अपने पोस्टर में पुलिस कार्रवाई और महिला प्रदर्शनकारियों व पत्रकारों के साथ कथित हिंसा के मुद्दे उठाए थे. पोस्टर पर मुख्य रूप से महिला छात्रों को मार्च में शामिल होने का आह्वान किया गया था.
राजीव चौक पर भारी पुलिस बल तैनात
मार्च के मद्देनजर राजीव चौक मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर-7 पर दिल्ली पुलिस के साथ अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई. यहां पहुंचने वाले प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेकर बसों में बैठाया जाने लगा. पुलिस की इस कार्रवाई के कारण मार्च शुरू होने से पहले ही प्रदर्शनकारियों को रोक दिया गया.
पोस्टर में मुख्य चुनाव आयुक्त को लेकर भी संदेश
SFI दिल्ली स्टेट कमेटी के पोस्टर में महिला प्रदर्शनकारियों और पत्रकारों के खिलाफ कथित हिंसा के विरोध के साथ मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लेकर भी संदेश लिखा गया था. पोस्टर पर अंग्रेजी में “GYANESH KUMAR! ITS DONE BRO!!” लिखा था. संगठन ने इस मार्च को महिलाओं और महिला छात्रों की भागीदारी वाला विरोध प्रदर्शन बताया था.
राजीव चौक मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर-7 पर पुलिस की तैनाती और प्रदर्शनकारियों को बसों में बैठाए जाने से इलाके में हलचल बनी रही. मार्च के लिए पहुंच रहे लोगों को मौके पर ही रोकने की कार्रवाई की गई. फिलहाल, पुलिस की ओर से हिरासत में लिए गए प्रदर्शनकारियों की कुल संख्या, उन्हें कहां ले जाया गया और आगे की कार्रवाई को लेकर आधिकारिक जानकारी सामने आना बाकी है.
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