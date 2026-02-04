स्टॉक मार्केट निवेश के नाम पर 3.76 करोड़ की ठगी, विदेश से ऑपरेट हो रहा था साइबर गैंग, 6 गिरफ्तार
जानकारी के मुताबिक इस गिरोह का नेटवर्क कई राज्यों तक फैला हुआ था. स्पेशल सेल और भी सुरागों की जांच कर रही है.
Published : February 4, 2026 at 7:30 PM IST
नई दिल्ली: फर्जी स्टॉक मार्केट निवेश का झांसा देकर करोड़ों की ठगी करने वाले एक संगठित साइबर क्राइम सिंडिकेट का दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की आईएफएसओ(IFSO) यूनिट ने पर्दाफाश किया है. इस गिरोह का नेटवर्क दिल्ली, मुंबई, नोएडा, लखनऊ और कोटा तक फैला हुआ था, जबकि पूरे ऑपरेशन की कमान विदेश में बैठे साइबर अपराधी संभाल रहे थे. मामले में पुलिस ने छह आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से नौ मोबाइल फोन बरामद किए हैं.
डीसीपी आईएफएसओ विनीत कुमार ने बताया कि यह गैंग सोशल मीडिया और मैसेजिंग ऐप्स के जरिए लोगों को स्टॉक मार्केट में निवेश पर भारी मुनाफे का लालच देता था. पीड़ितों को फर्जी डिजिटल प्लेटफॉर्म और नकली ट्रेडिंग एप्स पर जोड़ा जाता, जहां उन्हें शुरुआती दौर में नकली मुनाफा दिखाकर भरोसे में लिया जाता था. इसके बाद बड़ी रकम निवेश कराने के लिए दबाव बनाया जाता और पैसा तथाकथित “म्यूल बैंक अकाउंट्स” के जरिए अलग-अलग खातों में ट्रांसफर करवा लिया जाता.
पुलिस के अनुसार इस मामले की शुरुआत एक रियल एस्टेट कारोबारी की शिकायत से हुई, जिसने करीब 3.76 करोड़ रुपये की ठगी का आरोप लगाया था. जांच के दौरान सामने आया कि ठगी की रकम सबसे पहले मुंबई निवासी सब्लू कुमार के बैंक खाते में ट्रांसफर हुई थी.
कोटा से हुई गिरफ्तारी
तकनीकी निगरानी के जरिए पुलिस ने पहले उसकी लोकेशन ट्रेस की और कोटा, राजस्थान से उसे गिरफ्तार किया. सब्लू से पूछताछ में कई अहम खुलासे हुए, जिसके आधार पर पुलिस ने मोरादाबाद निवासी वसीम अहमद को दिल्ली के जंगपुरा इलाके से दबोचा. इसके बाद एक के बाद एक छापेमारी कर राजेश खान, शाहिद अली, मन्नू इस्सर और मनीष कुमार को भी गिरफ्तार किया गया.
जांच में पता चला कि ये सभी आरोपी म्यूल बैंक अकाउंट्स खुलवाने, सिम कार्ड और मोबाइल नंबर उपलब्ध कराने, पैसे के लेनदेन को मैनेज करने और डिजिटल सबूत मिटाने का काम करते थे.
डीसीपी विनीत कुमार के मुताबिक आरोपियों के मोबाइल फोन की फॉरेंसिक जांच में कई बैंक खातों, व्हाट्सऐप चैट्स और विदेशी नंबरों से जुड़े लिंक मिले हैं. एक आरोपी मनीष कुमार के खिलाफ देश के अलग-अलग राज्यों में 52 से ज्यादा साइबर ठगी की शिकायतें दर्ज पाई गई हैं.
पुलिस का कहना है कि यह एक बेहद संगठित और अंतरराज्यीय साइबर फ्रॉड नेटवर्क है, जिसमें और भी लोगों की भूमिका सामने आ सकती है. मामले में आगे की जांच जारी है और ठगी की पूरी मनी ट्रेल खंगाली जा रही है. दिल्ली पुलिस ने आम लोगों से अपील की है कि वे किसी भी लालच भरे निवेश प्रस्ताव से सतर्क रहें और संदिग्ध कॉल या मैसेज की तुरंत सूचना पुलिस को दें.
ये भी पढ़ें- जालसाजों के खाते से 2.16 करोड़ रुपये ऐसे किए बरामद, साइबर पुलिस ने 'गोल्डन ऑवर' में मामला सुलझाया
ये भी पढ़ें- 4 करोड़ की अंतरराष्ट्रीय ठगी का भंडाफोड़, 'म्यूल अकाउंट' के जरिए पैसे किए जा रहे थे ट्रांसफर, 8 आरोपी गिरफ्तार